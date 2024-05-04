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Новини Війна
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Зеленський: Сьогодні була тривала доповідь Сирського та Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації

Зеленський: Сьогодні була тривала доповідь Сирського та Буданова

Президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського та керівника ГУР Кирила Буданова.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім нашим воїнам на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах – усім, хто, попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз, знищує окупанта. Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів і для свого підрозділу, захищають всю Україну та зберігають для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупанта.

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Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського. Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз.

Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", - розповів Зеленський.

Також Зеленський у своєму зверненні повідомив, що воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691)


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Топ коментарі
+56
"Володар ситуації"
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04.05.2024 21:55
+36
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04.05.2024 22:00
+35
Чмо тупориле! Коли буде твій відосік про "здобутки" на фронті після звільнення Залужного?
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04.05.2024 21:53
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Три головних поца і дєрьмак ляльковод
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04.05.2024 21:50 Відповісти
Та то тобою ермак володіє.
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04.05.2024 21:51 Відповісти
Володіємо всіма аспектами ситуації - це тіпа вони в курсі чи шо?
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04.05.2024 21:52 Відповісти
Та під Очеретиним так наволоділи, що досі кацапів зупинити не можемо....
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04.05.2024 22:27 Відповісти
"володар аспектів", єті єго дівізію ! з волохатими ногами

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04.05.2024 22:44 Відповісти
Війна неминуче закінчиться переговорами - років через десять.
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04.05.2024 21:53 Відповісти
Коли з населення залишаться одні пенсіонери і поліціянти...
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04.05.2024 21:56 Відповісти
гуляла інфа на "тайм зе" два дні тому, що Сирський подав рапорт про відставку, проте Зе його не прийняв.
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04.05.2024 21:53 Відповісти
Хай мені подасть, я підпишу.
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04.05.2024 22:15 Відповісти
Сумніваюся. На таке може піти тільки вольова людина. Сирский не такий.
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04.05.2024 22:28 Відповісти
Застрелитися він тим паче не зможе.
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04.05.2024 22:30 Відповісти
мабуть ФСБ обхідний лист не підписала
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04.05.2024 23:07 Відповісти
Чмо тупориле! Коли буде твій відосік про "здобутки" на фронті після звільнення Залужного?
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04.05.2024 21:53 Відповісти
Шоб тобі, падла неголена, володіюча якімось аспектами, повилазило.
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04.05.2024 21:55 Відповісти
Сратьєх…. Ох і розумний же, оцей ухилянт чотириразовий….
Куди там, отому Оманському єрмаку…, бо татаров, «только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмёшь!»
Співпадіння… Невблаганно, наближається 20 травня на челядь з ОПУ …
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04.05.2024 21:55 Відповісти
ти володієш тільки своїм членом тай то якщо єрмак дозволить
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04.05.2024 21:55 Відповісти
поки кришка піаніно не впала
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04.05.2024 23:09 Відповісти
"Володар ситуації"
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04.05.2024 21:55 Відповісти
Винесуть чорним ходом...
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04.05.2024 22:50 Відповісти
В основному це вірно але про яку інтеграцію в Європу та НАТО нашкрябав а про демократію так її тут зроду не було.
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04.05.2024 22:56 Відповісти
Війде в Історію України як лицемір,руйнівник,вбивця та "найвеличніший асвальтіст"...
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05.05.2024 06:56 Відповісти
Може вже надіишли снаряди - щоб зупинити іх
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04.05.2024 21:56 Відповісти
Повні штани пафосу.
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04.05.2024 21:57 Відповісти
кольорові презентації, були?
длинноногі гетери у труселях були?
кофе паузи, були?
фуршет, був?
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04.05.2024 21:57 Відповісти
Уявляю доповідь Сирського і Буданова і слухаючого нічого нерозумійочого зеленського.
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04.05.2024 21:58 Відповісти
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04.05.2024 22:00 Відповісти
Сирський з Будановим, вочевидь, довго співали колискову Зеленському.
Спи, наш рідненький, засни. І не думай ні про що, що може закінчитися погано.
Тільки тому Зеленський зміг тупанути таку брехню: "...володіємо всіма аспектами ситуації ..."
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04.05.2024 22:02 Відповісти
"Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", а до цього не володів ? Чи не всіма ? Чи не зараз ???
Ну якби не було.. Слава Богу.. заволодів !!!!
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04.05.2024 22:04 Відповісти
Це намагання "ґаваріть па вчьоному"...
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04.05.2024 22:16 Відповісти
А буданов коли ще раз звільнить Крим доповів?
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04.05.2024 22:08 Відповісти
Короче говоря-п.зда Часов Яру и всей Донецкой области-Засырок так и доложил.Все понятно.Другого уже и не ждем.
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04.05.2024 22:10 Відповісти
Він вже достав своєю кажнодневнею брезнею ! Залужний що казав ? Треба 500 тис. Так це небрите чмо його зняло ! Цікаво , чим воно думало ? Чи може він вирішив , що він кусок пупа землі і його не пристрелять за зраду ???? Ухилянт хєров !!!!
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04.05.2024 22:13 Відповісти
500 тис без зброї - це тупість найвищого рівня.
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04.05.2024 22:20 Відповісти
куди у вас каски, бронежилети, нарешті гвинтівки діваються ?
їх же мільйонами поставляли.

