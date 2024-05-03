РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости
6 603 96

Для послевоенных выборов необходимо принятие новых законов, - глава ЦИК Диденко

ЦВК: Для повоєнних виборів потрібне ухвалення нових законів

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко считает, что Украине понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне вопроса проведения послевоенных выборов, поскольку избирательное законодательство создавалось в мирное время, и законодатель не мог предусмотреть масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война.

Об этом Олег Диденко сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, как будет действовать ЦИК после отмены военного положения, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть законодательство, которое предусматривает, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предвидеть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война. Мы, по состоянию на сейчас, не знаем, когда закончится война, когда будет победа Украины, когда мы сможем организовать выборы. Думаю, нам понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне", - отметил он.

"Уже сегодня понятно, что потребуется определенный период для подготовки выборов. Понятно, что месяца будет мало. Мы в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили первую волну своих предложений по изменению избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. В частности, предлагали увеличить этот срок до 6 месяцев", - сказал Диденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59,5% украинцев негативно относятся к проведению выборов во время войны, - опрос Центра Разумкова

Многое, по его словам, будет зависеть от конкретных обстоятельств, а окончательный ответ относительно сроков и алгоритмов действий даст наш парламент.

"Необходимо системно и взвешенно подходить к вопросу назначения послевоенных выборов. В той же Конституции заложены принципы выборов, в частности, то, что они должны быть свободными. Послевоенные выборы должны соответствовать лучшим практикам, демократическим стандартам. Это откроет для Украины перспективы евроинтеграции, ускорит послевоенное восстановление. Сохранение демократического вектора развития нашего государства - это вопрос нашего выживания. Поэтому послевоенные выборы в Украине должны быть подготовлены и проведены должным образом", - отметил председатель ЦИК.

Напомним, 31 марта 2024 года в Украине должны были бы состояться очередные президентские выборы. Однако проведение выборов в стране во время полномасштабной войны невозможно. В марте ЦИК выдал объяснение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока на должность не вступит новый президент, избранный после войны.

Автор: 

выборы (24722) ЦИК (3644) Диденко Олег (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Є Конституція, які ще закони від зелі з дєрьмаком?
показать весь комментарий
03.05.2024 20:20
+37
Какие законы могут обходить Конституцию? Это что-то новое
показать весь комментарий
03.05.2024 20:22
+26
Він знає, що законним шляхом зЕлень владу не утримає.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є Конституція, які ще закони від зелі з дєрьмаком?
показать весь комментарий
03.05.2024 20:20 Ответить
Закон про пожиттеве правління дерьмака, 73% безумовно підтримає ...
показать весь комментарий
03.05.2024 20:53 Ответить
В 2019 році і задовго до нього вже йшла війна, неодноразово оголошувались військовий стан та мобілізація, на окупованих територіях теж знаходились українці, які фізично не могли взяти участь у виборах. Але вибори відбулись і вони були визнані законними, а президент - легітимним.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:35 Ответить
Тому що Порошенко, не витирає ноги об Конституцію.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:44 Ответить
Але ж таки витер і тотнайбільш ганебно витер коли підпистів Велику Ширку із зеленими зрадниками, узурпувавши державну владу в Україні
показать весь комментарий
08.05.2024 11:50 Ответить
на московії те ж так вважають що вибори в Україні потрібно провести негайно.......
але їх мрії , про вибори негайно так і залишаться мріями, як і ........
показать весь комментарий
04.05.2024 09:44 Ответить
"Для повоєнних виборів треба посадити Порошенка".
показать весь комментарий
03.05.2024 21:40 Ответить
А , що паРаша , вже переможена , ви , найшвидкішими темпами , здаєте все , що ТЕРРОРИСТИ обьявили своїм ! ПИТОРИ 🤢Зеублюдочние , не мечтайте , дядя ********* путлерастович , вас в десятий раз кінет !
показать весь комментарий
03.05.2024 22:16 Ответить
Зеленскій зараз подав заявку у ЕС про припинення Конвенції о Свободі Слова та вільних Виборів в Україні:

