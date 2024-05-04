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Новини Допомога Україні
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США пропонують країнам G7 план допомоги Україні на 50 млрд дол. із використанням заморожених активів РФ, - Bloomberg

Країни Великої сімки

США пропонують країнами G7 надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. План передбачає використання російських заморожених активів.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно плану Білого дому, значна частина витрат буде погашена за рахунок надприбутків від російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки. — переважно в Європі.

За словами джерел Bloomberg, цей план обговорюється між країнами Великої семи, а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні цього року.

Зазначається, що цей крок створить новий тиск на Європейський Союз, щоб той відмовився від своїх заперечень щодо використання знерухомлених російських активів.

Коментуючи пропозицію, згідно з якою США або частина країн G-7 виділяють кошти для допомоги Україні, які ЄС мав би погасити за допомогою заморожених російських активів, міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що "це те, що ми обговорюємо". "В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся G-7, а не тільки, щоб Сполучені Штати робили це поодинці", — сказала вона Bloomberg.

Також читайте: Заморожені активи РФ: країни G7 більше не обговорюють тотальну конфіскацію, - Financial Times

Нагадаємо, наприкінці квітня видання Reuters писало, що Україні може не вистачити допомоги від США, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року.

Автор: 

G-7 G7 (1032) США (22525) заморожені активи (546)


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Топ коментарі
+7
Я-би не називав це випадкове ЗЕбануте збіговисько владою. Вони - це зграя шакалів, яких муууудрий нарід під впливом Бені КАЛ.омойського, як стадо баранів, проголосували за блазня і його коМАНДУ. Завдяки цьому вибору ідіотів ***** і напало на Україну, тому що навіть у сні неможливо було побачити, як блазень, який 4 рази втік від призиву, буде верховним головномундуючим. Тільки завдяки простим українцям держава, всупереч оманським домовленостям блазня з *****м вистояла і чинить гідний опір *****.
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04.05.2024 08:03
+4
я б ввів французськiй корпус для почятку на Волинь...
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04.05.2024 03:47
+4
50 млрд. і Єрмак-це несумісні речі,тут питання треба ставити руба - або 50 млрд., або Андрій Борисович і його 57 "ефективних" позаштатних радників.
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04.05.2024 05:16
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04.05.2024 01:36 Відповісти
Молодці. Все рівно для Неньки. І ні яких витрат зі сторон Неньки.
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04.05.2024 04:17 Відповісти
Говорили, балакали...........................
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04.05.2024 01:51 Відповісти
срали мазали...
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04.05.2024 03:18 Відповісти
а давайте насеремо на штатівську домогу і самі все зробимо?
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04.05.2024 03:17 Відповісти
діагноз під сумлінням.
пацани, а чи не ******* ви?
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04.05.2024 03:36 Відповісти
я б ввів французськiй корпус для почятку на Волинь...
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04.05.2024 03:47 Відповісти
колись вже ж треба перестати *******?
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04.05.2024 04:06 Відповісти
50 млрд. і Єрмак-це несумісні речі,тут питання треба ставити руба - або 50 млрд., або Андрій Борисович і його 57 "ефективних" позаштатних радників.
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04.05.2024 05:16 Відповісти
Дякуємо всім країнам хто допомагає Україні!
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04.05.2024 06:46 Відповісти
Щороку дають 30-40 млрд, немає не ракет, бомб, снарядив своїх.
Реально якась кончина київська влада.
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04.05.2024 07:32 Відповісти
Бо наша кончена влада все ******* по своїх карманах! От якби було суворе покарання за це, наприклад, смертна кара - тоді може такого не було, а так один одного покриває, платять застави один за одного і т. д.!!!
"РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ"!!!!!
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04.05.2024 08:03 Відповісти
Я-би не називав це випадкове ЗЕбануте збіговисько владою. Вони - це зграя шакалів, яких муууудрий нарід під впливом Бені КАЛ.омойського, як стадо баранів, проголосували за блазня і його коМАНДУ. Завдяки цьому вибору ідіотів ***** і напало на Україну, тому що навіть у сні неможливо було побачити, як блазень, який 4 рази втік від призиву, буде верховним головномундуючим. Тільки завдяки простим українцям держава, всупереч оманським домовленостям блазня з *****м вистояла і чинить гідний опір *****.
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04.05.2024 08:03 Відповісти
Допомога тільки зброєю, а не грошіма.
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04.05.2024 08:29 Відповісти
спаси Боже - саме стріляюче залізо...
але коли пенсію получяєте? - будьте впевнені - то не Америка,
то буба все ротом наробив....
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04.05.2024 08:38 Відповісти
...ваші пропозиції до сраки,поки їх ви надаете,гинуть українські громадяни.
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04.05.2024 09:44 Відповісти
Нічого з цих грошей пересічним громадянам не перепаде ...
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04.05.2024 14:38 Відповісти
 
 