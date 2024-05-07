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Китай заперечує причетність до кібератаки на Міноборони Великої Британії, - МЗС

Китай відкидає свою причетність до кібератак на Міноборони Британії

Китай запевняє, що він не має жодного відношення до кібератак, яких нібито зазнало Міністерство оборони Великої Британії та зазначає, що країна завжди виступала проти будь-яких хакерських атак.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на брифінг речника МЗС Китаю Лінь Цзяня, передає Цензор.НЕТ.

Речник китайського відомства заявив, що Китай рішуче відкидає звинувачення, що ці атаки були здійснені хакерами з території КНР. За його словами, подібні твердження є безпідставними. 

Лінь Цзянь також додав, що Пекін категорично проти того, щоб питання кібербезпеки використовувалися "деякими країнами з політичною метою для наклепів на інші держави". Крім цього, він зазначив, що Китай завжди виступив проти будь-яких кібератак.

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Що відомо про хакерську атаку на базу даних Міноборони Великої Британії?

7 травня видання Sky News повідомило, що група хакерів отримала доступ до бази даних Міністерства оборони Великої Британії. Видання вважає, що хоча уряд не стане називати конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

Хакери атакували систему нарахування заробітної плати військовослужбовцям. Кіберзлочинці отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів британських військовослужбовців.

Своєю чергою міністр праці та пенсійного забезпечення уряду Великої Британії Мел Страйд заявив, що одразу після повідомлень про злам Британія швидко відключила базу даних, яку використовує її Міністерство оборони.

В оборонному відомстві Британії сподіваються, що військові не будуть турбуватися про свою безпеку. Зазначається також, що заробітні плати для військовослужбовців будуть виплачені вчасно.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Китай (4517) кібератака (405)


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Китай запевняє

Кожна дитина запевняє, що "чашка сама розбилася!"
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07.05.2024 12:53 Відповісти
І xz бібліотеку теж не вони атакували, всі три роки не вони.
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07.05.2024 12:55 Відповісти
Де ви бачили щоб брехливі лицемірні покидьки якими є китайці казали правду...
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07.05.2024 13:03 Відповісти
От якби було "кєтай визнає обвинувачення і перегляне вимоги до контрольованих урядом хакерів щоб наступного разу не палилися"..
Хоча, нічого по суті б не помінялося.
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07.05.2024 13:10 Відповісти
Жовті занатто знахабніли.
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07.05.2024 13:38 Відповісти
Звісно)))))
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07.05.2024 13:53 Відповісти
Жовтих могли підставити їхні північні брати з ху@ляндії
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07.05.2024 14:08 Відповісти
Выводить все производства из Китая.Они должны вернуться к рисовому производству.Правильно делают что переходят на Индию.Индусы никогда не буду шпионить.То что они англичан в свое время выгнали так это было по всему миру парад независимости стран третьего мира.
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07.05.2024 14:11 Відповісти
Під цією статтею посилання на статтю на цензорі. що ВБ надала обладнання для ведення системи Оберіг по обліку українських військових і військовозобов'язаних. Новина від 18.04 .
Робіть висновки, Китай зламав базу ВБ, українська база Оберіг така ж як і британська теж уже в китайців?
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07.05.2024 17:03 Відповісти
 
 