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Для повоєнних виборів потрібне ухвалення нових законів, - голова ЦВК Діденко

ЦВК: Для повоєнних виборів потрібне ухвалення нових законів

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко вважає, що Україні знадобиться додаткове врегулювання на законодавчому рівні питання проведення повоєнних виборів, оскільки виборче законодавство створювалося у мирний час, і законодавець не міг передбачити масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна.

Про це Олег Діденко сказав в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, як діятиме ЦВК після скасування воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна. Ми, станом на зараз, не знаємо, коли закінчиться війна, коли буде перемога України, коли ми зможемо організувати вибори. Гадаю, нам знадобиться додаткове врегулювання на законодавчому рівні", - зазначив він.

"Уже сьогодні зрозуміло, що буде потрібен певний період для підготовки виборів. Зрозуміло, що місяця буде замало. Ми у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували першу хвилю своїх пропозицій щодо зміни виборчого законодавства стосовно підготовки повоєнних виборів. Зокрема, пропонували збільшити цей строк до 6 місяців", - сказав Діденко.

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Багато, за його словами, буде залежати від конкретних обставин, а остаточну відповідь щодо строків та алгоритмів дій дасть наш парламент.

"Необхідно системно та виважено підходити до питання призначення повоєнних виборів. У тій же Конституції закладено принципи виборів, зокрема, те, що вони мають бути вільними. Повоєнні вибори мають відповідати кращим практикам, демократичним стандартам. Це відкриє для України перспективи євроінтеграції, прискорить повоєнне відновлення. Збереження демократичного вектора розвитку нашої держави – це питання нашого виживання. А тому повоєнні вибори в Україні мають бути підготовлені та проведені належним чином", - зазначив голова ЦВК.

Нагадаємо, 31 березня 2024 року в Україні мали б відбутися чергові президентські вибори. Однак проведення виборів у країні під час повномасштабної війни неможливе. У березні ЦВК видало пояснення, що в разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.

Автор: 

вибори (6683) ЦВК (1177) Діденко Олег (30)


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Топ коментарі
+44
Є Конституція, які ще закони від зелі з дєрьмаком?
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03.05.2024 20:20
+37
Какие законы могут обходить Конституцию? Это что-то новое
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03.05.2024 20:22
+26
Він знає, що законним шляхом зЕлень владу не утримає.
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03.05.2024 20:24
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Правила форума Рада форумчан
Є Конституція, які ще закони від зелі з дєрьмаком?
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03.05.2024 20:20 Відповісти
Закон про пожиттеве правління дерьмака, 73% безумовно підтримає ...
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03.05.2024 20:53 Відповісти
В 2019 році і задовго до нього вже йшла війна, неодноразово оголошувались військовий стан та мобілізація, на окупованих територіях теж знаходились українці, які фізично не могли взяти участь у виборах. Але вибори відбулись і вони були визнані законними, а президент - легітимним.
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03.05.2024 21:35 Відповісти
Тому що Порошенко, не витирає ноги об Конституцію.
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03.05.2024 21:44 Відповісти
Але ж таки витер і тотнайбільш ганебно витер коли підпистів Велику Ширку із зеленими зрадниками, узурпувавши державну владу в Україні
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08.05.2024 11:50 Відповісти
на московії те ж так вважають що вибори в Україні потрібно провести негайно.......
але їх мрії , про вибори негайно так і залишаться мріями, як і ........
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04.05.2024 09:44 Відповісти
"Для повоєнних виборів треба посадити Порошенка".
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03.05.2024 21:40 Відповісти
А , що паРаша , вже переможена , ви , найшвидкішими темпами , здаєте все , що ТЕРРОРИСТИ обьявили своїм ! ПИТОРИ 🤢Зеублюдочние , не мечтайте , дядя ********* путлерастович , вас в десятий раз кінет !
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03.05.2024 22:16 Відповісти
Зеленскій зараз подав заявку у ЕС про припинення Конвенції о Свободі Слова та вільних Виборів в Україні:

