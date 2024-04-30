В Запорожье правоохранитель требовал у военного взятку за непривлечение к ответственности за ДТП, в котором тот не был виноват, - ГБР

Работники ГБР задержали в Запорожье сотрудника правоохранительного органа, который требовал у военнослужащего, вернувшегося с фронта, взятку в размере 100 тыс. грн за непривлечение военного к ответственности за дорожно-транспортное происшествие, в котором тот не был виноват.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Работники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении правоохранителю, который требовал 100 тысяч гривен у военнослужащего за непривлечение к ответственности за якобы устроенную аварию.

Детали дела

Правоохранитель расследовал обстоятельства ДТП, произошедшего в Днепровском районе Запорожья в апреле 2024 года. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия был военнослужащий, вернувшийся с фронта после ранения. Несмотря на то, что по предварительным данным, военнослужащий не был виновником аварии, фигурант начал требовать у него деньги за непривлечение к ответственности.

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Правоохранитель получил 60 тысяч гривен, но впоследствии начал требовать еще 40 тысяч гривен, за которые предложил еще и вернуть изъятый автомобиль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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