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Во Львовской области ограниченно пригодный мужчина уклонился от военного призыва. Его приговорили к 3 годам лишения свободы

На Львівщині засудили обмежено придатного за ухилення від служби

29-летнему жителю Дрогобычского района Львовской области вынесли приговор за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

ВВК признала мужчину ограниченно пригодным

Как отмечается, осмотром военно-врачебной комиссии обвиняемый признан ограниченно годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Мужчина мог нести службу в частях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

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"Соответственно, ему была вручена повестка, согласно которой тот должен был явиться на отправку к месту службы. Однако фигурант без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Поэтому военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", - говорится в сообщении.

Наказание уклонисту

Суд признал 29-летнего жителя района виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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Автор: 

суд (25081) мобилизация (2737) уклонисты (810) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+24
Як би чотири разу ухилився,то нічого не було
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07.05.2024 13:14
+15
Вчора почув страшну звістку. Втопились шестеро ухилянтів у Тисі. До яких пір це буде продовжуватись ? Чому ухилянти - ухилянти в Україні ? Чому не приймати закони, які регулюють взаємовідносини чоловіків зі своєю Батьківщиною ? Закон про мобілізацію - це порядок мобілізації. Чому не дозволити особам, які не бажають воювати в інший спосіб допомагати Україні ? По поправкам до закону, по постановам уряду. Як ? Долучати до невійскових дій, до невійськових спеціальностей. Ухилянти теж українці. І з ними уряд повинен працювати, а не відмахуватись як від зрадників. Сором за дЄрмаківців й зеленСКОГО !!! Зовсім без голови ці "ухилянти у минулому".
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07.05.2024 13:23
+13
"Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП" - не думаю, что на такую жирную службу сейчас попадают с улицы.
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07.05.2024 13:31
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07.05.2024 13:13 Ответить
Вже умовного не буде???
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07.05.2024 13:21 Ответить
Це круто+ не обмеження, як п'яним водіям збившим насмерть людину, позбавдення- як розбійнику та насильнику. Це перемога.
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07.05.2024 14:10 Ответить
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07.05.2024 13:13 Ответить
Як би чотири разу ухилився,то нічого не було
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07.05.2024 13:14 Ответить
він і так тепер воювати не піде, так я його ще й годувати буду своїми податками три роки. все правильно.
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07.05.2024 13:14 Ответить
Буде тепер працювати у виправній колонії.
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07.05.2024 13:27 Ответить
або не буде
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07.05.2024 13:29 Ответить
Ні, три роки на дивані буде лежати.
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07.05.2024 13:39 Ответить
Кем он там буде працювати? Максимум "добрий день, вашу картку заблоковано".
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07.05.2024 13:30 Ответить
точно
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07.05.2024 13:31 Ответить
Навіть безоплатно - по благоустрою. Чи на дивані лежати буде? Хочете докладніше? Як попадете - дізнаєтесь.
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07.05.2024 13:41 Ответить
Рожеві конверти буде клеїти.
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07.05.2024 17:06 Ответить
В тюрмі немає примусової праці для хворих.
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07.05.2024 14:03 Ответить
Він не хворий - він обмежено придатний.
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07.05.2024 16:39 Ответить
Обмежено придатний- це військовий термін. Це означає, що в нього є хвороби, згідно яких його визнали обмежено придатним. Але у цівільному житті немає таких термінів. Тюрма -це цівільний заклад. Там хворих лікують, а не відправляють воювати.
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07.05.2024 17:00 Ответить
Ну, якщо у вас ткне, наприклад, однорукий ножиком - вважайте його хворим.
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07.05.2024 18:13 Ответить
А якщо мене безрукий і безногий вкусить- він здоровий
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07.05.2024 22:26 Ответить
Там може бути відстрочка виконання

