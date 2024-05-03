Для послевоенных выборов необходимо принятие новых законов, - глава ЦИК Диденко

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко считает, что Украине понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне вопроса проведения послевоенных выборов, поскольку избирательное законодательство создавалось в мирное время, и законодатель не мог предусмотреть масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война.

Об этом Олег Диденко сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, как будет действовать ЦИК после отмены военного положения, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть законодательство, которое предусматривает, что в течение месяца, в противном случае трех месяцев, должны быть назначены выборы. Однако все эти нормы писались в условиях мирного времени. Создавая их, законодатель не мог предвидеть тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем, и масштабы последствий, которые повлекла полномасштабная война. Мы, по состоянию на сейчас, не знаем, когда закончится война, когда будет победа Украины, когда мы сможем организовать выборы. Думаю, нам понадобится дополнительное урегулирование на законодательном уровне", - отметил он.

"Уже сегодня понятно, что потребуется определенный период для подготовки выборов. Понятно, что месяца будет мало. Мы в Центральной избирательной комиссии еще в 2022 году подготовили первую волну своих предложений по изменению избирательного законодательства по подготовке послевоенных выборов. В частности, предлагали увеличить этот срок до 6 месяцев", - сказал Диденко.

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Многое, по его словам, будет зависеть от конкретных обстоятельств, а окончательный ответ относительно сроков и алгоритмов действий даст наш парламент.

"Необходимо системно и взвешенно подходить к вопросу назначения послевоенных выборов. В той же Конституции заложены принципы выборов, в частности, то, что они должны быть свободными. Послевоенные выборы должны соответствовать лучшим практикам, демократическим стандартам. Это откроет для Украины перспективы евроинтеграции, ускорит послевоенное восстановление. Сохранение демократического вектора развития нашего государства - это вопрос нашего выживания. Поэтому послевоенные выборы в Украине должны быть подготовлены и проведены должным образом", - отметил председатель ЦИК.

Напомним, 31 марта 2024 года в Украине должны были бы состояться очередные президентские выборы. Однако проведение выборов в стране во время полномасштабной войны невозможно. В марте ЦИК выдал объяснение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока на должность не вступит новый президент, избранный после войны.