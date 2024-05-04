США предлагают странам G7 план помощи Украине на 50 млрд дол. с использованием замороженных активов РФ, - Bloomberg

США предлагают странами G7 предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. План предусматривает использование российских замороженных активов.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану Белого дома, значительная часть расходов будет погашена за счет сверхприбылей от российских активов, которые были заморожены - и на которые начисляются проценты - преимущественно в Европе.

По словам источников Bloomberg, этот план обсуждается между странами Большой семерки, а США настаивают на достижении соглашения во время встречи лидеров G-7 в Италии в июне этого года.

Отмечается, что этот шаг также создаст новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений относительно использования обездвиженных российских активов.

Комментируя предложение, согласно которому США или часть стран G-7 выделяют средства для помощи Украине, которые ЕС должен был бы погасить с помощью замороженных российских активов, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что "это то, что мы обсуждаем". "В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G-7, а не только, чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", - сказала она Bloomberg.

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