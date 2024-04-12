Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу житлового сектору м. Костянтинівка постраждало щонайменше 3 особи.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх.



Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 3 особи.