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07.05.2024 20:17 Ответить
Главное он бы и так не пошел. Он же обмежено придатний. Почему вдруг весь форум сук-а, читать разучился ????
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07.05.2024 15:17 Ответить
Він полігон не витримає. Ще до воювати.
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07.05.2024 17:08 Ответить
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07.05.2024 13:17 Ответить
Без коментарів,служити треба.
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07.05.2024 13:23 Ответить
Сусід з інвалідністю пішов служити в тилову частину, а загинув під Авдіївкою...не хочу сіяти зраду, але " как-то по-дебильному все "
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07.05.2024 17:06 Ответить
Вчора почув страшну звістку. Втопились шестеро ухилянтів у Тисі. До яких пір це буде продовжуватись ? Чому ухилянти - ухилянти в Україні ? Чому не приймати закони, які регулюють взаємовідносини чоловіків зі своєю Батьківщиною ? Закон про мобілізацію - це порядок мобілізації. Чому не дозволити особам, які не бажають воювати в інший спосіб допомагати Україні ? По поправкам до закону, по постановам уряду. Як ? Долучати до невійскових дій, до невійськових спеціальностей. Ухилянти теж українці. І з ними уряд повинен працювати, а не відмахуватись як від зрадників. Сором за дЄрмаківців й зеленСКОГО !!! Зовсім без голови ці "ухилянти у минулому".
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07.05.2024 13:23 Ответить
У тебе застарілі дані,станом на зараз ще +3.
Але чомусь не жаль.Служити сцуть -це зрозуміло.Навчитись плавати при сильній течії ,то можна було б...
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07.05.2024 13:43 Ответить
Так я так понял чувак обмежено придатний, и его максимум в ТЦК могли отправить или склад глубоко в тылу охранять. Вы читать не умеете? А 6 уплывантов это хорошо, то ж какие то ссыкуняры и точно не "обмежено придатні".
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07.05.2024 15:16 Ответить
Долею чувака я не зацікавився, бо мене турбує інша проблема. Вона більша за три роки, за втоплеників. Чому влада не вирішує ВАЖЛИВУ для українців проблему - УХИЛЯНТИ і як позбутись УХИЛЯНСТВА урядовими рішеннями ? Не треба закривати очі на проблему, не треба народ виховувати тільки нагайкою. Є інші рішення. Є досвід інших країн, нарешті якщо свого розуму не вистачає. Не вирішиш проблему - ВАЛИ З УКРАЇНИ, і не займай посаду ради картинки на Ю-тубі.
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07.05.2024 15:34 Ответить
Добре вони знають, як виправити, але не для того саботажники знищили черги добровольців під ТЦК в 22-му законом 8271, щоб ми перемогли.
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08.05.2024 00:28 Ответить
Это в теории, а на практике на нуль часто. Немає поки що жодної відповідальності командирів про відправлення обмежено придатних на нуль.
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07.05.2024 17:05 Ответить
Москальский нарратив и чистой воды бред сумасшедшего.
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07.05.2024 22:35 Ответить
Так не пишить маячню і московські наративи, навіщо ви їх пишете?) Не я придумав закони 8271 і 2124 придумав, а наша моно Рада. Перший закон робить з солдатів рабів. А де закон про аналогічну симетричну відповідальність командирів?? Де розбір боїв і поразок по натівським стандартам? Де незалежне оцінювання командирів? А другий закон знимає з командирів будь-яку відповідальність за людські або матеріальні втрати.
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08.05.2024 13:10 Ответить
Щоб виправити ситуацію з мобілізацією, потрібно відмінити закон 8271 і внести зміни в закон 2124 про бойовий імунітет, яким звільняються від покарання за втрати навіть командири, які не турбуються за особовий склад і по самодурству чи недолугості гроблять людей, як було в 128-й бригаді.
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08.05.2024 00:24 Ответить
Саме так. Ці 2 закони ******* людей в ЗСУ. Потрібне незалежне оцінювання командирів і розбір польотів після бою, по натівським стандартам.
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08.05.2024 13:13 Ответить
Чи сильно дурний,чи хитро--пий? Спокійно пішов би і десь в тилу був би в охороні,чи в тому ж ТЦК
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07.05.2024 13:24 Ответить
дурный который думал что стльно хитрожопый
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07.05.2024 13:27 Ответить
Багато випадків, коли раптово з тилу опинулися на нулі.
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07.05.2024 14:04 Ответить
Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах. Джерело:
**********
Він вирішив за краще відсидіти, а не ганьбитися "службою" в ТЦК.
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07.05.2024 16:06 Ответить
с одной стороны все по закону, вот только законы у нас писаны для простого народа.
Законы для властей не писаны, так что привет от золотой молодежи, которая нежится под пальмами)))
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07.05.2024 13:31 Ответить
"Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП" - не думаю, что на такую жирную службу сейчас попадают с улицы.
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07.05.2024 13:31 Ответить
Міг, але не пройшов майновий ценз. Не було грошей на внесок очевидно. Тому і вибрав тюрму замість усього цього.
