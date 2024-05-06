Польща продовжить абонплату за надані Україні термінали Starlink, - Федоров

Польща продовжить абонплату за 20 тисяч терміналів Starlink, які були надані Україні.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковським, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - зазначив Федоров.

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Нагадуємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу у мережу Інтернет. Спеціальний термінал дає змогу отримаєте доступ до мережі Інтернет в тих районах де немає звичайних наземних систем зв'язку.