https://youtu.be/Y2aN3tKcU0Q?si=4DTJWLXF10CR9nNF
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03.05.2024 22:27 Відповісти
а що ти весь цей час робив? Конституцію читай.
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03.05.2024 20:20 Відповісти
ОПа заборонила навіть дивитись у той бік.
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03.05.2024 20:28 Відповісти
Какие законы могут обходить Конституцию? Это что-то новое
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03.05.2024 20:22 Відповісти
Криворізький інститут права. Трускавецька філія...
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03.05.2024 20:26 Відповісти
Хочуть мерзотники володарювати необмежений час,щоб не відповідать за скоїни про#оби і прокради !
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03.05.2024 20:36 Відповісти
Виявляється уклавши міжсобойчик т.з. Велику Ширку у ВРУ, виявляється можна розтоптати Конституцію, виборчі права громадян України та успішно узурпувати всю державну владу.
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08.05.2024 11:54 Відповісти
може діденко, щось знає?
азов, вже, під москвою стоїть, чекає наказ почати обстріл?
а діденко ніфіга не готовий почати вибори.
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03.05.2024 20:22 Відповісти
Він знає, що законним шляхом зЕлень владу не утримає.
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03.05.2024 20:24 Відповісти
як тільки появиться, хоч маленька можливість, зе!шоблу перетворять на муссоліні і чаушеску.
без варіантів.
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03.05.2024 20:34 Відповісти
Зе-малороси цього не допустять, вони у зговорі із )(уйлом.
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03.05.2024 20:38 Відповісти
Їх тільки кілька сотень тисяч, а народ - 30 мільйонів тих, хто має право голосу
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03.05.2024 21:46 Відповісти
Треба зміни, щоб можна було щось намутити? Та й не місяць або три, а остання неділя березня і остання неділя жовтня. Але на менше зазначеного у законодавстві терміну виборчого процесу для чергових виборів. Якщо ВС відмінять 1 листопада, то вибори до ВР будуть в останню неділю жовтня наступного року, а вибори Президента - в останню неділю березня.
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03.05.2024 20:23 Відповісти
А права і свободи збираються повернути...??? Сьогодні 3 травня Всесвітній день свободи преси. Хто б міг подумати колись, що станемо заручниками цара-диктатора з відсутністю преси!
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03.05.2024 20:24 Відповісти
Отої "преси", що від серлєща та найома?
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03.05.2024 20:26 Відповісти
Які права і свобода потрібні зеленим банаранм? Кошара і марафон!!!
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03.05.2024 21:12 Відповісти
КОШЕР НОСТРА , кістьми ляже будє фальшувати
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03.05.2024 23:00 Відповісти
А коли , вам ,73% думати, ви ж , убогі СЕРІАЛИ ПРО ГОВНОБОРОДЬКА І СВАТИ ДИВИЛИСЬ , РЖАЛІ І ЖРАЛІ СКУМБРІЮ , яка здавала ЗСУ рашистам , обрали ********* , недомірка недосраліна, недомуссоліні ХЕРПІДУ , Зараз думай- те , як їх сковернути , а вони дісно ХЕРПІДУТЬ
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03.05.2024 22:22 Відповісти
Щось треба придумати, щоб вибори були без вибору, як в параші
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03.05.2024 20:24 Відповісти
Іди нахер.
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03.05.2024 20:24 Відповісти
А мені цікаво. Війна, ніяких виборів нема. Нахіба тримають величезний штат ЦВК, платять їм бабло? шоби шо? Чим вони третій рік поспіль зайняті?
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03.05.2024 20:25 Відповісти
Їдять, п'ють, відпочивають і отримують зарплатню.
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03.05.2024 20:27 Відповісти
Хоч би сітки якісь маскувальні плели.
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03.05.2024 20:37 Відповісти
як же в зелених їх жопи палають.....
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03.05.2024 20:26 Відповісти
Немає на вас УПА п"дарюги
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03.05.2024 20:31 Відповісти
Так вибори будуть після війни! Тобто буде мирний час! Яких змін там треба? Щоб ЗЄ міг конкурентів завдяки отим змінам знищити.
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03.05.2024 20:31 Відповісти
ХРЄН ВАМ ЗЕЛЕНІ А НЕ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ

