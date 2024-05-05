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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень ліквідовано 8110 окупантів та знищено 1106 одиниць озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць їхнього озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Так, за тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 96 танків;
  • 188 бойових броньованих машин;
  • 264 артилерійські системи;
  • 7 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 353 одиниці автотехніки;
  • 31 одиниця спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 474260 осіб (+860 за добу), 7375 танків, 12 212 артсистем, 14179 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ за тиждень

Крім того, українські захисники знищили ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3865) знищення (7147) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+3
я хочу щоб це було за день
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05.05.2024 16:51
+2
Малавата..малавата будет!! (С)

Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
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05.05.2024 16:44
+1
І що з того ? Вони виробляють тої техніки кратно більше ніж ми
їм ті втрати до лампочки
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05.05.2024 16:23
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І що з того ? Вони виробляють тої техніки кратно більше ніж ми
їм ті втрати до лампочки
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05.05.2024 16:23 Відповісти
Вбийте їх всіх,свинособак...
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05.05.2024 16:23 Відповісти
Малавата..малавата будет!! (С)

Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
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05.05.2024 16:44 Відповісти
я хочу щоб це було за день
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05.05.2024 16:51 Відповісти
Реально гарний результат. Кожний бажаючий може долучитись та збільшити кількість.
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05.05.2024 17:38 Відповісти
Да что их бусурманов жалеть (с)
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05.05.2024 18:56 Відповісти
Не патриотично такое спрашивать. Но сильно хочется. За неделю 8100 убитыми. Очень отлично. А теперь вопрос---а как считают? Специально ходят, записывают, старшему потом докладывают? Сам процесс как выглядит? Линия фронта, боевые действия на сотни км. Много надо пройти. Ночью или днём, под утро может? А может пора....
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05.05.2024 19:18 Відповісти
В тентованный КАМАЗ вмещается до 30 человек. Значит один поврежденный грузовик + 30 оккупантов. Если после арт дуэли перестало работать вражеское оружие.
На площадь расположения роты было израсходовано штатные залпы РСЗО минус одна рота.
Т.е плюс/минус трамвайная остановка.
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05.05.2024 20:48 Відповісти
Вторая мировая, три немецких самолёта атаковали один советский, сбили и каждый немец записал и доложил о сбитом самолёте. Итог сбит один в сводках три. Подсчитать даже свои потери не всегда удается, а потери противника, когда он атакует, вообще большая погрешность обычно в большую сторону.
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06.05.2024 06:02 Відповісти
Застосував ядерну зброю для знищення 8110 російських солдатів
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06.05.2024 08:52 Відповісти
 
 