Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 144 окупанти та 64 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Протягом минулої доби Силами оборони півдня України отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 144 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
На півдні українські захисники за добу ліквідували 144 окупанти. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 5 танків;
- 7 гармат;
- 1 станковий автоматичний гранатомет;
- 1 міномет;
- 29 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 станції радіоелектронної боротьби;
- 1 радіолокаційний комплекс розвідки "Зоопарк-1";
- 5 розвідувальних БпЛА;
- 7 аерофотостанцій;
- 1 камера відеоспостереження;
- 2 трансформатори;
- 3 човни.
Крім того, сили оборони Півдня знищили ворожий спостережний пункт та польовий склад технічного майна.
Сьогодні Сили оборони півдня повідомляли, що ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було три спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки.
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Виталий Коломиец
показати весь коментар06.05.2024 14:44 Відповісти Мені подобається 0
Desar
показати весь коментар06.05.2024 15:02 Відповісти Мені подобається 0
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