Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 135 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
На півдні українські захисники за добу ліквідували 144 окупанти. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
Як зазначається, упродовж доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб. Крім того, росіяни втратили 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 танк;
- 13 гармат;
- 1 міномет;
- 6 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 1 аерофотостанція;
- 1 човен.
Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.
Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони півдня ліквідували 144 окупанти та 64 одиниці озброєння й військової техніки росіян.
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