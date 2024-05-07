Китай отрицает причастность к кибератаке на Минобороны Великобритании, - МИД

Китай уверяет, что он не имеет никакого отношения к кибератакам, которым якобы подверглось Министерство обороны Великобритании и отмечает, что страна всегда выступала против любых хакерских атак.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на брифинг спикера МИД Китая Линь Цзяня, передает Цензор.НЕТ.

Представитель китайского ведомства заявил, что Китай решительно отвергает обвинения, что эти атаки были осуществлены хакерами с территории КНР. По его словам, подобные утверждения являются безосновательными.

Линь Цзянь также добавил, что Пекин категорически против того, чтобы вопросы кибербезопасности использовались "некоторыми странами в политических целях для клеветы на другие государства". Кроме этого, он отметил, что Китай всегда выступал против любых кибератак.

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Что известно о хакерской атаке на базу данных Минобороны Великобритании?

7 мая издание Sky News сообщило, что группа хакеров получила доступ к базе данных Министерства обороны Великобритании. Издание считает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Хакеры атаковали систему начисления заработной платы военнослужащим. Киберпреступники получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам британских военнослужащих.

В свою очередь министр труда и пенсионного обеспечения правительства Великобритании Мел Страйд заявил, что сразу после сообщений о взломе Великобритания быстро отключила базу данных, которую использует ее Министерство обороны.

В оборонном ведомстве Британии надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Отмечается также, что заработные платы для военнослужащих будут выплачены вовремя.

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