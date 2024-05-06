Повідомлено про підозру очільнику окупаційних таборів, де рашисти навчають дітей воювати проти України, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з РФ, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова, який є очільником російської мілітарної організації під назвою "Кримпатріотцентр".



У СБУ зазначають, що це формування має розгалужену мережу "філій", які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини. У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України. Крім того, російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою. У такий спосіб Полковников виконує вказівку Кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти України.

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Повідомляється, що задокументовано, як фігурант приїздив до одного із "таборів" у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів. Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони. У разі відмови проходити "перевиховання" в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів Росії.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Нині тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.

Раніше повідомлялося ткож, що Служба безпеки зібрала доказову базу на двох ватажків з окупаційного "МВС РФ по Запорізькій області", які займалися депортацією українців.