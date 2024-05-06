Сообщено о подозрении главе оккупационных лагерей, где рашисты учат детей воевать против Украины, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника из РФ, который навязывает кремлевский режим на временно захваченной части территории Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о кремлевском пропагандисте Дмитрии Полковникове, который является главой российской милитарной организации под названием "Крымпатриотцентр".



В СБУ отмечают, что это формирование имеет разветвленную сеть "филиалов", которые функционируют под видом детских лагерей на территории Крыма и левобережья Херсонщины. В рядах оккупационного учреждения местным школьникам навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. Кроме того, российские инструкторы проводят с подростками тренировки по огневой и диверсионно-разведывательной подготовке, а также обучают тактике ведения боя. Таким образом Полковников выполняет указание Кремля по подготовке подрастающего поколения к войне против Украины.

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Сообщается, что задокументировано как фигурант приезжал в один из "лагерей" в Каланчацком районе Херсонщины, где лично призывал детей поддержать оккупантов. Также он агитировал учеников в дальнейшем вступать в регулярные подразделения российских войск, в частности, которые сейчас воюют против Сил обороны. В случае отказа проходить "перевоспитание" в оккупационном учреждении - детям угрожают отчислением из школ, а их родителям - преследованием со стороны карательных органов России.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Полковникову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против украинцев.

Ранее сообщалось также, что Служба безопасности собрала доказательную базу на двух главарей из оккупационного "МВД РФ по Запорожской области", которые занимались депортацией украинцев.