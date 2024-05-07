Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 135 окупантів та 26 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

На півдні українські захисники за добу ліквідували 144 окупанти. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

Як зазначається, упродовж доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб. Крім того, росіяни втратили 26 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 танк;

13 гармат;

1 міномет;

6 одиниць авто-бронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

1 аерофотостанція;

1 човен.

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Крім того, українські захисники знищили 2 польові пункти боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони півдня ліквідували 144 окупанти та 64 одиниці озброєння й військової техніки росіян.