Польша продлит абонплату за предоставленные Украине терминалы Starlink, - Федоров

Польша продлит абонплату 20 тысяч терминалов Starlink, которые были предоставлены Украине.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с вице-премьер-министром - министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша - наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - отметил Федоров.

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Напоминаем, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет. Специальный терминал позволяет получите доступ к сети Интернет в тех районах, где нет обычных наземных систем связи.