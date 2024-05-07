РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12844 посетителя онлайн
Новости
800 9

Китай отрицает причастность к кибератаке на Минобороны Великобритании, - МИД

Китай відкидає свою причетність до кібератак на Міноборони Британії

Китай уверяет, что он не имеет никакого отношения к кибератакам, которым якобы подверглось Министерство обороны Великобритании и отмечает, что страна всегда выступала против любых хакерских атак.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на брифинг спикера МИД Китая Линь Цзяня, передает Цензор.НЕТ.

Представитель китайского ведомства заявил, что Китай решительно отвергает обвинения, что эти атаки были осуществлены хакерами с территории КНР. По его словам, подобные утверждения являются безосновательными.

Линь Цзянь также добавил, что Пекин категорически против того, чтобы вопросы кибербезопасности использовались "некоторыми странами в политических целях для клеветы на другие государства". Кроме этого, он отметил, что Китай всегда выступал против любых кибератак.

Читайте также: Чешский МИД вызвал российского посла Змиевского из-за хакерских атак

Что известно о хакерской атаке на базу данных Минобороны Великобритании?

7 мая издание Sky News сообщило, что группа хакеров получила доступ к базе данных Министерства обороны Великобритании. Издание считает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Хакеры атаковали систему начисления заработной платы военнослужащим. Киберпреступники получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам британских военнослужащих.

В свою очередь министр труда и пенсионного обеспечения правительства Великобритании Мел Страйд заявил, что сразу после сообщений о взломе Великобритания быстро отключила базу данных, которую использует ее Министерство обороны.

В оборонном ведомстве Британии надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Отмечается также, что заработные платы для военнослужащих будут выплачены вовремя.

Читайте также: Хакеры, связанные с Китаем, взломали базу данных Минобороны Великобритании, - Sky News

Автор: 

Великобритания (4931) Китай (2923) кибератака (177)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай запевняє

Кожна дитина запевняє, що "чашка сама розбилася!"
показать весь комментарий
07.05.2024 12:53 Ответить
І xz бібліотеку теж не вони атакували, всі три роки не вони.
показать весь комментарий
07.05.2024 12:55 Ответить
Де ви бачили щоб брехливі лицемірні покидьки якими є китайці казали правду...
показать весь комментарий
07.05.2024 13:03 Ответить
От якби було "кєтай визнає обвинувачення і перегляне вимоги до контрольованих урядом хакерів щоб наступного разу не палилися"..
Хоча, нічого по суті б не помінялося.
показать весь комментарий
07.05.2024 13:10 Ответить
Жовті занатто знахабніли.
показать весь комментарий
07.05.2024 13:38 Ответить
Звісно)))))
показать весь комментарий
07.05.2024 13:53 Ответить
Жовтих могли підставити їхні північні брати з ху@ляндії
показать весь комментарий
07.05.2024 14:08 Ответить
Выводить все производства из Китая.Они должны вернуться к рисовому производству.Правильно делают что переходят на Индию.Индусы никогда не буду шпионить.То что они англичан в свое время выгнали так это было по всему миру парад независимости стран третьего мира.
показать весь комментарий
07.05.2024 14:11 Ответить
Під цією статтею посилання на статтю на цензорі. що ВБ надала обладнання для ведення системи Оберіг по обліку українських військових і військовозобов'язаних. Новина від 18.04 .
Робіть висновки, Китай зламав базу ВБ, українська база Оберіг така ж як і британська теж уже в китайців?
показать весь комментарий
07.05.2024 17:03 Ответить
 
 