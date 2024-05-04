На Волыни нашли историческую достопримечательность времен Киевской Руси, которая была незаконно присвоена. ФОТО
В рамках расследования уголовного производства на Волыни нашли исторический памятник времен Киевской Руси. Это вырезанная каменная плита XII-XIII вв. с изображением двух ангелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Так, найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ вв. с изображением двух ангелов.
Как отмечается, ее разыскали усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры в рамках того же уголовного производства, во время которого от незаконной продажи на интернет-аукционе спасли памятник периода Киевской Руси - плиту XII-XIII вв. с изображением "Святого воина".
Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины, чтобы исследовать ее научную, историческую, культурную и художественную ценности.
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ну, якщо почитати, то Князь ігор - "святий воїн" виявляється.
Тобто тодішній Прігожин. так що як правило "святі" виявляються майже як сталіни того часу.
так і само як той наш "хоробрий" ідунавишний - блін за 2000 км. проводив "сво", але "святий" херой.
ясно що тоді часи були - "етодругоє", але....... шо то шо ето... **** воно робило х.з. де за межами своєї держави?
ах, там когось "захищало". ну ок, світой, чо. просто смішна дволикість. - у нас воно герой типу, але "захищати" свій дім х.з. де це нічим не краще того ж персонажа що знищили в літаку.
він нормальний місцями, от тільки місця ті знають - ленка і отой їрмак, максімально наближений к телу...
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
Carthagen Rex,Roma Rex!!
Територія - всі слов'янські мови -КРАЙ, КРАЇНА!,а люди котрі живуть на території - країнці,вкраїнці,Українці!!!
Територія держави - країна!
Населення країни - вкраїнці!
Населення підлеглих територій (платили за кришу) - русскія!!
Було ще більше князівств,бо українці захланні брат брата буде пресувати за шмат берега!
Люди,видихніть!
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