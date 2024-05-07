Рашисты ударили по Белозерке, повреждены дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж
Утром 7 мая войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в результате обстрела вражеским огнем поврежден десяток частных домов.
"Пострадала 51-летняя местная жительница, которая ехала на маршрутке. У нее диагностировали взрывную травму и ранение шеи. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медпомощь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям.
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