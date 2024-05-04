На Волыни нашли историческую достопримечательность времен Киевской Руси, которая была незаконно присвоена. ФОТО

В рамках расследования уголовного производства на Волыни нашли исторический памятник времен Киевской Руси. Это вырезанная каменная плита XII-XIII вв. с изображением двух ангелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ вв. с изображением двух ангелов.

Как отмечается, ее разыскали усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры в рамках того же уголовного производства, во время которого от незаконной продажи на интернет-аукционе спасли памятник периода Киевской Руси - плиту XII-XIII вв. с изображением "Святого воина".

Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины, чтобы исследовать ее научную, историческую, культурную и художественную ценности.

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