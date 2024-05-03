Для послевоенных выборов необходимо принятие новых законов, - глава ЦИК Диденко
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко считает, что Украине понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне вопроса проведения послевоенных выборов, поскольку избирательное законодательство создавалось в мирное время, и законодатель не мог предусмотреть масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война.
Об этом Олег Диденко сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, как будет действовать ЦИК после отмены военного положения, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть законодательство, которое предусматривает, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предвидеть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война. Мы, по состоянию на сейчас, не знаем, когда закончится война, когда будет победа Украины, когда мы сможем организовать выборы. Думаю, нам понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне", - отметил он.
"Уже сегодня понятно, что потребуется определенный период для подготовки выборов. Понятно, что месяца будет мало. Мы в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили первую волну своих предложений по изменению избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. В частности, предлагали увеличить этот срок до 6 месяцев", - сказал Диденко.
Многое, по его словам, будет зависеть от конкретных обстоятельств, а окончательный ответ относительно сроков и алгоритмов действий даст наш парламент.
"Необходимо системно и взвешенно подходить к вопросу назначения послевоенных выборов. В той же Конституции заложены принципы выборов, в частности, то, что они должны быть свободными. Послевоенные выборы должны соответствовать лучшим практикам, демократическим стандартам. Это откроет для Украины перспективы евроинтеграции, ускорит послевоенное восстановление. Сохранение демократического вектора развития нашего государства - это вопрос нашего выживания. Поэтому послевоенные выборы в Украине должны быть подготовлены и проведены должным образом", - отметил председатель ЦИК.
Напомним, 31 марта 2024 года в Украине должны были бы состояться очередные президентские выборы. Однако проведение выборов в стране во время полномасштабной войны невозможно. В марте ЦИК выдал объяснение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока на должность не вступит новый президент, избранный после войны.
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але їх мрії , про вибори негайно так і залишаться мріями, як і ........
https://youtu.be/Y2aN3tKcU0Q?si=4DTJWLXF10CR9nNF
азов, вже, під москвою стоїть, чекає наказ почати обстріл?
а діденко ніфіга не готовий почати вибори.
без варіантів.
Однак проведення виборів у країні під час повномасштабної війни неможливе. Джерело:
ХТО СКАЗАВ ?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ГОВОРИТЬ ІНШЕ.
Є Констітуція України і саме за нею все зелення іде на туди
куди і буба-односрочник.
а мамою рімою клявся за один термін...
Так питань немає. Усі хто думає головою, зокрема як не дивно з опозиції, згодні з цим. Тільки якісь незрозумілі тутешні розганяльники зради постійно каламутять воду в колодязі.
За цей час було проведено 2 виборів. В 2014 та 2019.
ну не хочуть випадкові кловани з фотографами
більше за фахом працювати - хочють командирити!
5 років
парламентська республіка
.....
Вибори можливі, у всіх є Дії, військові кабінети. То чого ні?
А якщо президент під час війни загине, то ЩО?
Все? Кінець Україні назавжди?
тобто розмова припинена.
може вже пора не ставати знову на ті ж самі граблі і перейняти досвід успішних парламентських держав тієї ж німеччини і ліквідувати інститут президента...
Народ же має первинне право в любій державі але всі забули про це чомусь і делегували це групі людей які з допомогою телевізора постійно приносять нового месію...
Зєлю геть. Вибори. Негайно
Єдиний шанс залишитися при владі у ЗЄрмаків після війни - виключити з виборчого процесу всіх конкурентів.
А для цього треба міняти виборчі закони.
Узаконіть.
як казав містер Лінч.