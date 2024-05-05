За неделю ликвидировано 8110 оккупантов и уничтожено 1106 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за минувшую неделю ликвидировали 8110 российских оккупантов и уничтожили 1106 единиц их вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составляют около 8110 человек личного состава.
Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 96 танков;
- 188 боевых бронированных машин;
- 264 артиллерийские системы;
- 7 РСЗО;
- 14 установок ППО;
- 353 единицы автотехники;
- 31 единица спецтехники.
Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БПЛА.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Топ комментарии
+3 Эмирский бухарь
показать весь комментарий05.05.2024 16:51
+2 Марина Нєчаєва #561431
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+1 Faraday #582094
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їм ті втрати до лампочки
Щоб всі 140 мільйонів повиздихали.
На площадь расположения роты было израсходовано штатные залпы РСЗО минус одна рота.
Т.е плюс/минус трамвайная остановка.