Четыре человека получили ранения вследствие авиаудара РФ по Константиновке
Сегодня, 6 мая, оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновка Донецкой области, есть пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Как отмечается, авиационный обстрел Константиновки был осуществлен примерно в 14:20, оккупационная армия РФ, вероятно, использовала планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.
В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчины в возрасте от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Кроме того, от взрыва вражеского снаряда в населенном пункте повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб 1 человек, 6 получили ранения.
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