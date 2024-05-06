Чотири людини зазнали поранень унаслідок авіаудару РФ по Костянтинівці

Сьогодні, 6 травня, окупанти завдали авіаудару по м. Костянтинівка на Донеччині, є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Як зазначається, авіаційний обстріл Костянтинівки було здійснено приблизно о 14:20, окупаційна армія РФ, ймовірно, використала плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.



Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Нині потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий.

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Крім того, від вибуху ворожого снаряду в населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула 1 особа, 6 дістали поранення.