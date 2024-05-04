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Новости Война
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Зеленский: Сегодня был длительный доклад Сырского и Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации

Зеленський: Сьогодні була тривала доповідь Сирського та Буданова

Президент Владимир Зеленский сегодня заслушал доклады Главкома ВСУ Александра Сырского и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем нашим воинам на фронте, на боевых задачах, на боевых постах - всем, кто, несмотря на жесткое российское давление, несмотря на все сложности ситуации сейчас, уничтожает оккупанта. Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих побратимов и для своего подразделения, защищают всю Украину и сохраняют для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупанта.

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Сегодня утром был длительный доклад Александра Сырского. Главком доложил именно по нашим фронтовым позициям, конкретным действиям подразделений, конкретным направлениям. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Был также сегодня и доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Владеем всеми аспектами ситуации сейчас.

Мы должны все помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это - будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров - сила нашей дипломатии. Я благодарю всех в команде нашего государства - в моей команде и в командах государств-партнеров, - кто в эти дни уже работает, чтобы в июне мы все - все страны мира, которые ценят жизнь, - достигли действительно важного политического результата. Глобальный саммит мира состоится и должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать. Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский в своем обращении сообщил, что воины 110-й ОМБр сбили в Донецкой области российский Су-25.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234)


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Топ комментарии
+56
"Володар ситуації"
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04.05.2024 21:55
+36
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04.05.2024 22:00
+35
Чмо тупориле! Коли буде твій відосік про "здобутки" на фронті після звільнення Залужного?
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04.05.2024 21:53
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Три головних поца і дєрьмак ляльковод
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04.05.2024 21:50 Ответить
Та то тобою ермак володіє.
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04.05.2024 21:51 Ответить
Володіємо всіма аспектами ситуації - це тіпа вони в курсі чи шо?
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04.05.2024 21:52 Ответить
Та під Очеретиним так наволоділи, що досі кацапів зупинити не можемо....
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04.05.2024 22:27 Ответить
"володар аспектів", єті єго дівізію ! з волохатими ногами

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04.05.2024 22:44 Ответить
Війна неминуче закінчиться переговорами - років через десять.
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04.05.2024 21:53 Ответить
Коли з населення залишаться одні пенсіонери і поліціянти...
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04.05.2024 21:56 Ответить
гуляла інфа на "тайм зе" два дні тому, що Сирський подав рапорт про відставку, проте Зе його не прийняв.
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04.05.2024 21:53 Ответить
Хай мені подасть, я підпишу.
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04.05.2024 22:15 Ответить
Сумніваюся. На таке може піти тільки вольова людина. Сирский не такий.
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04.05.2024 22:28 Ответить
Застрелитися він тим паче не зможе.
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04.05.2024 22:30 Ответить
мабуть ФСБ обхідний лист не підписала
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04.05.2024 23:07 Ответить
Чмо тупориле! Коли буде твій відосік про "здобутки" на фронті після звільнення Залужного?
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04.05.2024 21:53 Ответить
Шоб тобі, падла неголена, володіюча якімось аспектами, повилазило.
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04.05.2024 21:55 Ответить
Сратьєх…. Ох і розумний же, оцей ухилянт чотириразовий….
Куди там, отому Оманському єрмаку…, бо татаров, «только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмёшь!»
Співпадіння… Невблаганно, наближається 20 травня на челядь з ОПУ …
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04.05.2024 21:55 Ответить
ти володієш тільки своїм членом тай то якщо єрмак дозволить
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04.05.2024 21:55 Ответить
поки кришка піаніно не впала
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04.05.2024 23:09 Ответить
"Володар ситуації"
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04.05.2024 21:55 Ответить
Винесуть чорним ходом...
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04.05.2024 22:50 Ответить
В основному це вірно але про яку інтеграцію в Європу та НАТО нашкрябав а про демократію так її тут зроду не було.
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04.05.2024 22:56 Ответить
Війде в Історію України як лицемір,руйнівник,вбивця та "найвеличніший асвальтіст"...
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05.05.2024 06:56 Ответить
Може вже надіишли снаряди - щоб зупинити іх
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04.05.2024 21:56 Ответить
Повні штани пафосу.
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04.05.2024 21:57 Ответить
кольорові презентації, були?
длинноногі гетери у труселях були?
кофе паузи, були?
фуршет, був?
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04.05.2024 21:57 Ответить
Уявляю доповідь Сирського і Буданова і слухаючого нічого нерозумійочого зеленського.
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04.05.2024 21:58 Ответить
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04.05.2024 22:00 Ответить
Сирський з Будановим, вочевидь, довго співали колискову Зеленському.
Спи, наш рідненький, засни. І не думай ні про що, що може закінчитися погано.
Тільки тому Зеленський зміг тупанути таку брехню: "...володіємо всіма аспектами ситуації ..."
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04.05.2024 22:02 Ответить
"Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", а до цього не володів ? Чи не всіма ? Чи не зараз ???
Ну якби не було.. Слава Богу.. заволодів !!!!
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04.05.2024 22:04 Ответить
Це намагання "ґаваріть па вчьоному"...
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04.05.2024 22:16 Ответить
А буданов коли ще раз звільнить Крим доповів?
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04.05.2024 22:08 Ответить
Короче говоря-п.зда Часов Яру и всей Донецкой области-Засырок так и доложил.Все понятно.Другого уже и не ждем.
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04.05.2024 22:10 Ответить
Він вже достав своєю кажнодневнею брезнею ! Залужний що казав ? Треба 500 тис. Так це небрите чмо його зняло ! Цікаво , чим воно думало ? Чи може він вирішив , що він кусок пупа землі і його не пристрелять за зраду ???? Ухилянт хєров !!!!
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04.05.2024 22:13 Ответить
500 тис без зброї - це тупість найвищого рівня.
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04.05.2024 22:20 Ответить
куди у вас каски, бронежилети, нарешті гвинтівки діваються ?
їх же мільйонами поставляли.

