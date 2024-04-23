Рашисти скинули КАБ на Костянтинівку, 5 людей постраждали, двоє з них - у важкому стані. ФОТО
Окупанти завдали удару по Костянтинівці Донецької області, 5 людей поранено.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", - йдеться у повідомленні.
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AbOriginal_UA
показати весь коментар23.04.2024 13:34 Відповісти Мені подобається 0
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4xish
показати весь коментар23.04.2024 14:20 Відповісти Мені подобається 0
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