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07.05.2024 13:34 Ответить
Якби місцевих ультрапатріотів ухилянтів мобілізували то скільки крику було б у коментарях, а нас за що! Зе, Пе, ти обіцяв!
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07.05.2024 13:32 Ответить
Я про коментаторів.
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07.05.2024 13:41 Ответить
Якби усілякі людки полякОВи не сиділи по Німеччинах а були десь в Оріхові, Гуляйполі або під кацапською окупацією то питання мобілізації таких полякОВих точно не хвилювали б.
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07.05.2024 14:14 Ответить
Більшість з цих диванних мобілізаторів це пенсіонери, немало з яких колишні чиновники, поліцейскі, військові і т.п. які сидять на хороших пенсіях, тому боючись їх втратити вимагають аби молодші йшли воювати. У разі успіху рашистів вони одразу б перефарбувались в любителів "русскава міра" так само співпрацюючи з окупантами, як співпрацювали за часів "совка".
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07.05.2024 16:20 Ответить
Во Львове же самые патриотичные патриоты живут, которые выступают за войну до победного конца, при этом сами не хотят идти служить почему-то! Парадокс, не иначе!
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07.05.2024 13:40 Ответить
Не захотів бути вбивцею і відправляти інших на смерть і каліцтво. Справжній християнин.
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07.05.2024 13:42 Ответить
Що значить "бути вбивцею та відправляти інших на смерть"? У тебе там вже зовсім мізки поплавило?
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07.05.2024 14:10 Ответить
"Обмежена придатність" закінчується за порогом ТЦК. А далі всі однакові. Для армії нема такого статусу. А для людини з астмою поїхати зараз в поле на тренування, то в кращому випадку реанімація (якщо довезуть).
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07.05.2024 13:50 Ответить
Ібо нє *** !
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07.05.2024 13:53 Ответить
От так хазяїн корчми "У чаші" пан Палівець отримав строк від цісарського суду за засиджений мухами портрет імператора Франца-Йосипа та благополучно пересидів в Панкраці всю Першу Світову.
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07.05.2024 14:10 Ответить
Правильно зробив, якщо в нього астма, чи онкологія в реміссії, чи сердечна недостатніть, гіпертонія, немає чого робити на полігоні. (всі проходять полігон) Він там одразу помре. А так у тюрмі ще протягне якийсь час.
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07.05.2024 14:14 Ответить
Якщо не підходить туберкульоз чи ще щось легеневе. Тюрма теж не санаторій.
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07.05.2024 14:37 Ответить
Якщо людина соціофоб, не може жити за вказівками, під замком чи перебувати в будь-якому колективі є третій варіант - смерть. Для декого померти краще, ніж жити в нестерпних умовах.
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07.05.2024 16:26 Ответить
Саме так!
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07.05.2024 17:04 Ответить
Все таки є якась криша над головою, а не сира яма.
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07.05.2024 17:02 Ответить
Ладно, з гастритом якісь пюрешки купляти розводимі, а як в полях з алергією на пилок Чи до серпня то ще дожити треба
Якщо б дали задачу в якій я якось компетентний, то і безкоштовно, ну за їжу на мінімалці щось робив. Але ж усі розуміють що в армії одні дуби з 70-х, руки є? тримай автомат і лопату - біжи виживай, як дєди.
Скоро робота дронів буде практично автоматична, невидимі для спектроаналізаторів, не вразливі до реб, може з тепловізорами. Які контрзаходи готує влада/мо? та напевне ніяких, наберуть ще холопів, а як ті закінчаться не своїх же дітей відправляти, розведуть руками, повісять собі по медальці, і скажуть що вони старались і підуть домовлятись посєрєдінє
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07.05.2024 16:34 Ответить
Я от не розумію чому ті хто з бронею не несуть ніяких втрат, про яку справедливість йдеться, якщо з них навіть грошей не беруть.
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07.05.2024 16:43 Ответить
У радянські часи була одна рушниця на трьох, зараз один бронік на трьох, якийсь пздц це все, але то окупанти відправляли так, а це "типу" "свої"
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07.05.2024 16:47 Ответить
Я так само, як би була можливість робити корисне для ЗСУ щось, згідно свого здоров'я. Мені цікаво було би працювати, по своїм компетенціям. Я б працював і за мінімалку( харчування сподіваюсь, було би). Але таким немічним і немолодим, як я - контракт ніхто не запропонує, пішлють мобіком з лопатою і автоматом.
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08.05.2024 13:56 Ответить
Таких вироків по Україні повно. Який сенс це публікувати? Щоб ми почали боятися і бігли в ТЦК за першим викликом? Це взагалі сюр якийсь - садити у в'язницю законослухняних адекватних людей, які просто бояться вибухів, бояться каліцтва (може мають якісь фобії або просто мають низький больовий поріг) або не готові морально брати зброю в руки і убивати (нехай і окупантів)...Так не повинно бути у 21 столітті.
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07.05.2024 17:00 Ответить
Значить деяким президентам тричі-ухилянтам світить 3 Х 3 = 9 років ?
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08.05.2024 01:14 Ответить
 
 