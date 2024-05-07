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Новости Война
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Рашисты ударили по Белозерке, повреждены дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

білозерка

Утром 7 мая войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате обстрела вражеским огнем поврежден десяток частных домов.

"Пострадала 51-летняя местная жительница, которая ехала на маршрутке. У нее диагностировали взрывную травму и ранение шеи. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медпомощь", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки

Ранее сообщалось, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям.

Автор: 

обстрел (26951) Херсонская область (4724)


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