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Новости
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В Запорожье правоохранитель требовал у военного взятку за непривлечение к ответственности за ДТП, в котором тот не был виноват, - ГБР

дбр

Работники ГБР задержали в Запорожье сотрудника правоохранительного органа, который требовал у военнослужащего, вернувшегося с фронта, взятку в размере 100 тыс. грн за непривлечение военного к ответственности за дорожно-транспортное происшествие, в котором тот не был виноват.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Работники ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении правоохранителю, который требовал 100 тысяч гривен у военнослужащего за непривлечение к ответственности за якобы устроенную аварию.

Детали дела

Правоохранитель расследовал обстоятельства ДТП, произошедшего в Днепровском районе Запорожья в апреле 2024 года. Одним из участников дорожно-транспортного происшествия был военнослужащий, вернувшийся с фронта после ранения. Несмотря на то, что по предварительным данным, военнослужащий не был виновником аварии, фигурант начал требовать у него деньги за непривлечение к ответственности.

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Правоохранитель получил 60 тысяч гривен, но впоследствии начал требовать еще 40 тысяч гривен, за которые предложил еще и вернуть изъятый автомобиль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

взятка (6151) Запорожье (2645) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+10
Они на фронт рвались,а им "бронь" "всучили" против их воли.Вот они со зла и "лютуют".
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30.04.2024 17:51
+8
Цього "правоохоронця" на ротацію до цього військового...
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30.04.2024 17:26
+7
Вирішив покращити матеріальне становище мусорної сімї?
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30.04.2024 17:26
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Вирішив покращити матеріальне становище мусорної сімї?
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30.04.2024 17:26 Ответить
Черговий мерзенний правохоронительний правопохоронець...
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30.04.2024 17:26 Ответить
Цього "правоохоронця" на ротацію до цього військового...
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30.04.2024 17:26 Ответить
Никак нельзя,однако.У него "бронь".
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30.04.2024 17:48 Ответить
Єту бронь снять і бронік надєть
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30.04.2024 17:51 Ответить
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30.04.2024 18:12 Ответить
Попутав рамси?
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30.04.2024 17:28 Ответить
лєхко отдєлался. На вінничині за мзду полюцай получив своїх положенних грамм
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30.04.2024 17:39 Ответить
Меня вчера оштрафовали. Из правого ряда (со стрелкой "движение только направо") поехал прямо. Т.к. в моем (правильном) ряду очередь на 3 светофора. Никакой аварийной ситуации. Все всегда так ездят. Никогда и никаких ДТП по этой причине на этом перекрестке небыло.
Стоят. Трое молодых здоровых полицейских. Машину за деревьями спрятали, чтобы с перекрестка их невидно было.
- Вот за это вас и ненавидят все
- За что? Вы же сами нарушили.
- Нарушил - заплачу. Но мое нарушение в ПРИНЦИПЕ не может привести ни к каким ДТП, т.к. двигаясь прямо я не пересекаю ни чье движение. Когда и зачем установлен этот знак - одному богу известно. Но вас не интересует БЕЗОПАСНОСТЬ на дорогах. Вас интересует только бабло! Ему вы и служите.

И тут читаю эту новость. И почему я не удивлен ...
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30.04.2024 17:47 Ответить
Они на фронт рвались,а им "бронь" "всучили" против их воли.Вот они со зла и "лютуют".
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30.04.2024 17:51 Ответить
Можно конечно и поржать, но на самом деле, все сложнее. В полиции в срочном порядке пополняют л/с. В т.ч. повышением з/п и обещанием брони. Власть готовится к массовой принудительной мобилизации (проще - к облавам). Т.к. это единственный способ быстро решить катастрофическую ситуацию с нехваткой л/с в ВСУ.
Именно поэтому я увидел там троих полицейских (а не двое как обычно). Молодняк, пополнение, стажировка.
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01.05.2024 10:35 Ответить
Тіки коли побуваєш в містах України розумієш наскільки вони совкові залишились до цих пір...
Що Дніпро, що Запоріжжя з Кривим Рогом, Що Суми.... 30 років грощі вкладали не в розбудову України, а в банківські рахунки в розбудову Заходу.
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30.04.2024 17:58 Ответить
Ну то повісити, того заробітчанина з кривоохоронних, перед його місцем роботи, щоб послідовники пам'ятали…
Бо, стефанчук+зеленський+шмигаль, забули внести відповідні зміни ….
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30.04.2024 20:20 Ответить
 
 