ЦВК про повноваження Зеленського після 20 травня: Мають бути продовжені. ДОКУМЕНТ

В разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.

Така норма міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". Про це йдеться у відповіді Центральної виборчої комісії на запит журналістів видання Главком, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Законом України "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України (частина перша статті 10), а в разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану", - йдеться у відповіді ЦВК.

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У ЦВК нагадали, що здійснення державної влади має бути безперервним. А президент за Конституцією виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента (ст. 108 Основного закону).

Достроково повноваження президента можуть бути припинені в разі:

відставки;

неспроможності виконувати повноваження за станом здоров’я;

імпічменту та

смерті.

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"Лише у цих випадках виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України (стаття 112 Конституції України). Інших випадків виконання Головою Верховної Ради України повноважень Президента України Конституцією України не передбачено", - йдеться у відповіді ЦВК.

Також у ЦВК нагадали, що за ст. 64 Конституції в умовах воєнного стану заборонено проведення виборів.

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Рішення по проведення виборів президента Верховна рада має ухвалити протягом місяця з дня припинення або скасування воєнного стану.

Крім того, у ЦВК зазначили, що Росія може використати питання легітимності чинного президента України після 20 травня 2024 року для загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.

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Нагадаємо, 20 травня 2024 року минає 5 років з моменту вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Після цього виникає юридично-політична колізія, коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент не обраний через війну.









