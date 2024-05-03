Для повоєнних виборів потрібне ухвалення нових законів, - голова ЦВК Діденко

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко вважає, що Україні знадобиться додаткове врегулювання на законодавчому рівні питання проведення повоєнних виборів, оскільки виборче законодавство створювалося у мирний час, і законодавець не міг передбачити масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна.

Про це Олег Діденко сказав в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, як діятиме ЦВК після скасування воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна. Ми, станом на зараз, не знаємо, коли закінчиться війна, коли буде перемога України, коли ми зможемо організувати вибори. Гадаю, нам знадобиться додаткове врегулювання на законодавчому рівні", - зазначив він.

"Уже сьогодні зрозуміло, що буде потрібен певний період для підготовки виборів. Зрозуміло, що місяця буде замало. Ми у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували першу хвилю своїх пропозицій щодо зміни виборчого законодавства стосовно підготовки повоєнних виборів. Зокрема, пропонували збільшити цей строк до 6 місяців", - сказав Діденко.

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Багато, за його словами, буде залежати від конкретних обставин, а остаточну відповідь щодо строків та алгоритмів дій дасть наш парламент.

"Необхідно системно та виважено підходити до питання призначення повоєнних виборів. У тій же Конституції закладено принципи виборів, зокрема, те, що вони мають бути вільними. Повоєнні вибори мають відповідати кращим практикам, демократичним стандартам. Це відкриє для України перспективи євроінтеграції, прискорить повоєнне відновлення. Збереження демократичного вектора розвитку нашої держави – це питання нашого виживання. А тому повоєнні вибори в Україні мають бути підготовлені та проведені належним чином", - зазначив голова ЦВК.

Нагадаємо, 31 березня 2024 року в Україні мали б відбутися чергові президентські вибори. Однак проведення виборів у країні під час повномасштабної війни неможливе. У березні ЦВК видало пояснення, що в разі закінчення строку повноважень президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються, допоки на посаду не вступить новий президент, обраний після війни.