https://youtu.be/Y2aN3tKcU0Q?si=4DTJWLXF10CR9nNF
показать весь комментарий
03.05.2024 22:27 Ответить
а що ти весь цей час робив? Конституцію читай.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:20 Ответить
ОПа заборонила навіть дивитись у той бік.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:28 Ответить
Какие законы могут обходить Конституцию? Это что-то новое
показать весь комментарий
03.05.2024 20:22 Ответить
Криворізький інститут права. Трускавецька філія...
показать весь комментарий
03.05.2024 20:26 Ответить
Хочуть мерзотники володарювати необмежений час,щоб не відповідать за скоїни про#оби і прокради !
показать весь комментарий
03.05.2024 20:36 Ответить
Виявляється уклавши міжсобойчик т.з. Велику Ширку у ВРУ, виявляється можна розтоптати Конституцію, виборчі права громадян України та успішно узурпувати всю державну владу.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:54 Ответить
може діденко, щось знає?
азов, вже, під москвою стоїть, чекає наказ почати обстріл?
а діденко ніфіга не готовий почати вибори.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:22 Ответить
Він знає, що законним шляхом зЕлень владу не утримає.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:24 Ответить
як тільки появиться, хоч маленька можливість, зе!шоблу перетворять на муссоліні і чаушеску.
без варіантів.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:34 Ответить
Зе-малороси цього не допустять, вони у зговорі із )(уйлом.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:38 Ответить
Їх тільки кілька сотень тисяч, а народ - 30 мільйонів тих, хто має право голосу
показать весь комментарий
03.05.2024 21:46 Ответить
Треба зміни, щоб можна було щось намутити? Та й не місяць або три, а остання неділя березня і остання неділя жовтня. Але на менше зазначеного у законодавстві терміну виборчого процесу для чергових виборів. Якщо ВС відмінять 1 листопада, то вибори до ВР будуть в останню неділю жовтня наступного року, а вибори Президента - в останню неділю березня.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:23 Ответить
А права і свободи збираються повернути...??? Сьогодні 3 травня Всесвітній день свободи преси. Хто б міг подумати колись, що станемо заручниками цара-диктатора з відсутністю преси!
показать весь комментарий
03.05.2024 20:24 Ответить
Отої "преси", що від серлєща та найома?
показать весь комментарий
03.05.2024 20:26 Ответить
Які права і свобода потрібні зеленим банаранм? Кошара і марафон!!!
показать весь комментарий
03.05.2024 21:12 Ответить
КОШЕР НОСТРА , кістьми ляже будє фальшувати
показать весь комментарий
03.05.2024 23:00 Ответить
А коли , вам ,73% думати, ви ж , убогі СЕРІАЛИ ПРО ГОВНОБОРОДЬКА І СВАТИ ДИВИЛИСЬ , РЖАЛІ І ЖРАЛІ СКУМБРІЮ , яка здавала ЗСУ рашистам , обрали ********* , недомірка недосраліна, недомуссоліні ХЕРПІДУ , Зараз думай- те , як їх сковернути , а вони дісно ХЕРПІДУТЬ
показать весь комментарий
03.05.2024 22:22 Ответить
Щось треба придумати, щоб вибори були без вибору, як в параші
показать весь комментарий
03.05.2024 20:24 Ответить
Іди нахер.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:24 Ответить
А мені цікаво. Війна, ніяких виборів нема. Нахіба тримають величезний штат ЦВК, платять їм бабло? шоби шо? Чим вони третій рік поспіль зайняті?
показать весь комментарий
03.05.2024 20:25 Ответить
Їдять, п'ють, відпочивають і отримують зарплатню.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:27 Ответить
Хоч би сітки якісь маскувальні плели.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:37 Ответить
як же в зелених їх жопи палають.....
показать весь комментарий
03.05.2024 20:26 Ответить
Немає на вас УПА п"дарюги
показать весь комментарий
03.05.2024 20:31 Ответить
Так вибори будуть після війни! Тобто буде мирний час! Яких змін там треба? Щоб ЗЄ міг конкурентів завдяки отим змінам знищити.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:31 Ответить
ХРЄН ВАМ ЗЕЛЕНІ А НЕ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ

