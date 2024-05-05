За тиждень ліквідовано 8110 окупантів та знищено 1106 одиниць озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць їхнього озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Так, за тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 96 танків;
- 188 бойових броньованих машин;
- 264 артилерійські системи;
- 7 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 353 одиниці автотехніки;
- 31 одиниця спецтехніки.
Крім того, українські захисники знищили ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Топ коментарі
+3 Эмирский бухарь
показати весь коментар05.05.2024 16:51
+2 Марина Нєчаєва #561431
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+1 Faraday #582094
показати весь коментар05.05.2024 16:23
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їм ті втрати до лампочки
Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
На площадь расположения роты было израсходовано штатные залпы РСЗО минус одна рота.
Т.е плюс/минус трамвайная остановка.