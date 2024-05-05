За тиждень ліквідовано 8110 окупантів та знищено 1106 одиниць озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць їхнього озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Так, за тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.



Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

96 танків;

188 бойових броньованих машин;

264 артилерійські системи;

7 РСЗВ;

14 установок ППО;

353 одиниці автотехніки;

31 одиниця спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 474260 осіб (+860 за добу), 7375 танків, 12 212 артсистем, 14179 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Крім того, українські захисники знищили ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.