Зеленский: Сегодня был длительный доклад Сырского и Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации

Президент Владимир Зеленский сегодня заслушал доклады Главкома ВСУ Александра Сырского и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем нашим воинам на фронте, на боевых задачах, на боевых постах - всем, кто, несмотря на жесткое российское давление, несмотря на все сложности ситуации сейчас, уничтожает оккупанта. Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих побратимов и для своего подразделения, защищают всю Украину и сохраняют для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупанта.

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Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно по нашим фронтовым позициям, конкретным действиям подразделений, конкретным направлениям. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас.

Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это - будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров - сила нашей дипломатии. Я благодарю всех в команде нашего государства - в моей команде и в командах государств-партнеров, - кто в эти дни уже работает, чтобы в июне мы все - все страны мира, которые ценят жизнь, - достигли действительно важного политического результата. Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать. Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский в своем обращении сообщил, что воины 110-й ОМБр сбили в Донецкой области российский Су-25.