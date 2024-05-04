На Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі, яку було незаконно привласнено. ФОТО

У рамках розслідування кримінального провадження на Волині віднайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі. Це вирізьблена кам’яна плита ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, віднайдено вирізьблену кам'яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Як зазначається, її розшукали зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури в межах того ж кримінального провадження, під час якого від незаконного продажу на інтернет-аукціоні врятували пам'ятку періоду Київської Русі – плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням "Святого воїна".

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України, щоб дослідити її наукову, історичну, культурну та художню цінності.

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