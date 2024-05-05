Силы обороны отразили 32 атаки россиян на Бахмутском направлении. За сутки на фронте - 103 боевые столкновения, - Генштаб

Продолжаются восемьсот вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 103 боевые столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

В общей сложности, враг нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Елино, Клюсы, Семеновка, Александровка, Николаевка Черниговской области; Тарасовка Сумской области.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар по городу Харьков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка Луганской области; Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Григорьевка, Калиновка, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Вовче и Галициновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Евгеновка и Елизаветовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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Боевые действия на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них - Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, российские оккупанты совершили 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Понятовка, Инженерное, Ингулец, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.

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