Однак проведення виборів у країні під час повномасштабної війни неможливе. Джерело:

ХТО СКАЗАВ ?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ГОВОРИТЬ ІНШЕ.
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03.05.2024 20:33 Відповісти
Ой підуть санкції вже на Україну після війни, а можливо і раніше. В принципі затримка допомоги це теж санкції і дуже болючі для громадян.
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03.05.2024 20:34 Відповісти
як зелені не пітляйте, а буба-односрочник іде на куй.
Є Констітуція України і саме за нею все зелення іде на туди
куди і буба-односрочник.
а мамою рімою клявся за один термін...
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03.05.2024 20:36 Відповісти
що в разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.Джерело:

Так питань немає. Усі хто думає головою, зокрема як не дивно з опозиції, згодні з цим. Тільки якісь незрозумілі тутешні розганяльники зради постійно каламутять воду в колодязі.
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03.05.2024 20:36 Відповісти
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03.05.2024 20:37 Відповісти
Ваші люди - слуги зброду - звикли лизати дупу Єрмакам . А нормальні люди повісять Єрмака після заключення перемир'я - якщо він не встигне втекти ....
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03.05.2024 20:53 Відповісти
Кремлівський кріт вже за нарад все вирішив. Після війни у населення буде купа трофейної зброї і некараних слуг урода.
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03.05.2024 21:00 Відповісти
Українці не кацапи. Як тільки зкінчиться війна, то можливо вже на другий день прийдуть до офісу і запитають про все. І будуть відповідати, хіба, що втечуть в той же день!
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03.05.2024 21:15 Відповісти
Куди втечуть? Кому вони потрібні?
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03.05.2024 21:23 Відповісти
розум, рукі - не все на цьому світі юля...
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04.05.2024 11:03 Відповісти
ЗЕсволота та її посіпаки хочуть за будь-яку ціну залишитися при владі - для цього вони готові на все і впевнені, що оскільки найбільш патріотичні та активні поляжуть на війні, їм все зійде з рук. ЗЕсволота будує тут гібрид КНДР та паРаши і чхати їй на ЄС та НАТО, бо вступ туди їм не цікавий в принципі.
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03.05.2024 20:42 Відповісти
Нагадую обраному за квотою "слуги урода" олєгу діденко, що війна йде 11-тий рік.
За цей час було проведено 2 виборів. В 2014 та 2019.
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03.05.2024 20:45 Відповісти
А воєнний стан був?
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03.05.2024 21:01 Відповісти
примітивне зелене-палікмахерсько-тамадовське-бровістське ниття.
ну не хочуть випадкові кловани з фотографами
більше за фахом працювати - хочють командирити!
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03.05.2024 20:46 Відповісти
А чому не зробити нові закони у Військовий час? Депутати не в окопах, всі на місьці! В конституції прописано:
5 років
парламентська республіка
.....
Вибори можливі, у всіх є Дії, військові кабінети. То чого ні?
А якщо президент під час війни загине, то ЩО?
Все? Кінець Україні назавжди?
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03.05.2024 20:52 Відповісти
ви зовсім *********?! які вибори через дію, через який "кабінет"? хочете, щоб завтра зелені оголосили себе переможцями з результатом 99,9 відсотків?
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04.05.2024 07:17 Відповісти
Ніяких виборів, то колись було законодавство при Ющенко, Порошенко, а янукович і особливо Зеленський зі своєю мародерною команедою будуть наріду терти по вухах, що вибори у воєнний час і після війни неможливі. Конституція також писана не для них, то для лохів, а для Володі Херпіду є доцільність невиборів і стригти баранів пока є сили і можливість і самі барани..
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03.05.2024 20:53 Відповісти
саме бубу вибрали в повоєнний час і Порошенко не пітляв і не намагався міняти Констітуцію.
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03.05.2024 20:56 Відповісти
Просто не вийшло. Пробував.
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03.05.2024 21:02 Відповісти
та лано - вас вдає будьйоновка...
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03.05.2024 21:06 Відповісти
Що ще може ляпнути у відповідь бот, як не дурню? Я ж тебе знаю, як облупленого. Давно.
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03.05.2024 21:11 Відповісти
ну так і я ж тебе впізнаю як обсмоктаного, інтриґуля ти моя...
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03.05.2024 21:13 Відповісти
Ну, обсмоктаний - не засмоктаний, як ти.
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03.05.2024 21:16 Відповісти
вже і язика висунув, нетерплячий...
тобто розмова припинена.
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03.05.2024 21:19 Відповісти
Потрібно прийняти закон ,який забороняє 4 развим ухилянтам бути головнокомандувачем , а квнщикам - депутатами...
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03.05.2024 20:55 Відповісти
Для проведення післявоєнних виборів також буде потрібна нова ЦВК.
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03.05.2024 20:57 Відповісти
У нас уже третій президент з п'яти старається узурпувати владу і потім складно його вигнати...

