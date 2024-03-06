ЦВК про повноваження Зеленського після 20 травня: Мають бути продовжені. ДОКУМЕНТ
В разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.
Така норма міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". Про це йдеться у відповіді Центральної виборчої комісії на запит журналістів видання Главком, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Законом України "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України (частина перша статті 10), а в разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану", - йдеться у відповіді ЦВК.
У ЦВК нагадали, що здійснення державної влади має бути безперервним. А президент за Конституцією виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента (ст. 108 Основного закону).
Достроково повноваження президента можуть бути припинені в разі:
- відставки;
- неспроможності виконувати повноваження за станом здоров’я;
- імпічменту та
- смерті.
"Лише у цих випадках виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України (стаття 112 Конституції України). Інших випадків виконання Головою Верховної Ради України повноважень Президента України Конституцією України не передбачено", - йдеться у відповіді ЦВК.
Також у ЦВК нагадали, що за ст. 64 Конституції в умовах воєнного стану заборонено проведення виборів.
Рішення по проведення виборів президента Верховна рада має ухвалити протягом місяця з дня припинення або скасування воєнного стану.
Крім того, у ЦВК зазначили, що Росія може використати питання легітимності чинного президента України після 20 травня 2024 року для загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.
Нагадаємо, 20 травня 2024 року минає 5 років з моменту вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Після цього виникає юридично-політична колізія, коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент не обраний через війну.
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А скупчення людей на дільницях ? Напевно рашисти ,почекають з ракетами і не будуть обстрілювати той же Херсон ,чи Харків ? І скажіть,скільки народу зараз є, у списках на голосування,хто може підрахувати,загиблих, депортованих, та і просто втікачів.
Як ви це бачите ?
тоді шо ?
знімать вивіску "Україна" і на двері повісити об'яву "Зачинено"
Треба розуміти, що люди при владі ВЖЕ отримали те, чого бажали - ВЛАДУ (за наявності корупції - бонусом і гроші), і вони її віддавати не хочуть, це досить логічно. Компенсаторно має бути тиск на владу, а в нас люди навпаки підтримують ідеї влади про заборону виборів і кристалізацію автократії.
Бо за Конституцією повноваження Президента жорстко обмежуються одним строком і на випадок воєнного стану - не продовжуються. На відміну від тієї ж ВР, про яку чітко виписано, що повноваження ВР можуть бути подовжені.
Знову ж таки, і на цей та інші подібні випадки, і це в Конституції також прописано - Голова ВР стає в.о Президента України. І таке вже було, коли в 2014 Олександра Турчинова було обрано Головою ВРУ і він виконував обов'язки Президента України.
Уіііі, то ж до нас повертається Турчінов! Геть нелегитимних, які не знали що вибори заборонено!
Зеленський не знає як набрати більше людей до лав ЗСУ. Зеленський не знає як вплинути на думку конгресменів і протрампівського електорату. Зеленський не знає як подолати кризу на кордонах Польші. Зеленський не знає як використовувати ООН А що він взагалі знає? Як пролюбити країну?
PS: От чому кожна спроба створити українську державу закінчується тихим пшиком? Га, панове,...??
Про це навіть Б.Хмельницький не зміг відповісти.
адепт та агент руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я...
перебування ватника зеленського та його п"ятої колони при владі:
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом....
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
І взагалі що таке ЦВК? Вони виконавчий орган. Давайте ще у сім'ї баби Люсі , що на банковій підлоги миє спитаємо що вона мислить щодо виборів президента. А що? Вона теж на Банковій працює!
Або Зеленський або Україна. З ним війну не виграємо.
Народ - "пішов к єпєням !"
підстава - Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Майдан-3 кажете ? ню-ню ! куди тікати будете, голуби сизокрилі ? Растофф закрит
Посіпаки - фракція "слуги народу"?
Аргументів - багато.
Від призначення агентів і зрадників до зневажання роботи журналістів. Що є прямим нехтуванням свободи слова.
Порушення і спотворення конституції.
За не випуском студентів на навчання в інші країни. Поліція не захищає права громадян, а захищає державу від усіх.
Як приклад - Клименка влаштовує комендантські обмеження. Відсутність закону цивільної зброї в воюючій країні. І барижать на наградних, та не віддали реєстр данні яких не могли захистити від ворога. І людей в окупації за ці данні нищили, мисливців, ветеранів, авганці.
Зруйнував довіру до телебачення.
І своїми непрофесійними вчинками та призначеннями на дипломатичній стороні псує репутацію нашої країни. Як притомної та демократичної.