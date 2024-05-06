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Новости Война
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На прошлой неделе враг нанес 34 ракетных удара, на фронте - более 940 боевых столкновений, - Генштаб

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В течение прошлой недели противник нанес 34 ракетных и почти 600 авиационных ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.

"В течение прошлой недели противник нанес 34 ракетных и почти 600 авиационных ударов, совершил примерно 737 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Лыховий.

Кроме того, на фронте с 29 апреля по 5 мая произошло более 940 боевых столкновений. На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях продолжаются тяжелые бои, враг продолжает сосредотачивать там основные усилия.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ больше всего отбили атак врага на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Автор: 

Генштаб ВС (6202) ВСУ (6548)


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