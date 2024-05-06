Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 475 300 осіб (+1040 за добу), 7380 танків, 12 250 артсистем, 14213 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 475 300 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)
Топ коментарі
+23 Qq Qqq #455433
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+17 Владимир Николенко #234291
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+16 Сергій Малецький
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Можна якось і мені долучитися до джерела ваших знань про пересування ворожої техніки і сил?
Бо судячи з вашої потужної заяви, ви відслідковуєте всі ці пересування ворога. Я не вірю, що ви ото ляпнули як отой балабол про те, "що ніякий супутник не помічає"
Чи може ваш аналітичний разум вдовільнить і фото-відео звіт про вже знищену техніку?
Ось ресурс (вже давали на нього посилання), де підраховані тільки та техніка, яка підтверджена фото-відео звітами
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
Таке вас задовільнить?
І що там відносно вашого супутника, який нічого не бачить? Що там за супутник такий, і де ви вівчаєте щоденні знімки з нього - можна посилання?
Для тебе?
Він рахує тільки те що хоче - це не об'єктивний контроль - а довільна вибірка.
Яке джерело інформації про втрати русні ти вважаєте авторитетним і об'єктивним (окрім, звісно, Канашенкова)
Хочу отримувати, як і ти, тільки об'єктивну і перевірену інформацію з авторитетних джерел.
Добре, що в темі з'явилися притомні люди, типу Жужу (який може поділитися посиланням, де він мониторить щоденний супутні знімки) і тебе (дуже прошу поділитися посиланням на джерело з об'єктивним контролем втрат у цій війни)
Те, кто возобновили "новый орикс" - всем известные любители денег а не статистики
Во-вторых - ОБЪЕКТИВНЫЙ контроль ТОЛЬКО У СОЛДАТ ВДОЛЬ ЛИНИИ соприкосновения
В-третьих - спутниковые снимки легко подделать.
Верить можно и в целку после третьего аборта если ее акуратно зашить
Про супутники - то фраза схожій на вас людині (Жужу), яка в вже видалених вгорі повідомленнях писала щось накшталт "Да на кого ця інфа розрахована - на якихось безмозглих людей, які не здатні аналізувати інформацію. Бо це стільки технікі знищується кожен день, що в Україну повинні йти великі потоки техніки на заміну. А супутнікові знімки цього не підтверджують"
Щє один "таксист-антивакцінатор", якому супутникові знімки не підтвердили потоки технікі русні в Україну. Каже, мовляв, от як на початку війни русня сама постила колони техніки, що прямувала в Україну. А зараз вже не постить - то значить нічого не іде! Л - логіка і суперові розумові здібності для адекватного аналізу інформації!
Не їдуть - бо вони давно тут.
Кацапи не просто їдуть і чекають - вони ЗРАЗУ тагнуть за собою тонни зброї
Для прикладу
Перегляньте тіж знімки звільнення Словянська від гіркіна в 2014 році.
кацап гіркін за декілька місяців завіз до Словянська тонни зброї
Отой Жужу написав, що такі втрати в техниці за день неможливі, бо:
1) такими темпами завезена на початку техніка повинна бути вже вибита
2) а супутнікові знімки йому не підтвердили, що на додачу до вже завезеної техніку русня щє щось заводить.
І от і ви пишите те саме "Колони техніки їхали - бо кацапської техніки ще не бло в Україні.
Не їдуть - бо вони давно тут.
Кацапи не просто їдуть і чекають - вони ЗРАЗУ тагнуть за собою тонни зброї"
Ну, добре. Не завозять, то не завозять.
Я не сказав - що не завозять
Я сказав - наситили.
Це як з водою у порожній бочці.
Спочатку потрібно водоспад води щоб заповнити бочку
А потім доливати стільки скільки убавилось
Якщо убавилось 5 танків - то для прибавки 5-ти танків не потрібно колона зі 20 танків
Можна добавити 5 танків з сусіднього гаража чи перевезти по одному з белгорода
Або організувати бесперервний перекид по одному танку на фурі протягом доби протягом тижня протягом року
"Він рахує тільки те що хоче - це не об'єктивний контроль - а довільна вибірка."
Тобто, те, що нарахував орікс (підкріпивши фото-відеофіксацією) - то довільна вибірка і рахування що він хоче?
А насправді, судячи з того, що ти написав, втрат русні набагато більше - бо орікс або не захотів то порахувати, або не мав фото-відео фіксації, і тому не порахував.
