Во Львовской области ограниченно пригодный мужчина уклонился от военного призыва. Его приговорили к 3 годам лишения свободы
29-летнему жителю Дрогобычского района Львовской области вынесли приговор за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
ВВК признала мужчину ограниченно пригодным
Как отмечается, осмотром военно-врачебной комиссии обвиняемый признан ограниченно годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.
Мужчина мог нести службу в частях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях и учебных заведениях.
"Соответственно, ему была вручена повестка, согласно которой тот должен был явиться на отправку к месту службы. Однако фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Поэтому военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", - говорится в сообщении.
Наказание уклонисту
Суд признал 29-летнего жителя района виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але чомусь не жаль.Служити сцуть -це зрозуміло.Навчитись плавати при сильній течії ,то можна було б...
**********
Він вирішив за краще відсидіти, а не ганьбитися "службою" в ТЦК.
Законы для властей не писаны, так что привет от золотой молодежи, которая нежится под пальмами)))
Якщо б дали задачу в якій я якось компетентний, то і безкоштовно, ну за їжу на мінімалці щось робив. Але ж усі розуміють що в армії одні дуби з 70-х, руки є? тримай автомат і лопату - біжи виживай, як дєди.
Скоро робота дронів буде практично автоматична, невидимі для спектроаналізаторів, не вразливі до реб, може з тепловізорами. Які контрзаходи готує влада/мо? та напевне ніяких, наберуть ще холопів, а як ті закінчаться не своїх же дітей відправляти, розведуть руками, повісять собі по медальці, і скажуть що вони старались і підуть домовлятись посєрєдінє