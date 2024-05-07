Рашисти вдарили по Білозерці, пошкоджено будинки, поранено жінку. ФОТОрепортаж
Зранку 7 травня війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок обстрілу ворожим вогнем пошкоджено десяток приватних будинків.
"Постраждала 51-річна місцева жителька, котра їхала маршруткою. У неї діагностували вибухову травму та поранення шиї. Потерпілу шпиталізували, їй надається меддопомога", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині не дозволить ворогу наближатися до наших позицій.
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