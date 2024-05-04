На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі, яку було незаконно привласнено. ФОТО
У рамках розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі. Це вирізьблена кам’яна плита ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Так, віднайдено вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.
Як зазначається, її розшукали зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури в межах того ж кримінального провадження, під час якого від незаконного продажу на інтернет-аукціоні врятували пам'ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням "Святого воїна".
Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України, щоб дослідити її наукову, історичну, культурну та художню цінності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, якщо почитати, то Князь ігор - "святий воїн" виявляється.
Тобто тодішній Прігожин. так що як правило "святі" виявляються майже як сталіни того часу.
так і само як той наш "хоробрий" ідунавишний - блін за 2000 км. проводив "сво", але "святий" херой.
ясно що тоді часи були - "етодругоє", але....... шо то шо ето... **** воно робило х.з. де за межами своєї держави?
ах, там когось "захищало". ну ок, світой, чо. просто смішна дволикість. - у нас воно герой типу, але "захищати" свій дім х.з. де це нічим не краще того ж персонажа що знищили в літаку.
він нормальний місцями, от тільки місця ті знають - ленка і отой їрмак, максімально наближений к телу...
Президент то посада, ідіот то діагноз - не відрізнили, не змогли.
обученіє на хій...
Carthagen Rex,Roma Rex!!
Територія - всі слов'янські мови -КРАЙ, КРАЇНА!,а люди котрі живуть на території - країнці,вкраїнці,Українці!!!
Територія держави - країна!
Населення країни - вкраїнці!
Населення підлеглих територій (платили за кришу) - русскія!!
Було ще більше князівств,бо українці захланні брат брата буде пресувати за шмат берега!
Люди,видихніть!
Ρως του Κιέβου або Κράτος του Κιέβου