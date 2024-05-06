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Польща продовжить абонплату за надані Україні термінали Starlink, - Федоров

starlink

Польща продовжить абонплату за 20 тисяч терміналів Starlink, які були надані Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковським, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - зазначив Федоров.

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Нагадуємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу у мережу Інтернет. Спеціальний термінал дає змогу отримаєте доступ до мережі Інтернет в тих районах де немає звичайних наземних систем зв'язку.

Автор: 

Польща (8484) Федоров Михайло (874) Starlink (264)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо, брати поляки !

За нашу і вашу свободу !

.
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06.05.2024 18:29
+4
А що оплачує ЗЄбанарій з бюджету?

Пенсії - західна допомога.
Зброя - західна допомога.
Виробництво - західна допомога.
Відновлення - західна допомога
Паливо - захіна допомога.
Електрика - західна допомога.
Навіть абонплата за Стаолінки - західна допомога.

То може ми краще податки десь на Заході платити будемо, а Зеленського з його Шапітолієм *****?
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06.05.2024 19:28
+1
https://t.me/zedigital/4503?single повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Джерело:

От не розумію, чому такий пАтужний та "Дієвий" керівник соціальних мереж, до обрання лідором взесвіту ваЗелінського, соромиться вказувати, що він Альбертович?
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06.05.2024 19:17
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Ніхто не бачив відос, як водій-поляк реагує на перекриття дороги під час транспртування до України бредлі? Це жесть просто...
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06.05.2024 18:21 Відповісти
Мабуть чекає на кацап танки. А вони не забаряться. Пиху збити.
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06.05.2024 18:35 Відповісти
Бачили. Черговий корисний ідіот. В Україні подібних не менше. Всіма силами намагаються зірвати мобілізацію в Україні, катають по чотири сторінки коментів "які погані військові, заставляють виконувати конституційний обов'язок".
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06.05.2024 22:12 Відповісти
Дякуємо, брати поляки !

За нашу і вашу свободу !

.
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06.05.2024 18:29 Відповісти
https://t.me/zedigital/4503?single повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Джерело:

От не розумію, чому такий пАтужний та "Дієвий" керівник соціальних мереж, до обрання лідором взесвіту ваЗелінського, соромиться вказувати, що він Альбертович?
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06.05.2024 19:17 Відповісти
Ейнштейнович...
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06.05.2024 19:26 Відповісти
А що оплачує ЗЄбанарій з бюджету?

Пенсії - західна допомога.
Зброя - західна допомога.
Виробництво - західна допомога.
Відновлення - західна допомога
Паливо - захіна допомога.
Електрика - західна допомога.
Навіть абонплата за Стаолінки - західна допомога.

То може ми краще податки десь на Заході платити будемо, а Зеленського з його Шапітолієм *****?
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06.05.2024 19:28 Відповісти
А Маск-підораск всю дорогу ****** шо він нашару поставив Україні старлінки і все оплачує сам (тобто несе невʼєбєнні фінансові втрати)!
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06.05.2024 20:01 Відповісти
Маск сплачує левову частину.
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06.05.2024 22:13 Відповісти
Дякуємо!
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06.05.2024 22:08 Відповісти
 
 