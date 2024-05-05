За неделю ликвидировано 8110 оккупантов и уничтожено 1106 единиц вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за минувшую неделю ликвидировали 8110 российских оккупантов и уничтожили 1106 единиц их вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составляют около 8110 человек личного состава.



Как отмечается, существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

96 танков;

188 боевых бронированных машин;

264 артиллерийские системы;

7 РСЗО;

14 установок ППО;

353 единицы автотехники;

31 единица спецтехники.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БПЛА.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что украинские воины из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.