вдруге використовувати до того ж можна або ви їх викидаєте
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05.05.2024 05:35 Ответить
Доповіли тобі нові рецепти маринування шашликів?
Це - твоє. Займася ними, шашличник.
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04.05.2024 22:17 Ответить
Точно нелох, боневтік, готує контрнаступ з аспектами ситуації зараз,......
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04.05.2024 22:19 Ответить
чергова спроба гнусавопикого зробити "красівоє хлєбало" при проваленій грі... коли воно в стопітсотий раз каже "всьо пад кантролєм", "володіємо всіма аспектами ситуації" то це 1000%, що все в глибокому ЗЕленому тухесі ...
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04.05.2024 22:29 Ответить
Коли всіма аспектами не володіли, то ситуація була кращою.
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04.05.2024 22:35 Ответить
Тварюка про саміт миру базікає, самітами війни не виграють, провалив все, що можна, і не дає спроможним керівникам виправляти ситуацію на фронті й в країні. Воно має піти.
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04.05.2024 22:40 Ответить
Тепер він Володар ситуацій.
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04.05.2024 22:50 Ответить
Нам не потрібні "плани" і "обіцянки". Що вже зроблено найголовніше, бо саме з того що маємо сьогодні починається завтра.
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04.05.2024 22:54 Ответить
кака потужна відповідь відповідальника на обстріли
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04.05.2024 23:15 Ответить
Чим ти володієш? Біля тебе залишились тільки ті, хто каже шо тобі подобається. І Буданов, як джерело інформації? Це взагалі як генератор неправильних прогнозів.
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04.05.2024 23:26 Ответить
Ну да. Взять к примеру его бедоносную неуставную бороду, как у главнокомандующего. Дурак, в случае химатаки склеит ласты первым, бо ни один противогаз не пристанет плотно к лицу, из-за бороды. Вторыми склеют ласты все дурики, из военных, кто берет пример из главкома и не бреются.
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04.05.2024 23:48 Ответить
я впевнений що сірий кардинал дʼЄрмак вже одзвітував у ФСБ
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04.05.2024 23:57 Ответить
Назначение крота ***** - Сыркина командовать ЗСУ - это САМОЕ плохое что могло случиться за 2 года войны. Если его не убрать ВООБЩЕ из штаба, то рашисты к осени дойдут до Днепра, если не будут идиотами.
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05.05.2024 01:53 Ответить
Наволодів вже....просирае місто за містом...село за селом...
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05.05.2024 05:23 Ответить
ось це ситуація
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05.05.2024 05:32 Ответить
А що, ситуація непогана у зєлі. Ніхто вибори не вимагає, бо неначасі...
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05.05.2024 06:19 Ответить
 
 