вдруге використовувати до того ж можна або ви їх викидаєте
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05.05.2024 05:35 Відповісти
Доповіли тобі нові рецепти маринування шашликів?
Це - твоє. Займася ними, шашличник.
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04.05.2024 22:17 Відповісти
Точно нелох, боневтік, готує контрнаступ з аспектами ситуації зараз,......
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04.05.2024 22:19 Відповісти
чергова спроба гнусавопикого зробити "красівоє хлєбало" при проваленій грі... коли воно в стопітсотий раз каже "всьо пад кантролєм", "володіємо всіма аспектами ситуації" то це 1000%, що все в глибокому ЗЕленому тухесі ...
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04.05.2024 22:29 Відповісти
Коли всіма аспектами не володіли, то ситуація була кращою.
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04.05.2024 22:35 Відповісти
Тварюка про саміт миру базікає, самітами війни не виграють, провалив все, що можна, і не дає спроможним керівникам виправляти ситуацію на фронті й в країні. Воно має піти.
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04.05.2024 22:40 Відповісти
Тепер він Володар ситуацій.
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04.05.2024 22:50 Відповісти
Нам не потрібні "плани" і "обіцянки". Що вже зроблено найголовніше, бо саме з того що маємо сьогодні починається завтра.
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04.05.2024 22:54 Відповісти
кака потужна відповідь відповідальника на обстріли
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04.05.2024 23:15 Відповісти
Чим ти володієш? Біля тебе залишились тільки ті, хто каже шо тобі подобається. І Буданов, як джерело інформації? Це взагалі як генератор неправильних прогнозів.
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04.05.2024 23:26 Відповісти
Ну да. Взять к примеру его бедоносную неуставную бороду, как у главнокомандующего. Дурак, в случае химатаки склеит ласты первым, бо ни один противогаз не пристанет плотно к лицу, из-за бороды. Вторыми склеют ласты все дурики, из военных, кто берет пример из главкома и не бреются.
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04.05.2024 23:48 Відповісти
я впевнений що сірий кардинал дʼЄрмак вже одзвітував у ФСБ
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04.05.2024 23:57 Відповісти
Назначение крота ***** - Сыркина командовать ЗСУ - это САМОЕ плохое что могло случиться за 2 года войны. Если его не убрать ВООБЩЕ из штаба, то рашисты к осени дойдут до Днепра, если не будут идиотами.
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05.05.2024 01:53 Відповісти
Наволодів вже....просирае місто за містом...село за селом...
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05.05.2024 05:23 Відповісти
ось це ситуація
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05.05.2024 05:32 Відповісти
А що, ситуація непогана у зєлі. Ніхто вибори не вимагає, бо неначасі...
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05.05.2024 06:19 Відповісти
 
 