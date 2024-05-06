Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, 6 получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в течение суток убили 1 человека, 6 ранили.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

Так, в результате обстрела Марьинской громады ранения получили 2 человека: в Красногоровке и Георгиевке. Били оккупанты и по Кураховской громаде: в Остром повреждены админздания, в Веселой Роще - 3 частных дома, в Кураховке - 2 дома, в Курахово под огнем частный сектор. В Гродовской громаде разрушены 2 дома в Прогрессе.

Краматорский район.

В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Заречное. В Николаевской громаде повреждено предприятие. В Константиновской громаде повреждены 4 дома: 2 в Николаевке и 2 в Новомарковом.

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Бахмутский район.

В Часовоярской громаде 1 человек погиб и 1 ранен; повреждены 9 частных домов, многоэтажка, инфраструктурный и промышленный объекты. В Крымском Торецкой громады повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 57 человек, в том числе 2 ребенка.

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