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Новини
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На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі, яку було незаконно привласнено. ФОТО

На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі

У рамках розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі. Це вирізьблена кам’яна плита ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, віднайдено вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Як зазначається, її розшукали зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури в межах  того ж кримінального провадження, під час якого від незаконного продажу на інтернет-аукціоні врятували пам'ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням "Святого воїна".

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України, щоб дослідити її наукову, історичну, культурну та художню цінності.

На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі

Також дивіться: Горщик з монетами часів Кримського ханства знайшли під Одесою. ФОТОрепортаж

Автор: 

історія (1071) музей (440) прокуратура (3667) Волинська область (859)


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Топ коментарі
+5
дурні спроектували ідіота на Президента України..
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
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04.05.2024 15:06
+4
Чесно відповісти? Ну то слухай. По - перше, я не знаю в чого вірять і в чого не вірять євреї, бо сам не єврей а українець. По-друге, може то каменюка від католицької польської могили, на Заході і змішаних цвинтарів теждо гада. По-третє, от не повіриш, мені ця кам´яна пліта якось взагалі по барабану….
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04.05.2024 14:30
+3
Таких памʼяток на старих єврейських цвинтарях по всійЗахідній Україні дуже багато. Щось мене сумніви беруть що то за часів Київської Русі…..
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04.05.2024 14:20
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Таких памʼяток на старих єврейських цвинтарях по всійЗахідній Україні дуже багато. Щось мене сумніви беруть що то за часів Київської Русі…..
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04.05.2024 14:20 Відповісти
Бо євреї вірять в ангелів! Ога!
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04.05.2024 14:22 Відповісти
Чесно відповісти? Ну то слухай. По - перше, я не знаю в чого вірять і в чого не вірять євреї, бо сам не єврей а українець. По-друге, може то каменюка від католицької польської могили, на Заході і змішаних цвинтарів теждо гада. По-третє, от не повіриш, мені ця кам´яна пліта якось взагалі по барабану….
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04.05.2024 14:30 Відповісти
Ви праві, ще таких плит та кам'яних хрестів, на кшталт козацьких дуже багато розкидано. Коли до півномасштабної відпочивали по Україні - багато по лісах такого є.
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04.05.2024 15:38 Відповісти
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04.05.2024 14:40 Відповісти
ШТА!? Мі па рускі нє панімаєм. Клас! Кацапсіна виставила копію малюнка, підписаного парускі і ми маємо раптово і безапеляційно в це повірити!!! Кацапи брехали завжди і продовжують брехати.
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04.05.2024 14:43 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_in_Judaism Angels in Judaism
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04.05.2024 14:46 Відповісти
хрюзге, хочеш щось сказати, пиши уккраїнською.
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04.05.2024 21:13 Відповісти
А де Авраам, зліва чи справа? І шо то на пательні лежить?
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04.05.2024 14:50 Відповісти
доказ - як мінімум там жили люде, а не оте 73є ********...
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04.05.2024 14:34 Відповісти
Також під Одесою недавно знайшли овальні монети часів Кримського ханства.
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04.05.2024 14:39 Відповісти
із зображенням "Святого воїна". Джерело: \\\\\\\\

ну, якщо почитати, то Князь ігор - "святий воїн" виявляється.
Тобто тодішній Прігожин. так що як правило "святі" виявляються майже як сталіни того часу.
так і само як той наш "хоробрий" ідунавишний - блін за 2000 км. проводив "сво", але "святий" херой.
ясно що тоді часи були - "етодругоє", але....... шо то шо ето... **** воно робило х.з. де за межами своєї держави?
ах, там когось "захищало". ну ок, світой, чо. просто смішна дволикість. - у нас воно герой типу, але "захищати" свій дім х.з. де це нічим не краще того ж персонажа що знищили в літаку.
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04.05.2024 14:43 Відповісти
плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням "Святого воїна".
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04.05.2024 14:55 Відповісти
не думайте шо буба дурачокс якийсь.
він нормальний місцями, от тільки місця ті знають - ленка і отой їрмак, максімально наближений к телу...
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04.05.2024 14:58 Відповісти
дурні спроектували ідіота на Президента України..
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
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04.05.2024 15:06 Відповісти
Віджали прокурори в когось знахідку. Ні щоб викупити як музеї в сша. Сраний совок. Недарма артефакти з України на захід біжать
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04.05.2024 15:09 Відповісти
операція "бронь" пройшла вдало
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04.05.2024 16:10 Відповісти
Яка ще київська Русь, не було держави з такою назвою.
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04.05.2024 16:32 Відповісти
Давньоукраїнською мовою "Русь"- держава так,як рейх-нім.,ріг-швед.,(р)жеч-поль.,rex-latin !!
Carthagen Rex,Roma Rex!!
Територія - всі слов'янські мови -КРАЙ, КРАЇНА!,а люди котрі живуть на території - країнці,вкраїнці,Українці!!!
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04.05.2024 17:18 Відповісти
Київська Русь-Київська Держава.Новгородська Русь-Новгородська Держава!
Територія держави - країна!
Населення країни - вкраїнці!
Населення підлеглих територій (платили за кришу) - русскія!!
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04.05.2024 17:53 Відповісти
Географічно, Русь це три князівства.
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04.05.2024 21:44 Відповісти
Добре,згоден
Було ще більше князівств,бо українці захланні брат брата буде пресувати за шмат берега!
Люди,видихніть!
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04.05.2024 22:48 Відповісти
Брехня кацапська. Була. в Європі її так більшість називали, починаючи з Грекив
Ρως του Κιέβου або Κράτος του Κιέβου
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04.05.2024 17:26 Відповісти
Складно сказати, як люди які померли 1000 років тому, щось називали. Проте на старовинних картах в назві містилося одне слово.
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04.05.2024 19:02 Відповісти
"..і могили мої милі москаль розриває.." Т.Г.Шевченко
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04.05.2024 17:23 Відповісти
 
 