ЦИК о полномочиях Зеленского после 20 мая: Должны быть продлены. ДОКУМЕНТ

В случае окончания срока полномочий президента во время действия военного положения его полномочия продолжаются, пока в должность не вступит новый президент, избранный после войны.

Такая норма содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". Об этом говорится в ответе Центральной избирательной комиссии по запросу журналистов издания Главком, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законом Украины "О правовом режиме военного положения" определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины (часть первая статьи 10), а в случае истечения срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, избранного после отмены военного положения", - говорится в ответе ЦИК.

В ЦИК напомнили, что осуществление государственной власти должно быть непрерывным. Президент же по Конституции выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента (ст. 108 Основного закона).

Досрочно полномочия президента могут быть прекращены в случае:

отставки;

неспособности выполнять полномочия по состоянию здоровья;

импичмента и

смерти.

"Только в этих случаях исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины (статья 112 Конституции Украины). Других случаев выполнения Председателем Верховной Рады Украины полномочий Президента Украины Конституцией Украины не предусмотрено" , – говорится в ответе ЦИК.

Также в ЦИК напомнили, что по ст. 64 Конституции в условиях военного положения запрещено проведение выборов.

Решение о проведении выборов президента Верховная рада должна принять в течение месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, в ЦИКе отметили, что Россия может использовать вопросы легитимности действующего президента Украины после 20 мая 2024 года для обострения общественно-политической ситуации в Украине.

Напомним, 20 мая 2024 года исполняется 5 лет с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. После этого возникает юридическо-политическая коллизия, когда срок пребывания президента в должности иссякает, а новый президент не избран из-за войны.









