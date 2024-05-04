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Новости Помощь Украине
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США предлагают странам G7 план помощи Украине на 50 млрд дол. с использованием замороженных активов РФ, - Bloomberg

Країни Великої сімки

США предлагают странами G7 предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. План предусматривает использование российских замороженных активов.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану Белого дома, значительная часть расходов будет погашена за счет сверхприбылей от российских активов, которые были заморожены - и на которые начисляются проценты - преимущественно в Европе.

По словам источников Bloomberg, этот план обсуждается между странами Большой семерки, а США настаивают на достижении соглашения во время встречи лидеров G-7 в Италии в июне этого года.

Отмечается, что этот шаг также создаст новое давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от своих возражений относительно использования обездвиженных российских активов.

Комментируя предложение, согласно которому США или часть стран G-7 выделяют средства для помощи Украине, которые ЕС должен был бы погасить с помощью замороженных российских активов, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что "это то, что мы обсуждаем". "В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G-7, а не только, чтобы Соединенные Штаты делали это в одиночку", - сказала она Bloomberg.

Также читайте: Замороженные активы РФ: страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию, - Financial Times

Автор: 

G7 (833) США (26422) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+7
Я-би не називав це випадкове ЗЕбануте збіговисько владою. Вони - це зграя шакалів, яких муууудрий нарід під впливом Бені КАЛ.омойського, як стадо баранів, проголосували за блазня і його коМАНДУ. Завдяки цьому вибору ідіотів ***** і напало на Україну, тому що навіть у сні неможливо було побачити, як блазень, який 4 рази втік від призиву, буде верховним головномундуючим. Тільки завдяки простим українцям держава, всупереч оманським домовленостям блазня з *****м вистояла і чинить гідний опір *****.
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04.05.2024 08:03
+4
я б ввів французськiй корпус для почятку на Волинь...
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04.05.2024 03:47
+4
50 млрд. і Єрмак-це несумісні речі,тут питання треба ставити руба - або 50 млрд., або Андрій Борисович і його 57 "ефективних" позаштатних радників.
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04.05.2024 05:16
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04.05.2024 01:36 Ответить
Молодці. Все рівно для Неньки. І ні яких витрат зі сторон Неньки.
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04.05.2024 04:17 Ответить
Говорили, балакали...........................
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04.05.2024 01:51 Ответить
срали мазали...
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04.05.2024 03:18 Ответить
а давайте насеремо на штатівську домогу і самі все зробимо?
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04.05.2024 03:17 Ответить
діагноз під сумлінням.
пацани, а чи не ******* ви?
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04.05.2024 03:36 Ответить
я б ввів французськiй корпус для почятку на Волинь...
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04.05.2024 03:47 Ответить
колись вже ж треба перестати *******?
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04.05.2024 04:06 Ответить
50 млрд. і Єрмак-це несумісні речі,тут питання треба ставити руба - або 50 млрд., або Андрій Борисович і його 57 "ефективних" позаштатних радників.
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04.05.2024 05:16 Ответить
Дякуємо всім країнам хто допомагає Україні!
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04.05.2024 06:46 Ответить
Щороку дають 30-40 млрд, немає не ракет, бомб, снарядив своїх.
Реально якась кончина київська влада.
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04.05.2024 07:32 Ответить
Бо наша кончена влада все ******* по своїх карманах! От якби було суворе покарання за це, наприклад, смертна кара - тоді може такого не було, а так один одного покриває, платять застави один за одного і т. д.!!!
"РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ"!!!!!
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04.05.2024 08:03 Ответить
Я-би не називав це випадкове ЗЕбануте збіговисько владою. Вони - це зграя шакалів, яких муууудрий нарід під впливом Бені КАЛ.омойського, як стадо баранів, проголосували за блазня і його коМАНДУ. Завдяки цьому вибору ідіотів ***** і напало на Україну, тому що навіть у сні неможливо було побачити, як блазень, який 4 рази втік від призиву, буде верховним головномундуючим. Тільки завдяки простим українцям держава, всупереч оманським домовленостям блазня з *****м вистояла і чинить гідний опір *****.
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04.05.2024 08:03 Ответить
Допомога тільки зброєю, а не грошіма.
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04.05.2024 08:29 Ответить
спаси Боже - саме стріляюче залізо...
але коли пенсію получяєте? - будьте впевнені - то не Америка,
то буба все ротом наробив....
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04.05.2024 08:38 Ответить
...ваші пропозиції до сраки,поки їх ви надаете,гинуть українські громадяни.
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04.05.2024 09:44 Ответить
Нічого з цих грошей пересічним громадянам не перепаде ...
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04.05.2024 14:38 Ответить
 
 