Однак проведення виборів у країні під час повномасштабної війни неможливе. Джерело:

ХТО СКАЗАВ ?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ГОВОРИТЬ ІНШЕ.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:33 Ответить
Ой підуть санкції вже на Україну після війни, а можливо і раніше. В принципі затримка допомоги це теж санкції і дуже болючі для громадян.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:34 Ответить
як зелені не пітляйте, а буба-односрочник іде на куй.
Є Констітуція України і саме за нею все зелення іде на туди
куди і буба-односрочник.
а мамою рімою клявся за один термін...
показать весь комментарий
03.05.2024 20:36 Ответить
що в разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.Джерело:

Так питань немає. Усі хто думає головою, зокрема як не дивно з опозиції, згодні з цим. Тільки якісь незрозумілі тутешні розганяльники зради постійно каламутять воду в колодязі.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:36 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2024 20:37 Ответить
Ваші люди - слуги зброду - звикли лизати дупу Єрмакам . А нормальні люди повісять Єрмака після заключення перемир'я - якщо він не встигне втекти ....
показать весь комментарий
03.05.2024 20:53 Ответить
Кремлівський кріт вже за нарад все вирішив. Після війни у населення буде купа трофейної зброї і некараних слуг урода.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:00 Ответить
Українці не кацапи. Як тільки зкінчиться війна, то можливо вже на другий день прийдуть до офісу і запитають про все. І будуть відповідати, хіба, що втечуть в той же день!
показать весь комментарий
03.05.2024 21:15 Ответить
Куди втечуть? Кому вони потрібні?
показать весь комментарий
03.05.2024 21:23 Ответить
розум, рукі - не все на цьому світі юля...
показать весь комментарий
04.05.2024 11:03 Ответить
ЗЕсволота та її посіпаки хочуть за будь-яку ціну залишитися при владі - для цього вони готові на все і впевнені, що оскільки найбільш патріотичні та активні поляжуть на війні, їм все зійде з рук. ЗЕсволота будує тут гібрид КНДР та паРаши і чхати їй на ЄС та НАТО, бо вступ туди їм не цікавий в принципі.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:42 Ответить
Нагадую обраному за квотою "слуги урода" олєгу діденко, що війна йде 11-тий рік.
За цей час було проведено 2 виборів. В 2014 та 2019.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:45 Ответить
А воєнний стан був?
показать весь комментарий
03.05.2024 21:01 Ответить
примітивне зелене-палікмахерсько-тамадовське-бровістське ниття.
ну не хочуть випадкові кловани з фотографами
більше за фахом працювати - хочють командирити!
показать весь комментарий
03.05.2024 20:46 Ответить
А чому не зробити нові закони у Військовий час? Депутати не в окопах, всі на місьці! В конституції прописано:
5 років
парламентська республіка
.....
Вибори можливі, у всіх є Дії, військові кабінети. То чого ні?
А якщо президент під час війни загине, то ЩО?
Все? Кінець Україні назавжди?
показать весь комментарий
03.05.2024 20:52 Ответить
ви зовсім *********?! які вибори через дію, через який "кабінет"? хочете, щоб завтра зелені оголосили себе переможцями з результатом 99,9 відсотків?
показать весь комментарий
04.05.2024 07:17 Ответить
Ніяких виборів, то колись було законодавство при Ющенко, Порошенко, а янукович і особливо Зеленський зі своєю мародерною команедою будуть наріду терти по вухах, що вибори у воєнний час і після війни неможливі. Конституція також писана не для них, то для лохів, а для Володі Херпіду є доцільність невиборів і стригти баранів пока є сили і можливість і самі барани..
показать весь комментарий
03.05.2024 20:53 Ответить
саме бубу вибрали в повоєнний час і Порошенко не пітляв і не намагався міняти Констітуцію.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:56 Ответить
Просто не вийшло. Пробував.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:02 Ответить
та лано - вас вдає будьйоновка...
показать весь комментарий
03.05.2024 21:06 Ответить
Що ще може ляпнути у відповідь бот, як не дурню? Я ж тебе знаю, як облупленого. Давно.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:11 Ответить
ну так і я ж тебе впізнаю як обсмоктаного, інтриґуля ти моя...
показать весь комментарий
03.05.2024 21:13 Ответить
Ну, обсмоктаний - не засмоктаний, як ти.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:16 Ответить
вже і язика висунув, нетерплячий...
тобто розмова припинена.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:19 Ответить
Потрібно прийняти закон ,який забороняє 4 развим ухилянтам бути головнокомандувачем , а квнщикам - депутатами...
показать весь комментарий
03.05.2024 20:55 Ответить
Для проведення післявоєнних виборів також буде потрібна нова ЦВК.
показать весь комментарий
03.05.2024 20:57 Ответить
У нас уже третій президент з п'яти старається узурпувати владу і потім складно його вигнати...

