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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Білозерці, пошкоджено будинки, поранено жінку. ФОТОрепортаж

білозерка

Зранку 7 травня війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок обстрілу ворожим вогнем пошкоджено десяток приватних будинків.

"Постраждала 51-річна місцева жителька, котра їхала маршруткою. У неї діагностували вибухову травму та поранення шиї. Потерпілу шпиталізували, їй надається меддопомога", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки
Наслідки обстрілу Білозерки

Раніше повідомлялося, що взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині не дозволить ворогу наближатися до наших позицій. 

Автор: 

обстріл (28274) Херсонська область (5711)


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