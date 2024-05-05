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Новости Агрессия России против Украины
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За неделю ликвидировано 8110 оккупантов и уничтожено 1106 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за минувшую неделю ликвидировали 8110 российских оккупантов и уничтожили 1106 единиц их вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составляют около 8110 человек личного состава.

Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 96 танков;
  • 188 боевых бронированных машин;
  • 264 артиллерийские системы;
  • 7 РСЗО;
  • 14 установок ППО;
  • 353 единицы автотехники;
  • 31 единица спецтехники.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 474 260 человек (+860 за сутки), 7 375 танков, 12 212 артсистем, 14 179 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Втрати армії РФ за тиждень

Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БПЛА.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483) уничтожение (6835) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+3
я хочу щоб це було за день
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05.05.2024 16:51
+2
Малавата..малавата будет!! (С)

Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
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05.05.2024 16:44
+1
І що з того ? Вони виробляють тої техніки кратно більше ніж ми
їм ті втрати до лампочки
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05.05.2024 16:23
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І що з того ? Вони виробляють тої техніки кратно більше ніж ми
їм ті втрати до лампочки
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05.05.2024 16:23 Ответить
Вбийте їх всіх,свинособак...
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05.05.2024 16:23 Ответить
Малавата..малавата будет!! (С)

Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
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05.05.2024 16:44 Ответить
я хочу щоб це було за день
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05.05.2024 16:51 Ответить
Реально гарний результат. Кожний бажаючий може долучитись та збільшити кількість.
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05.05.2024 17:38 Ответить
Да что их бусурманов жалеть (с)
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05.05.2024 18:56 Ответить
Не патриотично такое спрашивать. Но сильно хочется. За неделю 8100 убитыми. Очень отлично. А теперь вопрос---а как считают? Специально ходят, записывают, старшему потом докладывают? Сам процесс как выглядит? Линия фронта, боевые действия на сотни км. Много надо пройти. Ночью или днём, под утро может? А может пора....
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05.05.2024 19:18 Ответить
В тентованный КАМАЗ вмещается до 30 человек. Значит один поврежденный грузовик + 30 оккупантов. Если после арт дуэли перестало работать вражеское оружие.
На площадь расположения роты было израсходовано штатные залпы РСЗО минус одна рота.
Т.е плюс/минус трамвайная остановка.
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05.05.2024 20:48 Ответить
Вторая мировая, три немецких самолёта атаковали один советский, сбили и каждый немец записал и доложил о сбитом самолёте. Итог сбит один в сводках три. Подсчитать даже свои потери не всегда удается, а потери противника, когда он атакует, вообще большая погрешность обычно в большую сторону.
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06.05.2024 06:02 Ответить
Застосував ядерну зброю для знищення 8110 російських солдатів
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06.05.2024 08:52 Ответить
 
 