може вже пора не ставати знову на ті ж самі граблі і перейняти досвід успішних парламентських держав тієї ж німеччини і ліквідувати інститут президента...
показать весь комментарий
03.05.2024 21:07 Ответить
Причому разом з президентами.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:12 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2024 21:16 Ответить
І хто ж ліквідує інститут президента? Може попросити Папу Римського? Адже у нас конституційні зміни неможливі.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:15 Ответить
Ну зараз і виборів не буде до завершення військового стану.... мова в статті йде про післявоєнний час.... Парламент міг ліквідувати... або референдум....

Народ же має первинне право в любій державі але всі забули про це чомусь і делегували це групі людей які з допомогою телевізора постійно приносять нового месію...
показать весь комментарий
03.05.2024 21:23 Ответить
У німців така демократія як у москалів. Меркель сиділа 16 років у владі, штайнмайєра вона ж і проштовхнула президентом, а він їй найвищий орден Німеччини за це подарував. Не дай Боже у німців щось перейняти.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:52 Ответить
Через партію нацистів - АдН хабарі роздають направо і наліво
показать весь комментарий
03.05.2024 21:53 Ответить
На мою думку, більш серйозною проблемою, аніж повоєнні вибори, може стати відсутність легітимної влади через дуже тривалий час продовження війни. Адже ні провести вибори, ні змінити Конституцію під час дії воєнного стану неможливо. А люди можуть чи гинути, чи вмирати, чи просто полишати займану посаду.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:13 Ответить
Діденко! Ти гнида продажна! Будеш сидіти довічно!

Зєлю геть. Вибори. Негайно
показать весь комментарий
03.05.2024 21:15 Ответить
"зебуїнам" прийдеться бути прикрасами на електричних стовбах, за невиконання і неповагу до Конституції України.згідно якої вони були обрані до влади "мудрим нарідом"
показать весь комментарий
03.05.2024 21:31 Ответить
Хлопці після перемоги розберуться без жодних законів з кожною гнидою в Україні.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:35 Ответить
Звикли, що все роблять за них. Розбиратися потрібно зараз і саме ви повинні це робити. ЗСУ і так дуже багато вже зробили для таких, як ви
показать весь комментарий
03.05.2024 21:54 Ответить
У таких, як він не має гвинтівки в руках, а в поліцаїв є і маса автозаків.
показать весь комментарий
04.05.2024 07:33 Ответить
Україна вміе меняти президентів- доведено двума Майданами
показать весь комментарий
04.05.2024 11:11 Ответить
Справа в тому шо не провести вибори це порушення , які світ сприйматиме як диктатуру , а ще 🤡 лякає Захід своєю феезбешною історією та погрозами що буде війна і в ЄС ...ОПі кольоні прикрутили ,тому істерично хочуть витертися об констітуцію...от цього треба не допустити всім ....ми таке зеленське горе, ще на один термін не витримаємо , а Захід отримає війну ,чого дуже не хочеться ...
показать весь комментарий
03.05.2024 21:44 Ответить
Захід бере хабарі від москалів не менше за зємалоросів. Захід прикрився нами не за 2 відсотки ВВП, а в 20 разів менше. Тому на захід, а особливо на байдена, не варто звертати увагу. Проводити вибори і контролювати, щоб фальсифікацій не було
показать весь комментарий
03.05.2024 21:59 Ответить
Тада.
Єдиний шанс залишитися при владі у ЗЄрмаків після війни - виключити з виборчого процесу всіх конкурентів.

