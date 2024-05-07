Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 135 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта. Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники, из них:
Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 135 человек. Кроме того, россияне потеряли 26 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 танк;
- 13 орудий;
- 1 миномет;
- 6 единиц авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 лодка.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.
Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 144 оккупанта и 64 единицы вооружения и военной техники россиян.
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