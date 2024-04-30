В Запорожье правоохранитель требовал у военного взятку за непривлечение к ответственности за ДТП, в котором тот не был виноват, - ГБР
Работники ГБР задержали в Запорожье сотрудника правоохранительного органа, который требовал у военнослужащего, вернувшегося с фронта, взятку в размере 100 тыс. грн за непривлечение военного к ответственности за дорожно-транспортное происшествие, в котором тот не был виноват.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Работники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении правоохранителю, который требовал 100 тысяч гривен у военнослужащего за непривлечение к ответственности за якобы устроенную аварию.
Детали дела
Правоохранитель расследовал обстоятельства ДТП, произошедшего в Днепровском районе Запорожья в апреле 2024 года. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия был военнослужащий, вернувшийся с фронта после ранения. Несмотря на то, что по предварительным данным, военнослужащий не был виновником аварии, фигурант начал требовать у него деньги за непривлечение к ответственности.
Правоохранитель получил 60 тысяч гривен, но впоследствии начал требовать еще 40 тысяч гривен, за которые предложил еще и вернуть изъятый автомобиль.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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Стоят. Трое молодых здоровых полицейских. Машину за деревьями спрятали, чтобы с перекрестка их невидно было.
- Вот за это вас и ненавидят все
- За что? Вы же сами нарушили.
- Нарушил - заплачу. Но мое нарушение в ПРИНЦИПЕ не может привести ни к каким ДТП, т.к. двигаясь прямо я не пересекаю ни чье движение. Когда и зачем установлен этот знак - одному богу известно. Но вас не интересует БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах. Вас интересует только бабло! Ему вы и служите.
И тут читаю эту новость. И почему я не удивлен ...
Именно поэтому я увидел там троих полицейских (а не двое как обычно). Молодняк, пополнение, стажировка.
Що Дніпро, що Запоріжжя з Кривим Рогом, Що Суми.... 30 років грощі вкладали не в розбудову України, а в банківські рахунки в розбудову Заходу.
Бо, стефанчук+зеленський+шмигаль, забули внести відповідні зміни ….