може вже пора не ставати знову на ті ж самі граблі і перейняти досвід успішних парламентських держав тієї ж німеччини і ліквідувати інститут президента...
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03.05.2024 21:07 Відповісти
Причому разом з президентами.
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03.05.2024 21:12 Відповісти
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03.05.2024 21:16 Відповісти
І хто ж ліквідує інститут президента? Може попросити Папу Римського? Адже у нас конституційні зміни неможливі.
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03.05.2024 21:15 Відповісти
Ну зараз і виборів не буде до завершення військового стану.... мова в статті йде про післявоєнний час.... Парламент міг ліквідувати... або референдум....

Народ же має первинне право в любій державі але всі забули про це чомусь і делегували це групі людей які з допомогою телевізора постійно приносять нового месію...
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03.05.2024 21:23 Відповісти
У німців така демократія як у москалів. Меркель сиділа 16 років у владі, штайнмайєра вона ж і проштовхнула президентом, а він їй найвищий орден Німеччини за це подарував. Не дай Боже у німців щось перейняти.
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03.05.2024 21:52 Відповісти
Через партію нацистів - АдН хабарі роздають направо і наліво
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03.05.2024 21:53 Відповісти
На мою думку, більш серйозною проблемою, аніж повоєнні вибори, може стати відсутність легітимної влади через дуже тривалий час продовження війни. Адже ні провести вибори, ні змінити Конституцію під час дії воєнного стану неможливо. А люди можуть чи гинути, чи вмирати, чи просто полишати займану посаду.
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03.05.2024 21:13 Відповісти
Діденко! Ти гнида продажна! Будеш сидіти довічно!

Зєлю геть. Вибори. Негайно
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03.05.2024 21:15 Відповісти
"зебуїнам" прийдеться бути прикрасами на електричних стовбах, за невиконання і неповагу до Конституції України.згідно якої вони були обрані до влади "мудрим нарідом"
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03.05.2024 21:31 Відповісти
Хлопці після перемоги розберуться без жодних законів з кожною гнидою в Україні.
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03.05.2024 21:35 Відповісти
Звикли, що все роблять за них. Розбиратися потрібно зараз і саме ви повинні це робити. ЗСУ і так дуже багато вже зробили для таких, як ви
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03.05.2024 21:54 Відповісти
У таких, як він не має гвинтівки в руках, а в поліцаїв є і маса автозаків.
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04.05.2024 07:33 Відповісти
Україна вміе меняти президентів- доведено двума Майданами
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04.05.2024 11:11 Відповісти
Справа в тому шо не провести вибори це порушення , які світ сприйматиме як диктатуру , а ще 🤡 лякає Захід своєю феезбешною історією та погрозами що буде війна і в ЄС ...ОПі кольоні прикрутили ,тому істерично хочуть витертися об констітуцію...от цього треба не допустити всім ....ми таке зеленське горе, ще на один термін не витримаємо , а Захід отримає війну ,чого дуже не хочеться ...
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03.05.2024 21:44 Відповісти
Захід бере хабарі від москалів не менше за зємалоросів. Захід прикрився нами не за 2 відсотки ВВП, а в 20 разів менше. Тому на захід, а особливо на байдена, не варто звертати увагу. Проводити вибори і контролювати, щоб фальсифікацій не було
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03.05.2024 21:59 Відповісти
Тада.
Єдиний шанс залишитися при владі у ЗЄрмаків після війни - виключити з виборчого процесу всіх конкурентів.

