Зеленський: Сьогодні була тривала доповідь Сирського та Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації

Президент Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського та керівника ГУР Кирила Буданова.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім нашим воїнам на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах – усім, хто, попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз, знищує окупанта. Кожна наша бойова бригада, яка тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, для своїх побратимів і для свого підрозділу, захищають всю Україну та зберігають для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупанта.

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Сьогодні зранку була тривала доповідь Олександра Сирського. Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз.

Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", - розповів Зеленський.

Також Зеленський у своєму зверненні повідомив, що воїни 110-ї ОМБр збили на Донеччині російський Су-25.