А для цього треба міняти виборчі закони.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:47 Ответить
Давайте так - ЗЄ на плаху і всі питання, як проводити вибори, мобілізацію, оподаткування одразу дуже спростяться.
показать весь комментарий
03.05.2024 21:52 Ответить
Давайте.
показать весь комментарий
04.05.2024 15:37 Ответить
"в разі закінчення строку повноважень президента" - аби два рази не вставати, давайте зараз і вирішимо як буде йменуватися ця особа? І дійсно ця особа має керувати країною, чи хтось інший? І що робити якщо вона не виконує свої обовʼязки? І на закладі якого закона повинна керуватися держава?
показать весь комментарий
03.05.2024 23:12 Ответить
Пардон, так повноваження президента закінчилися, що сам голова цвк і підтвердив.
показать весь комментарий
03.05.2024 23:29 Ответить
Така загадочна стаття - про ніщо. Типово по-українськи.
показать весь комментарий
03.05.2024 23:24 Ответить
чого це? чорним по білому написано, що ніяких виборів поки не придумаємо якихось нових законів
показать весь комментарий
04.05.2024 07:23 Ответить
Вважаю що з "прєзідєнтами" пора закінчувати. Вибори на мажоритарній основі і та фракція яка отримає більшість в ВР висуває премєр-міністра. Вибори раз на пять років. Кількість депутатів скоротити втричі. Інакше ми закінчимо розвалом країни або диктатурою. Треба ж врешті робити висновки з того що маємо, а маємо ми дегенерата якого неможливо прибрати законним шляхом.
показать весь комментарий
03.05.2024 23:29 Ответить
Выходит Зеленского незаконно выбрали! Во время войны. Царь то - не настоящий!
показать весь комментарий
03.05.2024 23:59 Ответить
Навіть,як що фантастичним дивом припинилась війна(хочаб станом на 24.02.22),повернулась свобода слова та інші атрибути демократіі то перемогу отримав би любе "нове ліцо",яке пообіцяло "отстроить,накормити голодних,взяти москву".Перемогла б голограма з ШІ,яку зараз запускають в качестве експеременту МЗС.
показать весь комментарий
04.05.2024 05:31 Ответить
У вови криворізького повноваження закінчились, а у хєрмака їх і не було ніколи, тож читайте конституцію панове та звільняйте владні коридори від вашого кацапськоколомоцького смороду
показать весь комментарий
04.05.2024 06:58 Ответить
Згоден з попереднім дописником. З інститутом президента як таким час закінчувати, бо уже 30 років усе гі ... но у вигляді хєрмаків, медведчуків, литвиних звідти лізе і не дає життя країні
показать весь комментарий
04.05.2024 07:03 Ответить
Теж згоден!Спочатку закінчили з верховною радою,потім потім покінчим з інститутом презідента.На останнє покінчемо з Украіною.Нема країни-нема проблем з обранням влади.
показать весь комментарий
04.05.2024 09:36 Ответить
Узаконить Ермака?
показать весь комментарий
04.05.2024 08:24 Ответить
Обовьязково.
Узаконіть.
як казав містер Лінч.
показать весь комментарий
04.05.2024 11:13 Ответить
під час війни не буде виборів! - ми так тихесенько лягли під бубу...
показать весь комментарий
04.05.2024 12:10 Ответить
 
 