УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9261 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 057 0

Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу житлового сектору м. Костянтинівка постраждало щонайменше 3 особи.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх.

Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 3 райони області, поранено людину. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Костянтинівці

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 3 особи.

Удар РФ по Костянтинівці
Удар РФ по Костянтинівці

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Костянтинівка (271)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 