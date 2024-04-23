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Рашисти скинули КАБ на Костянтинівку, 5 людей постраждали, двоє з них - у важкому стані. ФОТО

Окупанти завдали удару по Костянтинівці Донецької області, 5 людей поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Костянтинівка
Костянтинівка
Костянтинівка

Автор: 

обстріл (28435) КАБ (355) Костянтинівка (271)


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Ти тільки вчора зареєструвався на "Цензорі" щоб донести нам про "тишь войны" ?
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23.04.2024 13:34 Відповісти
Славик героически выдержал удар
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23.04.2024 14:20 Відповісти
 
 