А я вже подумав, що ти написав, що орікс бреше, вставляючи під каждою порахованою одиницею технікі якісь намальовані в фотошопі картинки.
Є лише зацікавлені статисти збирати інформацію так як їм зручно і те що в їх силах.
Реальної ПОВНОЇ статистики ні у кого немає.
Тільки конкретний солдат в окопі знає, чи знищів він танк, чи ні, і він це знає тільки на свойому кілометрі, і не знаю на сусідньому.
Суммарно ніхто цю локальну інфу на кожному локальному кілометні точно і адекватно підняти наверх не може.
Тому немає жодного, як ти кажеш авторітетного і об'єктивного джерела статистичної інформації.
Кожен може стверджувати - "я знищив 100500 танків супротивника". Або якщо це сторонній спостерігач (а не Україна чи россия) - "Сторона А знищила стільки-то".
Бо це все буде голословне ствердження.
І на противагу вьому цьому є той же орікс, який під каждою +1 в статистиці додає хоть щось - хоть якийся фото-відео доказ. І не додаючи +1 без фото-відео доказа, навіть самого гівняного.
І от знаходяться люди типу того, які навіть на це скажуть - "це необ'єктивно і неавторитетно".
Бо танк може бути просто підбитий і завтра його потягнуть на ремонт
Крім того - є "плюс-мінус" - адекватні цифри
1000 кацапів скалічити
і 10 танків підбити - це адекватні цифри
А те що каже деда кабаєв - 18 тисяч броні за місяць - це явний фейк слабоумного
Ми з вами дискутуємо в вже існуючій гілці обговорення на форумі під даною статтєю на Цензорі.
Гілка обговорення почалася з Жужу, який насміхався над цією інфою, казав, що то казочки для розумово відсталих людей, бо він володіє точною інформацією, підтвердженою супутниками.
При чому пояснити, що за супутники такі у нього він не зміг.
Далі вже впряглися ви, назвавши орікс не авторитетним і не об'єкивним, але знову таки, не надавши альтернативного, більше авторитетного і об'єктивного джерела інформації.
Так і живемо.
Колони танків це звичайна психологічна атака
Сотню танків можна перекинути на 1000 км. лінію фронту і непоміченими за декілька днів - літаками, поїздами, фурами...
Про адекватні дані я сказав - це солдат на передовій, що передає дані в Генштаб ЗСУ, про що повідомляє пресцентр Генштабу.
Ну, і може хтось собі ще домалював +1 танк на своїй ділянці (при чому на різних щабелях впідпорядкування) - всі люди різні.
Тому я б не скидував з дошки такого гравця, як орікс. 100% точних і об'єктивних джерел статистики немає.
Це черговий фсб-шний вкид та байка, що кацапи не закінчаться...
Все має кінцеву цифру при якій "кількість переростає в якість"
І це не означає що кацапи використають ВСІ танки до НУЛЯ чи ВСІХ кацапів до НУЛЯ
Це стане одночасно видно по фронту - тут він ще був - а зараз уже всьо
146 млн кацапов против 500 млн. европейцев - не считая 330 млн. американцев и 150 млн. японцев...
разве что Китай впряжеться...
Ну тогда и Индия и Пакистан будут в козырях...
А з-за того, що запаси БМП-3 та БТР-82А нескінчені, кацапи масово закупають в Китаї баггі/гольфкари без бронювання, озброєння та навіть димових гранатометів.
Техніка справді не нафта. Але якщо нафти в земній корі стільки, що людство уже 150 років не може викачати і вистачає на 8 мільярдів населення, то з технікою все не настільки класно - заводів, які б випускали НОВІ танки Т-80 або Т-72 - просто вже не існує в природі (та й були вони побудовані в 30-40 роках інженерами з США та Німеччини). Нове виробництво є тільки для Т-90. В кількостях "до 250-300 на рік", а такі кількості ЗСУ спалює їм за 1-2 місяці.
Тож техніка - скінчується.
Наприклад: поцікавтеся станом "запасів" та кількістю в військах САУ Гіацинт, а також - чого це в засрашки у військах з'явились причепні гармати М-46 на іранських (!!!) снарядах (бо і гармати засрашка ці не виробляє, і снаряди - вже більше 50 років).
Це звісно не означає "завтра переможенька", але шанс не впасти не примарний.
143! одиниці техніки та 1040! чумардосів.
Арта 38, броня 39, логістика 59!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 475 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
СЛАВА ЗСУ!!!