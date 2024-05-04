США пропонують країнам G7 план допомоги Україні на 50 млрд дол. із використанням заморожених активів РФ, - Bloomberg

США пропонують країнами G7 надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. План передбачає використання російських заморожених активів.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно плану Білого дому, значна частина витрат буде погашена за рахунок надприбутків від російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки. — переважно в Європі.

За словами джерел Bloomberg, цей план обговорюється між країнами Великої семи, а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні цього року.

Зазначається, що цей крок створить новий тиск на Європейський Союз, щоб той відмовився від своїх заперечень щодо використання знерухомлених російських активів.

Коментуючи пропозицію, згідно з якою США або частина країн G-7 виділяють кошти для допомоги Україні, які ЄС мав би погасити за допомогою заморожених російських активів, міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що "це те, що ми обговорюємо". "В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся G-7, а не тільки, щоб Сполучені Штати робили це поодинці", — сказала вона Bloomberg.

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Нагадаємо, наприкінці квітня видання Reuters писало, що Україні може не вистачити допомоги від США, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року.