А для цього треба міняти виборчі закони.
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03.05.2024 21:47 Відповісти
Давайте так - ЗЄ на плаху і всі питання, як проводити вибори, мобілізацію, оподаткування одразу дуже спростяться.
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03.05.2024 21:52 Відповісти
Давайте.
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04.05.2024 15:37 Відповісти
"в разі закінчення строку повноважень президента" - аби два рази не вставати, давайте зараз і вирішимо як буде йменуватися ця особа? І дійсно ця особа має керувати країною, чи хтось інший? І що робити якщо вона не виконує свої обовʼязки? І на закладі якого закона повинна керуватися держава?
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03.05.2024 23:12 Відповісти
Пардон, так повноваження президента закінчилися, що сам голова цвк і підтвердив.
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03.05.2024 23:29 Відповісти
Така загадочна стаття - про ніщо. Типово по-українськи.
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03.05.2024 23:24 Відповісти
чого це? чорним по білому написано, що ніяких виборів поки не придумаємо якихось нових законів
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04.05.2024 07:23 Відповісти
Вважаю що з "прєзідєнтами" пора закінчувати. Вибори на мажоритарній основі і та фракція яка отримає більшість в ВР висуває премєр-міністра. Вибори раз на пять років. Кількість депутатів скоротити втричі. Інакше ми закінчимо розвалом країни або диктатурою. Треба ж врешті робити висновки з того що маємо, а маємо ми дегенерата якого неможливо прибрати законним шляхом.
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03.05.2024 23:29 Відповісти
Выходит Зеленского незаконно выбрали! Во время войны. Царь то - не настоящий!
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03.05.2024 23:59 Відповісти
Навіть,як що фантастичним дивом припинилась війна(хочаб станом на 24.02.22),повернулась свобода слова та інші атрибути демократіі то перемогу отримав би любе "нове ліцо",яке пообіцяло "отстроить,накормити голодних,взяти москву".Перемогла б голограма з ШІ,яку зараз запускають в качестве експеременту МЗС.
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04.05.2024 05:31 Відповісти
У вови криворізького повноваження закінчились, а у хєрмака їх і не було ніколи, тож читайте конституцію панове та звільняйте владні коридори від вашого кацапськоколомоцького смороду
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04.05.2024 06:58 Відповісти
Згоден з попереднім дописником. З інститутом президента як таким час закінчувати, бо уже 30 років усе гі ... но у вигляді хєрмаків, медведчуків, литвиних звідти лізе і не дає життя країні
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04.05.2024 07:03 Відповісти
Теж згоден!Спочатку закінчили з верховною радою,потім потім покінчим з інститутом презідента.На останнє покінчемо з Украіною.Нема країни-нема проблем з обранням влади.
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04.05.2024 09:36 Відповісти
Узаконить Ермака?
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04.05.2024 08:24 Відповісти
Обовьязково.
Узаконіть.
як казав містер Лінч.
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04.05.2024 11:13 Відповісти
під час війни не буде виборів! - ми так тихесенько лягли під бубу...
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04.05.2024 12:10 Відповісти
 
 