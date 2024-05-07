Рашисты ударили по Белозерке, повреждены дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

Утром 7 мая войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате обстрела вражеским огнем поврежден десяток частных домов.

"Пострадала 51-летняя местная жительница, которая ехала на маршрутке. У нее диагностировали взрывную травму и ранение шеи. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медпомощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне снова активно используют КАБы для ударов по Херсонщине, - Братчук

















Ранее сообщалось, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям.