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Ликвидировано еще 8 "схем уклонистов", - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, все организаторы разоблаченных преступлений задержаны в разных регионах Украины. Фигуранты за деньги помогали уклонистам сбежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".

Так, в Винницкой области: ликвидировано три схемы побега уклонистов. Задержаны пять дельцов: трое из них предлагали военнообязанным сбежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

В Черкасской области: сообщено о подозрении бывшему налоговику. Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, которые перевозят гуманитарную помощь. Таким образом мужчина "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их персональные данные в информационную систему "Шлях" как волонтеров. Эта "схема" позволяла военнообязанным выехать за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.

Также смотрите: Пограничник продавал уклонистам разрешения на проезд по транзитной зоне. Может сесть на 9 лет, - ГБР. ФОТО

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

В Ривненской области задержан заместитель руководителя местной больницы. За взятки чиновник предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.

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Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

На Львовщине сообщено о подозрении еще двум организаторам "схем для уклонистов". Ими оказались жители региона. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с воинского учета. Другой вносил в информационную систему "Шлях" данные для выезда за границу под видом волонтеров.

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів
Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

На Кировоградщине задержан делец, торговавший фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы получить подделку, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

В СБУ сообщили, что организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А их клиентам - до 5 лет заключения.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производства по уклонению от призыва на военную службу.

Автор: 

Нацполиция (16459) СБУ (19893) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+18
Хочеш опустити всю Україну - зроби так щоб люди не хотіли вмирати від безглуздості яку створила Зе влада на фронті і цих людей вона назвала "ухилянтами".
Геніально просто натравити одну частину суспільства на іншу - хай люди поділяться на ухилянтів і тих хто воює на фронті і їх родичів, а Зе влада тим часом і надалі буде красти грощі Заходу на допомогу Україні і ЗСУ.
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02.05.2024 16:55
+17
Президент в нас чотириразовий вікінг
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02.05.2024 16:59
+14
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02.05.2024 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Хочеш опустити всю Україну - зроби так щоб люди не хотіли вмирати від безглуздості яку створила Зе влада на фронті і цих людей вона назвала "ухилянтами".
Геніально просто натравити одну частину суспільства на іншу - хай люди поділяться на ухилянтів і тих хто воює на фронті і їх родичів, а Зе влада тим часом і надалі буде красти грощі Заходу на допомогу Україні і ЗСУ.
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02.05.2024 16:55 Ответить
Не стыдно быть ухилянтом, потому что на исландском языке ухилянт это викинг
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02.05.2024 16:56 Ответить
лисого з кварталу спіймали чи шо ?
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02.05.2024 16:59 Ответить
Лисий герой України,в нього орден,друг йому подарував.
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02.05.2024 17:05 Ответить
Президент в нас чотириразовий вікінг
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02.05.2024 16:59 Ответить
😆
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02.05.2024 17:01 Ответить
Криворізький кондом конунг.
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02.05.2024 17:29 Ответить
Трудяги
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02.05.2024 17:00 Ответить
21 травня зеленський піде на влк у тцк?Г
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02.05.2024 17:01 Ответить
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02.05.2024 17:03 Ответить
Поки кровавий режим зеленского не почне будувати бетонні укріплення для ЗСУ та виробляти власну, ******* зброю - а воне не почне - буде їх вже не сотні тисяч - як сказав міністр мвс - будуть міліони.
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02.05.2024 17:04 Ответить
Краще б ви,********,розкривали сотні схем на розкраданні державних коштів! На себе вийти боїтесь? А ті"схеми",що ви ніби то викрили,вами ж і кришуються! Відкат зараз отримаєте і розійшлись до слідуючого разу! Гниди!
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02.05.2024 17:14 Ответить
Нагадує боротьбу з бутлегерами під час сухого закону у США. Результати цієї "боротьби" гадаю не варто нагадувати.
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02.05.2024 17:15 Ответить
Здоровий бугай під два метри в повному екіпіруванні (якого у хлопців на фронті і близько немає) хапає цивільну дрібноту, яку відправить замість себе на неукріплені позиції. На фронті ж такі фізично сильні, здорові бугаї не потрібні - вистачить і старих, хворих та дистрофіків.
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02.05.2024 17:26 Ответить
Не ухилянтів, а патріотів. Важливіше не те, що людина робить, а що вона при цьому відчуває. Вони тікають із любов'ю до батьківщини та з лютою ненавистю до ворога.
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02.05.2024 17:28 Ответить
я думав ес-беу шпійонів і терористів повинні ловити
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02.05.2024 17:50 Ответить
А клієнтам 5 років ув'язнення по який статті? По ст.369 це максимум 5 років, але обмеження волі(що зовсім інше, ніж ув'язнення), а ще спробуй довести факт давання хабаря.
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02.05.2024 18:49 Ответить
 
 