Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 144 оккупанта и 64 единицы вооружения и военной техники россиян

За прошедшие сутки Силами обороны юга Украины получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 144 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

На юге украинские защитники за сутки ликвидировали 144 оккупанта. Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники, из них:

5 танков;

7 орудий;

1 станковый автоматический гранатомет;

1 миномет;

29 единиц авто-бронетехники;

2 станции радиоэлектронной борьбы;

1 радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1";

5 разведывательных БпЛА;

7 аэрофотостанций;

1 камера видеонаблюдения;

2 трансформатора;

3 лодки.

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Кроме того, силы обороны Юга уничтожили вражеский наблюдательный пункт и полевой склад технического имущества.

Сегодня Силы обороны юга сообщали, что враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было три попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка.