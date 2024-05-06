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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 475 300 человек (+1040 за сутки), 7380 танков, 12 250 артсистем, 14 213 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Втрати росіян на 6 травня

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 475 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 475300 (+1040) человек,
  • танков - 7380 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 14213 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 12250 (+38) ед,
  • РСЗО - 1057 (+0) ед,
  • средства ППО - 791 (+1) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47),
  • крылатые ракеты - 2148 (+1),
  • корабли/катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59) ед,
  • специальная техника - 2008 (+6)

Читайте: За неделю ликвидировано 8110 оккупантов и уничтожено 1106 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Втрати ворога за 5 травня

Автор: 

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


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Топ комментарии
+23
Минув 3725 день москальсько-української війни.
143! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 38, броня 39, логістика 59!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 475 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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06.05.2024 08:41
+17
Вони вже на гольфкарах і скутерах воюють.
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06.05.2024 08:11
+16
Слава Україні.
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06.05.2024 08:00
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Слава Україні.
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06.05.2024 08:00 Ответить
Вони вже на гольфкарах і скутерах воюють.
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06.05.2024 08:11 Ответить
Звідки у вас інфо про те, що помічає супутник, а що не помічає?

Можна якось і мені долучитися до джерела ваших знань про пересування ворожої техніки і сил?

Бо судячи з вашої потужної заяви, ви відслідковуєте всі ці пересування ворога. Я не вірю, що ви ото ляпнули як отой балабол про те, "що ніякий супутник не помічає"
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06.05.2024 08:37 Ответить
Відсутність фото,відео колон техніки змушую задуматись.Самі цапи викладували кучу фотоматеріалу перед вторгненням!!!
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06.05.2024 09:22 Ответить
При чому тут колони. Протяжність фронту більше тисячі км. Достатньо нищити по 5 одиниць техніки на ширині в 100км щоб отримати такі цифри. Це не дуже і багато
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06.05.2024 09:30 Ответить
Про яку відсутність фото і відео колон техніки ви зараз говорите? Хто вам повинен видавати відеозвіти про скільки технікі русні і якими маршрутами вона іде в Україну?

Чи може ваш аналітичний разум вдовільнить і фото-відео звіт про вже знищену техніку?

Ось ресурс (вже давали на нього посилання), де підраховані тільки та техніка, яка підтверджена фото-відео звітами

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Таке вас задовільнить?

І що там відносно вашого супутника, який нічого не бачить? Що там за супутник такий, і де ви вівчаєте щоденні знімки з нього - можна посилання?
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06.05.2024 10:19 Ответить
Для кого орікс авторитет?
Для тебе?
Він рахує тільки те що хоче - це не об'єктивний контроль - а довільна вибірка.
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06.05.2024 12:54 Ответить
А для тебе що за авторітет?

Яке джерело інформації про втрати русні ти вважаєте авторитетним і об'єктивним (окрім, звісно, Канашенкова)

Хочу отримувати, як і ти, тільки об'єктивну і перевірену інформацію з авторитетних джерел.

Добре, що в темі з'явилися притомні люди, типу Жужу (який може поділитися посиланням, де він мониторить щоденний супутні знімки) і тебе (дуже прошу поділитися посиланням на джерело з об'єктивним контролем втрат у цій війни)
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06.05.2024 13:58 Ответить
Во-первых - орикс ДАВНО УМЕР из за неадекватности
Те, кто возобновили "новый орикс" - всем известные любители денег а не статистики
Во-вторых - ОБЪЕКТИВНЫЙ контроль ТОЛЬКО У СОЛДАТ ВДОЛЬ ЛИНИИ соприкосновения
В-третьих - спутниковые снимки легко подделать.
Верить можно и в целку после третьего аборта если ее акуратно зашить
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06.05.2024 14:15 Ответить
До чого тут про "підробку супутнікових знімків"?

Про супутники - то фраза схожій на вас людині (Жужу), яка в вже видалених вгорі повідомленнях писала щось накшталт "Да на кого ця інфа розрахована - на якихось безмозглих людей, які не здатні аналізувати інформацію. Бо це стільки технікі знищується кожен день, що в Україну повинні йти великі потоки техніки на заміну. А супутнікові знімки цього не підтверджують"

Щє один "таксист-антивакцінатор", якому супутникові знімки не підтвердили потоки технікі русні в Україну. Каже, мовляв, от як на початку війни русня сама постила колони техніки, що прямувала в Україну. А зараз вже не постить - то значить нічого не іде! Л - логіка і суперові розумові здібності для адекватного аналізу інформації!
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06.05.2024 14:31 Ответить
Колони техніки їхали - бо кацапської техніки ще не бло в Україні.
Не їдуть - бо вони давно тут.
Кацапи не просто їдуть і чекають - вони ЗРАЗУ тагнуть за собою тонни зброї
Для прикладу
Перегляньте тіж знімки звільнення Словянська від гіркіна в 2014 році.
кацап гіркін за декілька місяців завіз до Словянська тонни зброї
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06.05.2024 14:35 Ответить
Таке відчуття, що ми розмовляємо на різних мовах і при чому кожен з якийся іншим співрозмовником.

Отой Жужу написав, що такі втрати в техниці за день неможливі, бо:

1) такими темпами завезена на початку техніка повинна бути вже вибита

2) а супутнікові знімки йому не підтвердили, що на додачу до вже завезеної техніку русня щє щось заводить.

І от і ви пишите те саме "Колони техніки їхали - бо кацапської техніки ще не бло в Україні.
Не їдуть - бо вони давно тут.
Кацапи не просто їдуть і чекають - вони ЗРАЗУ тагнуть за собою тонни зброї"

Ну, добре. Не завозять, то не завозять.
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06.05.2024 14:40 Ответить
В цьому житті все можливе. І жужу не авторитет в останній інстанції.
Я не сказав - що не завозять
Я сказав - наситили.
Це як з водою у порожній бочці.
Спочатку потрібно водоспад води щоб заповнити бочку
А потім доливати стільки скільки убавилось
Якщо убавилось 5 танків - то для прибавки 5-ти танків не потрібно колона зі 20 танків
Можна добавити 5 танків з сусіднього гаража чи перевезти по одному з белгорода
Або організувати бесперервний перекид по одному танку на фурі протягом доби протягом тижня протягом року
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06.05.2024 15:19 Ответить
Так
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06.05.2024 15:31 Ответить
Написав вам, а потім знову перечитав ваше повідомлення.

"Він рахує тільки те що хоче - це не об'єктивний контроль - а довільна вибірка."

Тобто, те, що нарахував орікс (підкріпивши фото-відеофіксацією) - то довільна вибірка і рахування що він хоче?

А насправді, судячи з того, що ти написав, втрат русні набагато більше - бо орікс або не захотів то порахувати, або не мав фото-відео фіксації, і тому не порахував.

А я вже подумав, що ти написав, що орікс бреше, вставляючи під каждою порахованою одиницею технікі якісь намальовані в фотошопі картинки.
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06.05.2024 14:02 Ответить
Артур - якщо ти адекват - то зрозумієш просту істину - РЕАЛЬНОЇ статистики НЕМАЄ НІВКОГО і НІКОЛИ НЕ БУДЕ
Є лише зацікавлені статисти збирати інформацію так як їм зручно і те що в їх силах.
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06.05.2024 14:17 Ответить
Звісно, точного підрахунку втрат у війні жодна сторона не може мати.

Реальної ПОВНОЇ статистики ні у кого немає.

Тільки конкретний солдат в окопі знає, чи знищів він танк, чи ні, і він це знає тільки на свойому кілометрі, і не знаю на сусідньому.

Суммарно ніхто цю локальну інфу на кожному локальному кілометні точно і адекватно підняти наверх не може.

Тому немає жодного, як ти кажеш авторітетного і об'єктивного джерела статистичної інформації.

Кожен може стверджувати - "я знищив 100500 танків супротивника". Або якщо це сторонній спостерігач (а не Україна чи россия) - "Сторона А знищила стільки-то".

Бо це все буде голословне ствердження.

І на противагу вьому цьому є той же орікс, який під каждою +1 в статистиці додає хоть щось - хоть якийся фото-відео доказ. І не додаючи +1 без фото-відео доказа, навіть самого гівняного.

І от знаходяться люди типу того, які навіть на це скажуть - "це необ'єктивно і неавторитетно".
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06.05.2024 14:25 Ответить
Навіть солдат на 100% НЕ знає що знищив
Бо танк може бути просто підбитий і завтра його потягнуть на ремонт
Крім того - є "плюс-мінус" - адекватні цифри
1000 кацапів скалічити
і 10 танків підбити - це адекватні цифри
А те що каже деда кабаєв - 18 тисяч броні за місяць - це явний фейк слабоумного
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06.05.2024 14:39 Ответить
Ми ж не обговорюємо зараз те, що каже кабаєв чи кондрашенків.

Ми з вами дискутуємо в вже існуючій гілці обговорення на форумі під даною статтєю на Цензорі.

Гілка обговорення почалася з Жужу, який насміхався над цією інфою, казав, що то казочки для розумово відсталих людей, бо він володіє точною інформацією, підтвердженою супутниками.

При чому пояснити, що за супутники такі у нього він не зміг.

Далі вже впряглися ви, назвавши орікс не авторитетним і не об'єкивним, але знову таки, не надавши альтернативного, більше авторитетного і об'єктивного джерела інформації.

Так і живемо.
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06.05.2024 14:45 Ответить
Ви помітили - я супутники жужу взагалі не згадую - це ніпрощо
Колони танків це звичайна психологічна атака
Сотню танків можна перекинути на 1000 км. лінію фронту і непоміченими за декілька днів - літаками, поїздами, фурами...
Про адекватні дані я сказав - це солдат на передовій, що передає дані в Генштаб ЗСУ, про що повідомляє пресцентр Генштабу.
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06.05.2024 15:25 Ответить
Все так, але також з урахуванням похибки самого солдата - бо танк може бути просто цим солдатом підбитий, і завтра його потягнуть на ремонт

Ну, і може хтось собі ще домалював +1 танк на своїй ділянці (при чому на різних щабелях впідпорядкування) - всі люди різні.

Тому я б не скидував з дошки такого гравця, як орікс. 100% точних і об'єктивних джерел статистики немає.
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06.05.2024 15:29 Ответить
Помилилися раз ів зо три.Навіть, ЯКЩО окрім бронетехніки рахувати автотранспорт, РЗСО, та інше на колесах, чи гусеницях.Розкидати це на 800 днів війни і на весь фронт, то вийде не так і багато.
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06.05.2024 08:42 Ответить
Багато відновлюють з того металобрухту, що стояв на зберіганні.
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06.05.2024 08:14 Ответить
у них цього лайна, типу т54/55, т62 ще з часів, червоножопого сатрапа, дибіла йоськи сталіна (джугашвілі) під 14 тис. ... так воно технічно застаріле, напівзогниле десь на базах зберігання, але його можна відновити на танкових заводах десь в Пермі чи Челебінську і кинути в бій бо кацапська влада, на відміну від української часів кравчука, кучми, юльки, ялинковича свою армію не розпродавала на ліво і напрово ... плюс кацапи ще нових танків роблять приблизно три сотні на рік ...
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06.05.2024 08:17 Ответить
Чудодзвін! Тут лише підтверджені фото- та відеозйомкою факти - https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Поясни народові - звідкіля там взялися Т-54 і Т-55. Ти цифри 54 і 55 як розумієш?
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06.05.2024 08:24 Ответить
У кобзона аншлаг за аншлагом, дякуємо ЗСУ!
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06.05.2024 08:01 Ответить
Героям Слава!
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06.05.2024 08:06 Ответить
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці ,а рашиські чорти все лізуть ну гарматного мяса не шкода їм ,але техніка має колись закінчитись. Слава ЗСУ !
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06.05.2024 08:10 Ответить
Кацапи теж закінчаться...
Це черговий фсб-шний вкид та байка, що кацапи не закінчаться...
Все має кінцеву цифру при якій "кількість переростає в якість"
І це не означає що кацапи використають ВСІ танки до НУЛЯ чи ВСІХ кацапів до НУЛЯ
Це стане одночасно видно по фронту - тут він ще був - а зараз уже всьо
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06.05.2024 12:57 Ответить
Головне питання у кого що закінчиться раніше...
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06.05.2024 13:50 Ответить
Это да...
146 млн кацапов против 500 млн. европейцев - не считая 330 млн. американцев и 150 млн. японцев...
разве что Китай впряжеться...
Ну тогда и Индия и Пакистан будут в козырях...
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06.05.2024 14:11 Ответить
Ага, саме тому, що запаси Т-80 і Т-72 нескінчені, кацапи масово відправляють на фронт Т-62 та Т-55/54.

