Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 135 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта. Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники, из них:

Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 135 человек. Кроме того, россияне потеряли 26 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 танк;

13 орудий;

1 миномет;

6 единиц авто-бронетехники;

3 разведывательных БпЛА;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 144 оккупанта и 64 единицы вооружения и военной техники россиян.