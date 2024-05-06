Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 475 300 осіб (+1040 за добу), 7380 танків, 12 250 артсистем, 14213 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 475 300 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,

артилерійських систем – 12250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)

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