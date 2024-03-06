ЦИК о полномочиях Зеленского после 20 мая: Должны быть продлены. ДОКУМЕНТ
В случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока в должность не вступит новый президент, избранный после войны.
Такая норма содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". Об этом говорится в ответе Центральной избирательной комиссии по запросу журналистов издания Главком, сообщает Цензор.НЕТ.
"Законом Украины "О правовом режиме военного положения" определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины (часть первая статьи 10), а в случае истечения срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, избранного после отмены военного положения", - говорится в ответе ЦИК.
В ЦИК напомнили, что осуществление государственной власти должно быть непрерывным. Президент же по Конституции выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента (ст. 108 Основного закона).
Досрочно полномочия президента могут быть прекращены в случае:
- отставки;
- неспособности выполнять полномочия по состоянию здоровья;
- импичмента и
- смерти.
"Только в этих случаях исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины (статья 112 Конституции Украины). Других случаев выполнения Председателем Верховной Рады Украины полномочий Президента Украины Конституцией Украины не предусмотрено" , – говорится в ответе ЦИК.
Также в ЦИК напомнили, что по ст. 64 Конституции в условиях военного положения запрещено проведение выборов.
Решение о проведении выборов президента Верховная рада должна принять в течение месяца со дня прекращения или отмены военного положения.
Кроме того, в ЦИКе отметили, что Россия может использовать вопросы легитимности действующего президента Украины после 20 мая 2024 года для обострения общественно-политической ситуации в Украине.
Напомним, 20 мая 2024 года исполняется 5 лет с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. После этого возникает юридическо-политическая коллизия, когда срок пребывания президента в должности иссякает, а новый президент не избран из-за войны.
А скупчення людей на дільницях ? Напевно рашисти ,почекають з ракетами і не будуть обстрілювати той же Херсон ,чи Харків ? І скажіть,скільки народу зараз є, у списках на голосування,хто може підрахувати,загиблих, депортованих, та і просто втікачів.
Як ви це бачите ?
тоді шо ?
знімать вивіску "Україна" і на двері повісити об'яву "Зачинено"
Треба розуміти, що люди при владі ВЖЕ отримали те, чого бажали - ВЛАДУ (за наявності корупції - бонусом і гроші), і вони її віддавати не хочуть, це досить логічно. Компенсаторно має бути тиск на владу, а в нас люди навпаки підтримують ідеї влади про заборону виборів і кристалізацію автократії.
Бо за Конституцією повноваження Президента жорстко обмежуються одним строком і на випадок воєнного стану - не продовжуються. На відміну від тієї ж ВР, про яку чітко виписано, що повноваження ВР можуть бути подовжені.
Знову ж таки, і на цей та інші подібні випадки, і це в Конституції також прописано - Голова ВР стає в.о Президента України. І таке вже було, коли в 2014 Олександра Турчинова було обрано Головою ВРУ і він виконував обов'язки Президента України.
Уіііі, то ж до нас повертається Турчінов! Геть нелегитимних, які не знали що вибори заборонено!
Зеленський не знає як набрати більше людей до лав ЗСУ. Зеленський не знає як вплинути на думку конгресменів і протрампівського електорату. Зеленський не знає як подолати кризу на кордонах Польші. Зеленський не знає як використовувати ООН А що він взагалі знає? Як пролюбити країну?
PS: От чому кожна спроба створити українську державу закінчується тихим пшиком? Га, панове,...??
Про це навіть Б.Хмельницький не зміг відповісти.
адепт та агент руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я...
перебування ватника зеленського та його п"ятої колони при владі:
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом....
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
І взагалі що таке ЦВК? Вони виконавчий орган. Давайте ще у сім'ї баби Люсі , що на банковій підлоги миє спитаємо що вона мислить щодо виборів президента. А що? Вона теж на Банковій працює!
Або Зеленський або Україна. З ним війну не виграємо.
Народ - "пішов к єпєням !"
підстава - Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Майдан-3 кажете ? ню-ню ! куди тікати будете, голуби сизокрилі ? Растофф закрит
Посіпаки - фракція "слуги народу"?
Аргументів - багато.
Від призначення агентів і зрадників до зневажання роботи журналістів. Що є прямим нехтуванням свободи слова.
Порушення і спотворення конституції.
За не випуском студентів на навчання в інші країни. Поліція не захищає права громадян, а захищає державу від усіх.
Як приклад - Клименка влаштовує комендантські обмеження. Відсутність закону цивільної зброї в воюючій країні. І барижать на наградних, та не віддали реєстр данні яких не могли захистити від ворога. І людей в окупації за ці данні нищили, мисливців, ветеранів, авганці.
Зруйнував довіру до телебачення.
І своїми непрофесійними вчинками та призначеннями на дипломатичній стороні псує репутацію нашої країни. Як притомної та демократичної.