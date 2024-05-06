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Новости Помощь Украине
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Польша продлит абонплату за предоставленные Украине терминалы Starlink, - Федоров

starlink

Польша продлит абонплату 20 тысяч терминалов Starlink, которые были предоставлены Украине.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с вице-премьер-министром - министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша - наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - отметил Федоров.

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Напоминаем, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет. Специальный терминал позволяет получите доступ к сети Интернет в тех районах, где нет обычных наземных систем связи.

Автор: 

Польша (8403) Федоров Михаил (504) Starlink (117)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо, брати поляки !

За нашу і вашу свободу !

.
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06.05.2024 18:29
+4
А що оплачує ЗЄбанарій з бюджету?

Пенсії - західна допомога.
Зброя - західна допомога.
Виробництво - західна допомога.
Відновлення - західна допомога
Паливо - захіна допомога.
Електрика - західна допомога.
Навіть абонплата за Стаолінки - західна допомога.

То може ми краще податки десь на Заході платити будемо, а Зеленського з його Шапітолієм *****?
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06.05.2024 19:28
+1
https://t.me/zedigital/4503?single повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Джерело:

От не розумію, чому такий пАтужний та "Дієвий" керівник соціальних мереж, до обрання лідором взесвіту ваЗелінського, соромиться вказувати, що він Альбертович?
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06.05.2024 19:17
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Ніхто не бачив відос, як водій-поляк реагує на перекриття дороги під час транспртування до України бредлі? Це жесть просто...
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06.05.2024 18:21 Ответить
Мабуть чекає на кацап танки. А вони не забаряться. Пиху збити.
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06.05.2024 18:35 Ответить
Бачили. Черговий корисний ідіот. В Україні подібних не менше. Всіма силами намагаються зірвати мобілізацію в Україні, катають по чотири сторінки коментів "які погані військові, заставляють виконувати конституційний обов'язок".
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06.05.2024 22:12 Ответить
Дякуємо, брати поляки !

За нашу і вашу свободу !

.
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06.05.2024 18:29 Ответить
https://t.me/zedigital/4503?single повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Джерело:

От не розумію, чому такий пАтужний та "Дієвий" керівник соціальних мереж, до обрання лідором взесвіту ваЗелінського, соромиться вказувати, що він Альбертович?
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06.05.2024 19:17 Ответить
Ейнштейнович...
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06.05.2024 19:26 Ответить
А що оплачує ЗЄбанарій з бюджету?

Пенсії - західна допомога.
Зброя - західна допомога.
Виробництво - західна допомога.
Відновлення - західна допомога
Паливо - захіна допомога.
Електрика - західна допомога.
Навіть абонплата за Стаолінки - західна допомога.

То може ми краще податки десь на Заході платити будемо, а Зеленського з його Шапітолієм *****?
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06.05.2024 19:28 Ответить
А Маск-підораск всю дорогу ****** шо він нашару поставив Україні старлінки і все оплачує сам (тобто несе невʼєбєнні фінансові втрати)!
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06.05.2024 20:01 Ответить
Маск сплачує левову частину.
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06.05.2024 22:13 Ответить
Дякуємо!
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06.05.2024 22:08 Ответить
 
 