Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж
На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу житлового сектору м. Костянтинівка постраждало щонайменше 3 особи.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх.
Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 3 особи.
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