Новости
10 445 141

ЦИК о полномочиях Зеленского после 20 мая: Должны быть продлены. ДОКУМЕНТ

инаугурация,зеленский,зеленський,інавгурація

В случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока в должность не вступит новый президент, избранный после войны.

Такая норма содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". Об этом говорится в ответе Центральной избирательной комиссии по запросу журналистов издания Главком, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законом Украины "О правовом режиме военного положения" определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины (часть первая статьи 10), а в случае истечения срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, избранного после отмены военного положения", - говорится в ответе ЦИК.

Читайте: Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В ЦИК напомнили, что осуществление государственной власти должно быть непрерывным. Президент же по Конституции выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента (ст. 108 Основного закона).

Досрочно полномочия президента могут быть прекращены в случае:

  • отставки;
  • неспособности выполнять полномочия по состоянию здоровья;
  • импичмента и
  • смерти.

Читайте также: Во втором туре Зеленский без шансов проиграл бы Залужному: 67 на 32% голосов - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Только в этих случаях исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины (статья 112 Конституции Украины). Других случаев выполнения Председателем Верховной Рады Украины полномочий Президента Украины Конституцией Украины не предусмотрено" , – говорится в ответе ЦИК.

Также в ЦИК напомнили, что по ст. 64 Конституции в условиях военного положения запрещено проведение выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского на должности, – Вениславский

Решение о проведении выборов президента Верховная рада должна принять в течение месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, в ЦИКе отметили, что Россия может использовать вопросы легитимности действующего президента Украины после 20 мая 2024 года для обострения общественно-политической ситуации в Украине.

Читайте: Полномочия президента и Рада действуют до получения результатов следующих выборов, - ЦИК

Напомним, 20 мая 2024 года исполняется 5 лет с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. После этого возникает юридическо-политическая коллизия, когда срок пребывания президента в должности иссякает, а новый президент не избран из-за войны.

выборы (24773) Зеленский Владимир (21598) ЦИК (3645)
Топ комментарии
+54
Війна продовжується тільки тому, що вона вигідна чинному президенту.
Не нагадаєте, хто казав?
06.03.2024 12:55 Ответить
+50
А Конституція вам до сраки? Чи ЦВК заміняє собою Конституційний суд?
06.03.2024 12:56 Ответить
+48
З якого переляку цвк почала тлумачити Конституцію?
06.03.2024 12:56 Ответить
Страница 2 из 2
Виборчі дільниці у бомбосховищах. Мешканці з окупованих територій, як і в 2014 році, голосувати можуть в інших регіонах. За кордоном дільниці. Для бажаючих я б додав варіант голосування онлайн, з використанням ЕЦП, з відкритими результатами по кожному виборцю для уникнення фальсифікацій. Тобто загалом - все як і завжди.
06.03.2024 13:25 Ответить
А солдати на передовій? Як мають сказати ? рашисти не стіляйте ми в окопах робим вибори ?
А скупчення людей на дільницях ? Напевно рашисти ,почекають з ракетами і не будуть обстрілювати той же Херсон ,чи Харків ? І скажіть,скільки народу зараз є, у списках на голосування,хто може підрахувати,загиблих, депортованих, та і просто втікачів.
Як ви це бачите ?
06.03.2024 13:31 Ответить
а якщо вдруг ракета по Банковій і нема більше з нами найвеличнішого ?

тоді шо ?

