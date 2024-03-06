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ЦВК про повноваження Зеленського після 20 травня: Мають бути продовжені. ДОКУМЕНТ

инаугурация,зеленский,зеленський,інавгурація

В разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.

Така норма міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". Про це йдеться у відповіді Центральної виборчої комісії на запит журналістів видання Главком, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Законом України "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України (частина перша статті 10), а в разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану", - йдеться у відповіді ЦВК.

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У ЦВК нагадали, що здійснення державної влади має бути безперервним. А президент за Конституцією виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента (ст. 108 Основного закону).

Достроково повноваження президента можуть бути припинені в разі:

  • відставки;
  • неспроможності виконувати повноваження за станом здоров’я;
  • імпічменту та
  • смерті.

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"Лише у цих випадках виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України (стаття 112 Конституції України). Інших випадків виконання Головою Верховної Ради України повноважень Президента України Конституцією України не передбачено", - йдеться у відповіді ЦВК.

Також у ЦВК нагадали, що за ст. 64 Конституції в умовах воєнного стану заборонено проведення виборів.

Також читайте: "Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, – Веніславський

Рішення по проведення виборів президента Верховна рада має ухвалити протягом місяця з дня припинення або скасування воєнного стану.

Крім того, у ЦВК зазначили, що Росія може використати питання легітимності чинного президента України після 20 травня 2024 року для загострення суспільно-політичної ситуації в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повноваження Президента і Ради діють до отримання результатів наступних виборів, - ЦВК

Нагадаємо, 20 травня 2024 року минає 5 років з моменту вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Після цього виникає юридично-політична колізія, коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент не обраний через війну.

ЦВК про легітимність Зеленського
ЦВК про легітимність Зеленського
ЦВК про легітимність Зеленського
ЦВК про легітимність Зеленського
ЦВК про легітимність Зеленського

Автор: 

вибори (6704) Зеленський Володимир (23998) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+54
Війна продовжується тільки тому, що вона вигідна чинному президенту.
Не нагадаєте, хто казав?
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06.03.2024 12:55
+50
А Конституція вам до сраки? Чи ЦВК заміняє собою Конституційний суд?
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06.03.2024 12:56
+48
З якого переляку цвк почала тлумачити Конституцію?
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06.03.2024 12:56
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Виборчі дільниці у бомбосховищах. Мешканці з окупованих територій, як і в 2014 році, голосувати можуть в інших регіонах. За кордоном дільниці. Для бажаючих я б додав варіант голосування онлайн, з використанням ЕЦП, з відкритими результатами по кожному виборцю для уникнення фальсифікацій. Тобто загалом - все як і завжди.
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06.03.2024 13:25 Відповісти
А солдати на передовій? Як мають сказати ? рашисти не стіляйте ми в окопах робим вибори ?
А скупчення людей на дільницях ? Напевно рашисти ,почекають з ракетами і не будуть обстрілювати той же Херсон ,чи Харків ? І скажіть,скільки народу зараз є, у списках на голосування,хто може підрахувати,загиблих, депортованих, та і просто втікачів.
Як ви це бачите ?
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06.03.2024 13:31 Відповісти
а якщо вдруг ракета по Банковій і нема більше з нами найвеличнішого ?

тоді шо ?