А з-за того, що запаси БМП-3 та БТР-82А нескінчені, кацапи масово закупають в Китаї баггі/гольфкари без бронювання, озброєння та навіть димових гранатометів.

Техніка справді не нафта. Але якщо нафти в земній корі стільки, що людство уже 150 років не може викачати і вистачає на 8 мільярдів населення, то з технікою все не настільки класно - заводів, які б випускали НОВІ танки Т-80 або Т-72 - просто вже не існує в природі (та й були вони побудовані в 30-40 роках інженерами з США та Німеччини). Нове виробництво є тільки для Т-90. В кількостях "до 250-300 на рік", а такі кількості ЗСУ спалює їм за 1-2 місяці.

Тож техніка - скінчується.

Наприклад: поцікавтеся станом "запасів" та кількістю в військах САУ Гіацинт, а також - чого це в засрашки у військах з'явились причепні гармати М-46 на іранських (!!!) снарядах (бо і гармати засрашка ці не виробляє, і снаряди - вже більше 50 років).

Це звісно не означає "завтра переможенька", але шанс не впасти не примарний.
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06.05.2024 13:06 Ответить
В мае ждём юбилей- полмиллиона закабздоненных орков !!!
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06.05.2024 08:18 Ответить
нажаль до "9мая" - "вялікого" кацапського праздніка міфічної "побіди" у міфічній, придуманій червоними комуно-нацистами, окупантами України, більшості країн сходу Європи 19945-91 рр., "вов" ЗСУ та інші підрозділи, сили оборорни України не встигнуть !!! Судячи з усього встигнуть до 1 червня ...
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06.05.2024 08:38 Ответить
Я и имел в виду, что в течение мая...
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06.05.2024 13:15 Ответить
Розпочато четверту чверть п'ятої сотні тисяч!
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06.05.2024 08:26 Ответить
Минув 3725 день москальсько-української війни.
143! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 38, броня 39, логістика 59!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 475 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
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06.05.2024 08:41 Ответить
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06.05.2024 08:43 Ответить
КирКиров зашел не в ту дверь
СЛАВА ЗСУ!!!
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06.05.2024 12:59 Ответить
Та кацапам все одно.Кидають і кидають тисячі своїх дурнів і залізо в бій.І дурні йдуть
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06.05.2024 08:44 Ответить
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06.05.2024 09:04 Ответить
Це омріяна ультра-смарт-квартира для "героїв есвєо" (омріяна, бо тільки таке отримує більшість з них, а інших стимулів щось не дуже видно)! Опановано вже декількома сотнями тисяч кацапів, які перетнули кордон України без візи. І ні однієї скарги, що характерно! Реально для них найкраще помешкання!
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06.05.2024 13:15 Ответить
 
 