знімать вивіску "Україна" і на двері повісити об'яву "Зачинено"
06.03.2024 14:43 Ответить
Авжеж, солдати мають право голосувати, і це можна реалізувати у 2-3 варіанти. Тобто треба пропрацьовувати конкретні деталі реалізації. Для цього в нас є фахівці, якщо своїх не вистачає - є досвід 80-річної війни у Ізраїлі, де ніхто не каже "ой хлопці, давайте вже після перемоги".
Треба розуміти, що люди при владі ВЖЕ отримали те, чого бажали - ВЛАДУ (за наявності корупції - бонусом і гроші), і вони її віддавати не хочуть, це досить логічно. Компенсаторно має бути тиск на владу, а в нас люди навпаки підтримують ідеї влади про заборону виборів і кристалізацію автократії.
06.03.2024 15:09 Ответить
А як що до ротації? ні ні не чули...
07.03.2024 14:12 Ответить
Скоро у нас буде ситуація коли і законодавчі,і виконавчі органи опиняться в підвішеному стані.Термін їх закінчиться,але всі вони,як ото сміття в ополонці будуть кучкуватись і підтримувати одне одного.Тільки от аргумент "термін діі не закінчується до вступу в дію нового" не проходить не тому,що нового нема і не буде,а тому що не враховує думку суспільства.А воно її обов"язково скаже...
06.03.2024 13:12 Ответить
ЦВК відверто маніпулюють та брешуть.
Бо за Конституцією повноваження Президента жорстко обмежуються одним строком і на випадок воєнного стану - не продовжуються. На відміну від тієї ж ВР, про яку чітко виписано, що повноваження ВР можуть бути подовжені.
Знову ж таки, і на цей та інші подібні випадки, і це в Конституції також прописано - Голова ВР стає в.о Президента України. І таке вже було, коли в 2014 Олександра Турчинова було обрано Головою ВРУ і він виконував обов'язки Президента України.
06.03.2024 13:14 Ответить
Незрозумілі речі, для недуже зрозумілих мабуть людей..
06.03.2024 13:14 Ответить
>в умовах воєнного стану заборонено проведення виборів

Уіііі, то ж до нас повертається Турчінов! Геть нелегитимних, які не знали що вибори заборонено!
06.03.2024 13:16 Ответить
все узурповано
06.03.2024 13:16 Ответить
тут до зе-вофки трохи питань у народу назбиралося ...
Зеленський не знає як набрати більше людей до лав ЗСУ. Зеленський не знає як вплинути на думку конгресменів і протрампівського електорату. Зеленський не знає як подолати кризу на кордонах Польші. Зеленський не знає як використовувати ООН А що він взагалі знає? Як пролюбити країну?

06.03.2024 13:24 Ответить
Здається мені, що війна ця ніколи не закінчиться, в кращому випадку перетвориться на заморозку, вигідну і рашенфашисту пуйлу і ЗЕ!. ЦЕ приведе до знищення України і Українців, а керувати територією будуть рашенфашисти і іудеї.

PS: От чому кожна спроба створити українську державу закінчується тихим пшиком? Га, панове,...??

Про це навіть Б.Хмельницький не зміг відповісти.
06.03.2024 13:31 Ответить
Згоден з Вами Грегорі Міхельсон в тому, що Б. Хмельницький таки не допрацював!!!
06.03.2024 13:37 Ответить
Новий Підрахуй?
06.03.2024 13:36 Ответить
Конституційний суд, ЦВК це не авторитети. Авторитет АДВОКАТ І. Баканов. Все. Крапка. Розходимся.
06.03.2024 13:38 Ответить
"адвакат" ванюшка...ванюшка баканаФФ.... це ще той "авторитет"...
адепт та агент руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я...
06.03.2024 14:51 Ответить
Ну що, "мудрий нарід" можна "привітати" з безкінечною формулою
перебування ватника зеленського та його п"ятої колони при владі:

Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом....
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
06.03.2024 13:41 Ответить
Сделали их вместе.
06.03.2024 14:06 Ответить
ЦВК може хоч закони фізики по своєму тлумачити але як сприйме це міжнародне товариство. Буде бульбофюлер №2.
06.03.2024 13:47 Ответить
Дякувати першим депутатам ВР (не всім), що написали і прийняли Конституцію Незалежної України, яка зараз стоїть над висерами зеленопліснявих крючкотворів в усіх гілках влади!
06.03.2024 13:55 Ответить
Яке право ЦВК мае трактуватм положення конституції?
06.03.2024 13:59 Ответить
А чому ЦВК не згадує конституційні 5 п'ять! Років ?????
І взагалі що таке ЦВК? Вони виконавчий орган. Давайте ще у сім'ї баби Люсі , що на банковій підлоги миє спитаємо що вона мислить щодо виборів президента. А що? Вона теж на Банковій працює!
06.03.2024 14:03 Ответить
До речі, а що там на рахунок виборів а раду?? Їх також треба міняти !! А після заміни оголошується імпічмент..
Або Зеленський або Україна. З ним війну не виграємо.
06.03.2024 14:07 Ответить
єлдак і татарка парєшалі в цевекашке
06.03.2024 14:21 Ответить
Інших випадків виконання Головою Верховної Ради України повноважень Президента України Конституцією України не передбачено", - йдеться у відповіді - значить Януковощ в 2014 помер, бо всі інші пункти не підходять... я до того що той ЦВК явашумамуіпав лізе у справи які його не стосуються
06.03.2024 14:22 Ответить
Героям Слава !
06.03.2024 20:52 Ответить
Підрахуй з цвк Одеський уже яника в царі препідносив тепер боневтік через так зване цвк царювати захотів
06.03.2024 14:33 Ответить
Тупе зелене ЦВК знов залізло не в свої гаті. Виконавчий орган почав тлумачити Закон..., трускавецькі студенти!
06.03.2024 14:33 Ответить
ЦВК - "повноваження мають бути продовжені"

Народ - "пішов к єпєням !"

підстава - Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Майдан-3 кажете ? ню-ню ! куди тікати будете, голуби сизокрилі ? Растофф закрит
06.03.2024 14:38 Ответить
Як це сипате чмо заколупало всю Україну...
06.03.2024 14:54 Ответить
Зеленські іуди просто тягнуть час щоб угробити і здати Україну. Передусім - Армію.
06.03.2024 14:55 Ответить
Тоді тіки емпічмент, бо з таким президентом ми ніколи війну не виграємо
06.03.2024 15:04 Ответить
хто ви такі щоб давати відповідь?
06.03.2024 16:00 Ответить
вот и появился в Украине диктатор........
06.03.2024 16:32 Ответить
Хто прагне зробити - шукає можливості, хто не хоче зробити - шукає причини. ВР і ЦВК замість організувати вибри, а це їхній конституційний обов'язок, займаються відмовками. Ніколи в Україні і мабуть не в одній державі, крім КНДР, на виборчих дільницях не було 100-відсоткової явки виборців, якщо 70% то це супер добре і результати не відміняли. Якби при явці в 63% в 2019 році чи 60% в 2014-му відмінили результати і бортонули Зелю і Пороха, тоді так, був би прецедент не проводити. В 2014-му вибори визнали дійсними попри те, що не було забезпечено доступу людей до виборчих дільниць на Донбасі і в Криму. Тобто ми маємо прецедент, що неучать у виборах 40-ка % виборців не є перепоною для їх проведення. Небайдужим до долі держави юристам і політикам варто подати позов до Верховного суду для змушення ВР і ЦВК до виконання своїх обов'язків.
06.03.2024 21:56 Ответить
Хто буде робити імпічмент?
Посіпаки - фракція "слуги народу"?
Аргументів - багато.
Від призначення агентів і зрадників до зневажання роботи журналістів. Що є прямим нехтуванням свободи слова.
Порушення і спотворення конституції.
За не випуском студентів на навчання в інші країни. Поліція не захищає права громадян, а захищає державу від усіх.
Як приклад - Клименка влаштовує комендантські обмеження. Відсутність закону цивільної зброї в воюючій країні. І барижать на наградних, та не віддали реєстр данні яких не могли захистити від ворога. І людей в окупації за ці данні нищили, мисливців, ветеранів, авганці.
Зруйнував довіру до телебачення.
І своїми непрофесійними вчинками та призначеннями на дипломатичній стороні псує репутацію нашої країни. Як притомної та демократичної.
06.03.2024 23:05 Ответить
