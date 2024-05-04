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На Волыни нашли историческую достопримечательность времен Киевской Руси, которая была незаконно присвоена. ФОТО

На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі

В рамках расследования уголовного производства на Волыни нашли исторический памятник времен Киевской Руси. Это вырезанная каменная плита XII-XIII вв. с изображением двух ангелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ вв. с изображением двух ангелов.

Как отмечается, ее разыскали усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры в рамках того же уголовного производства, во время которого от незаконной продажи на интернет-аукционе спасли памятник периода Киевской Руси - плиту XII-XIII вв. с изображением "Святого воина".

Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины, чтобы исследовать ее научную, историческую, культурную и художественную ценности.

На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі

Также смотрите: Горшок с монетами времен Крымского ханства нашли под Одессой. ФОТОрепортаж

Автор: 

история (2017) музей (722) прокуратура (5005) Волынская область (992)


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Топ комментарии
+5
дурні спроектували ідіота на Президента України..
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
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04.05.2024 15:06
+4
Чесно відповісти? Ну то слухай. По - перше, я не знаю в чого вірять і в чого не вірять євреї, бо сам не єврей а українець. По-друге, може то каменюка від католицької польської могили, на Заході і змішаних цвинтарів теждо гада. По-третє, от не повіриш, мені ця кам´яна пліта якось взагалі по барабану….
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04.05.2024 14:30
+3
Таких памʼяток на старих єврейських цвинтарях по всійЗахідній Україні дуже багато. Щось мене сумніви беруть що то за часів Київської Русі…..
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04.05.2024 14:20
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Таких памʼяток на старих єврейських цвинтарях по всійЗахідній Україні дуже багато. Щось мене сумніви беруть що то за часів Київської Русі…..
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04.05.2024 14:20 Ответить
Бо євреї вірять в ангелів! Ога!
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04.05.2024 14:22 Ответить
Чесно відповісти? Ну то слухай. По - перше, я не знаю в чого вірять і в чого не вірять євреї, бо сам не єврей а українець. По-друге, може то каменюка від католицької польської могили, на Заході і змішаних цвинтарів теждо гада. По-третє, от не повіриш, мені ця кам´яна пліта якось взагалі по барабану….
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04.05.2024 14:30 Ответить
Ви праві, ще таких плит та кам'яних хрестів, на кшталт козацьких дуже багато розкидано. Коли до півномасштабної відпочивали по Україні - багато по лісах такого є.
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04.05.2024 15:38 Ответить
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04.05.2024 14:40 Ответить
ШТА!? Мі па рускі нє панімаєм. Клас! Кацапсіна виставила копію малюнка, підписаного парускі і ми маємо раптово і безапеляційно в це повірити!!! Кацапи брехали завжди і продовжують брехати.
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04.05.2024 14:43 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_in_Judaism Angels in Judaism
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04.05.2024 14:46 Ответить
хрюзге, хочеш щось сказати, пиши уккраїнською.
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04.05.2024 21:13 Ответить
А де Авраам, зліва чи справа? І шо то на пательні лежить?
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04.05.2024 14:50 Ответить
доказ - як мінімум там жили люде, а не оте 73є ********...
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04.05.2024 14:34 Ответить
Також під Одесою недавно знайшли овальні монети часів Кримського ханства.
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04.05.2024 14:39 Ответить
із зображенням "Святого воїна". Джерело: \\\\\\\\

ну, якщо почитати, то Князь ігор - "святий воїн" виявляється.
Тобто тодішній Прігожин. так що як правило "святі" виявляються майже як сталіни того часу.
так і само як той наш "хоробрий" ідунавишний - блін за 2000 км. проводив "сво", але "святий" херой.
ясно що тоді часи були - "етодругоє", але....... шо то шо ето... **** воно робило х.з. де за межами своєї держави?
ах, там когось "захищало". ну ок, світой, чо. просто смішна дволикість. - у нас воно герой типу, але "захищати" свій дім х.з. де це нічим не краще того ж персонажа що знищили в літаку.
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04.05.2024 14:43 Ответить
плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням "Святого воїна".
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04.05.2024 14:55 Ответить
не думайте шо буба дурачокс якийсь.
він нормальний місцями, от тільки місця ті знають - ленка і отой їрмак, максімально наближений к телу...
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04.05.2024 14:58 Ответить
дурні спроектували ідіота на Президента України..
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
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04.05.2024 15:06 Ответить
Віджали прокурори в когось знахідку. Ні щоб викупити як музеї в сша. Сраний совок. Недарма артефакти з України на захід біжать
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04.05.2024 15:09 Ответить
операція "бронь" пройшла вдало
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04.05.2024 16:10 Ответить
Яка ще київська Русь, не було держави з такою назвою.
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04.05.2024 16:32 Ответить
Давньоукраїнською мовою "Русь"- держава так,як рейх-нім.,ріг-швед.,(р)жеч-поль.,rex-latin !!
Carthagen Rex,Roma Rex!!
Територія - всі слов'янські мови -КРАЙ, КРАЇНА!,а люди котрі живуть на території - країнці,вкраїнці,Українці!!!
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04.05.2024 17:18 Ответить
Київська Русь-Київська Держава.Новгородська Русь-Новгородська Держава!
Територія держави - країна!
Населення країни - вкраїнці!
Населення підлеглих територій (платили за кришу) - русскія!!
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04.05.2024 17:53 Ответить
Географічно, Русь це три князівства.
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04.05.2024 21:44 Ответить
Добре,згоден
Було ще більше князівств,бо українці захланні брат брата буде пресувати за шмат берега!
Люди,видихніть!
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04.05.2024 22:48 Ответить
Брехня кацапська. Була. в Європі її так більшість називали, починаючи з Грекив
Ρως του Κιέβου або Κράτος του Κιέβου
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04.05.2024 17:26 Ответить
Складно сказати, як люди які померли 1000 років тому, щось називали. Проте на старовинних картах в назві містилося одне слово.
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04.05.2024 19:02 Ответить
"..і могили мої милі москаль розриває.." Т.Г.Шевченко
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04.05.2024 17:23 Ответить
 
 