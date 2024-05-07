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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 135 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня: втрати окупантів

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

На півдні українські захисники за добу ліквідували 144 окупанти. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

Як зазначається, упродовж доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб. Крім того, росіяни втратили 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 танк;
  • 13 гармат;
  • 1 міномет;
  • 6 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.

Читайте: Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, тричі штурмував позиції ЗСУ, - Сили оборони

Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони півдня ліквідували 144 окупанти та 64 одиниці озброєння й військової техніки росіян.

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