знімать вивіску "Україна" і на двері повісити об'яву "Зачинено"
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06.03.2024 14:43 Відповісти
Авжеж, солдати мають право голосувати, і це можна реалізувати у 2-3 варіанти. Тобто треба пропрацьовувати конкретні деталі реалізації. Для цього в нас є фахівці, якщо своїх не вистачає - є досвід 80-річної війни у Ізраїлі, де ніхто не каже "ой хлопці, давайте вже після перемоги".
Треба розуміти, що люди при владі ВЖЕ отримали те, чого бажали - ВЛАДУ (за наявності корупції - бонусом і гроші), і вони її віддавати не хочуть, це досить логічно. Компенсаторно має бути тиск на владу, а в нас люди навпаки підтримують ідеї влади про заборону виборів і кристалізацію автократії.
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06.03.2024 15:09 Відповісти
А як що до ротації? ні ні не чули...
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07.03.2024 14:12 Відповісти
Скоро у нас буде ситуація коли і законодавчі,і виконавчі органи опиняться в підвішеному стані.Термін їх закінчиться,але всі вони,як ото сміття в ополонці будуть кучкуватись і підтримувати одне одного.Тільки от аргумент "термін діі не закінчується до вступу в дію нового" не проходить не тому,що нового нема і не буде,а тому що не враховує думку суспільства.А воно її обов"язково скаже...
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06.03.2024 13:12 Відповісти
ЦВК відверто маніпулюють та брешуть.
Бо за Конституцією повноваження Президента жорстко обмежуються одним строком і на випадок воєнного стану - не продовжуються. На відміну від тієї ж ВР, про яку чітко виписано, що повноваження ВР можуть бути подовжені.
Знову ж таки, і на цей та інші подібні випадки, і це в Конституції також прописано - Голова ВР стає в.о Президента України. І таке вже було, коли в 2014 Олександра Турчинова було обрано Головою ВРУ і він виконував обов'язки Президента України.
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06.03.2024 13:14 Відповісти
Незрозумілі речі, для недуже зрозумілих мабуть людей..
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06.03.2024 13:14 Відповісти
>в умовах воєнного стану заборонено проведення виборів

Уіііі, то ж до нас повертається Турчінов! Геть нелегитимних, які не знали що вибори заборонено!
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06.03.2024 13:16 Відповісти
все узурповано
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06.03.2024 13:16 Відповісти
тут до зе-вофки трохи питань у народу назбиралося ...
Зеленський не знає як набрати більше людей до лав ЗСУ. Зеленський не знає як вплинути на думку конгресменів і протрампівського електорату. Зеленський не знає як подолати кризу на кордонах Польші. Зеленський не знає як використовувати ООН А що він взагалі знає? Як пролюбити країну?

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06.03.2024 13:24 Відповісти
Здається мені, що війна ця ніколи не закінчиться, в кращому випадку перетвориться на заморозку, вигідну і рашенфашисту пуйлу і ЗЕ!. ЦЕ приведе до знищення України і Українців, а керувати територією будуть рашенфашисти і іудеї.

PS: От чому кожна спроба створити українську державу закінчується тихим пшиком? Га, панове,...??

Про це навіть Б.Хмельницький не зміг відповісти.
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06.03.2024 13:31 Відповісти
Згоден з Вами Грегорі Міхельсон в тому, що Б. Хмельницький таки не допрацював!!!
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06.03.2024 13:37 Відповісти
Новий Підрахуй?
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06.03.2024 13:36 Відповісти
Конституційний суд, ЦВК це не авторитети. Авторитет АДВОКАТ І. Баканов. Все. Крапка. Розходимся.
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06.03.2024 13:38 Відповісти
"адвакат" ванюшка...ванюшка баканаФФ.... це ще той "авторитет"...
адепт та агент руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я...
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06.03.2024 14:51 Відповісти
Ну що, "мудрий нарід" можна "привітати" з безкінечною формулою
перебування ватника зеленського та його п"ятої колони при владі:

Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом....
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
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06.03.2024 13:41 Відповісти
Сделали их вместе.
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06.03.2024 14:06 Відповісти
ЦВК може хоч закони фізики по своєму тлумачити але як сприйме це міжнародне товариство. Буде бульбофюлер №2.
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06.03.2024 13:47 Відповісти
Дякувати першим депутатам ВР (не всім), що написали і прийняли Конституцію Незалежної України, яка зараз стоїть над висерами зеленопліснявих крючкотворів в усіх гілках влади!
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06.03.2024 13:55 Відповісти
Яке право ЦВК мае трактуватм положення конституції?
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06.03.2024 13:59 Відповісти
А чому ЦВК не згадує конституційні 5 п'ять! Років ?????
І взагалі що таке ЦВК? Вони виконавчий орган. Давайте ще у сім'ї баби Люсі , що на банковій підлоги миє спитаємо що вона мислить щодо виборів президента. А що? Вона теж на Банковій працює!
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06.03.2024 14:03 Відповісти
До речі, а що там на рахунок виборів а раду?? Їх також треба міняти !! А після заміни оголошується імпічмент..
Або Зеленський або Україна. З ним війну не виграємо.
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06.03.2024 14:07 Відповісти
єлдак і татарка парєшалі в цевекашке
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06.03.2024 14:21 Відповісти
Інших випадків виконання Головою Верховної Ради України повноважень Президента України Конституцією України не передбачено", - йдеться у відповіді - значить Януковощ в 2014 помер, бо всі інші пункти не підходять... я до того що той ЦВК явашумамуіпав лізе у справи які його не стосуються
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06.03.2024 14:22 Відповісти
Героям Слава !
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06.03.2024 20:52 Відповісти
Підрахуй з цвк Одеський уже яника в царі препідносив тепер боневтік через так зване цвк царювати захотів
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06.03.2024 14:33 Відповісти
Тупе зелене ЦВК знов залізло не в свої гаті. Виконавчий орган почав тлумачити Закон..., трускавецькі студенти!
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06.03.2024 14:33 Відповісти
ЦВК - "повноваження мають бути продовжені"

Народ - "пішов к єпєням !"

підстава - Конституція України Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Майдан-3 кажете ? ню-ню ! куди тікати будете, голуби сизокрилі ? Растофф закрит
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06.03.2024 14:38 Відповісти
Як це сипате чмо заколупало всю Україну...
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06.03.2024 14:54 Відповісти
Зеленські іуди просто тягнуть час щоб угробити і здати Україну. Передусім - Армію.
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06.03.2024 14:55 Відповісти
Тоді тіки емпічмент, бо з таким президентом ми ніколи війну не виграємо
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06.03.2024 15:04 Відповісти
хто ви такі щоб давати відповідь?
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06.03.2024 16:00 Відповісти
вот и появился в Украине диктатор........
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06.03.2024 16:32 Відповісти
Хто прагне зробити - шукає можливості, хто не хоче зробити - шукає причини. ВР і ЦВК замість організувати вибри, а це їхній конституційний обов'язок, займаються відмовками. Ніколи в Україні і мабуть не в одній державі, крім КНДР, на виборчих дільницях не було 100-відсоткової явки виборців, якщо 70% то це супер добре і результати не відміняли. Якби при явці в 63% в 2019 році чи 60% в 2014-му відмінили результати і бортонули Зелю і Пороха, тоді так, був би прецедент не проводити. В 2014-му вибори визнали дійсними попри те, що не було забезпечено доступу людей до виборчих дільниць на Донбасі і в Криму. Тобто ми маємо прецедент, що неучать у виборах 40-ка % виборців не є перепоною для їх проведення. Небайдужим до долі держави юристам і політикам варто подати позов до Верховного суду для змушення ВР і ЦВК до виконання своїх обов'язків.
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06.03.2024 21:56 Відповісти
Хто буде робити імпічмент?
Посіпаки - фракція "слуги народу"?
Аргументів - багато.
Від призначення агентів і зрадників до зневажання роботи журналістів. Що є прямим нехтуванням свободи слова.
Порушення і спотворення конституції.
За не випуском студентів на навчання в інші країни. Поліція не захищає права громадян, а захищає державу від усіх.
Як приклад - Клименка влаштовує комендантські обмеження. Відсутність закону цивільної зброї в воюючій країні. І барижать на наградних, та не віддали реєстр данні яких не могли захистити від ворога. І людей в окупації за ці данні нищили, мисливців, ветеранів, авганці.
Зруйнував довіру до телебачення.
І своїми непрофесійними вчинками та призначеннями на дипломатичній стороні псує репутацію нашої країни. Як притомної та демократичної.
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06.03.2024 23:05 Відповісти
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