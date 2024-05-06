Минулого тижня ворог завдав 34 ракетних ударів, на фронті - понад 940 бойових зіткнень, - Генштаб
Протягом минулого тижня противник завдав 34 ракетних та майже 600 авіаційних ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
"Протягом минулого тижня противник завдав 34 ракетних та майже 600 авіаційних ударів, вчинив приблизно 737 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по об'єктах цивільної інфраструктури", – сказав Лиховій.
Окрім того, на фронті з 29 квітня по 5 травня відбулося понад 940 бойових зіткнень. На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках тривають важкі бої, ворог продовжує зосереджувати там основні зусилля.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ найбільше відбили атак ворога на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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