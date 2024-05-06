Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 6 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби вбили 1 особу, а 6 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Так, внаслідок обстрілу Мар'їнської громади поранення дістали 2 особи: у Красногорівці і Георгіївці. Били окупанти і по Курахівській громаді: у Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Веселому Гаю - 3 приватні будинки, у Курахівці - 2 будинки, у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Гродівській громаді зруйновано 2 будинки у Прогресі.
Краматорський район.
У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді пошкоджене підприємство. У Костянтинівській громаді пошкоджені 4 будинки: 2 у Миколаївці і 2 у Новомарковому.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний та промисловий об'єкти. У Кримському Торецької громади пошкоджено 4 будинки.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 57 людей, зокрема 2 дитини.
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