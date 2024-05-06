Польша продлит абонплату за предоставленные Украине терминалы Starlink, - Федоров
Польша продлит абонплату 20 тысяч терминалов Starlink, которые были предоставлены Украине.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с вице-премьер-министром - министром цифровизации Польши Кшиштофом Гавковским, информирует Цензор.НЕТ.
"Польша - наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - отметил Федоров.
Напоминаем, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в сеть Интернет. Специальный терминал позволяет получите доступ к сети Интернет в тех районах, где нет обычных наземных систем связи.
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От не розумію, чому такий пАтужний та "Дієвий" керівник соціальних мереж, до обрання лідором взесвіту ваЗелінського, соромиться вказувати, що він Альбертович?
Пенсії - західна допомога.
Зброя - західна допомога.
Виробництво - західна допомога.
Відновлення - західна допомога
Паливо - захіна допомога.
Електрика - західна допомога.
Навіть абонплата за Стаолінки - західна допомога.
То може ми краще податки десь на Заході платити будемо, а Зеленського з його Шапітолієм *****?