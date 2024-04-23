Рашисти скинули КАБ на Костянтинівку, 5 людей постраждали, двоє з них - у важкому стані. ФОТО

Окупанти завдали удару по Костянтинівці Донецької області, 5 людей поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", - йдеться у повідомленні.

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