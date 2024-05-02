Ликвидировано еще 8 "схем уклонистов", - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали еще восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, все организаторы разоблаченных преступлений задержаны в разных регионах Украины. Фигуранты за деньги помогали уклонистам сбежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".
Так, в Винницкой области: ликвидировано три схемы побега уклонистов. Задержаны пять дельцов: трое из них предлагали военнообязанным сбежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.
В Черкасской области: сообщено о подозрении бывшему налоговику. Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, которые перевозят гуманитарную помощь. Таким образом мужчина "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их персональные данные в информационную систему "Шлях" как волонтеров. Эта "схема" позволяла военнообязанным выехать за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.
В Ривненской области задержан заместитель руководителя местной больницы. За взятки чиновник предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.
На Львовщине сообщено о подозрении еще двум организаторам "схем для уклонистов". Ими оказались жители региона. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с воинского учета. Другой вносил в информационную систему "Шлях" данные для выезда за границу под видом волонтеров.
На Кировоградщине задержан делец, торговавший фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы получить подделку, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии.
В СБУ сообщили, что организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А их клиентам - до 5 лет заключения.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали 10 702 уголовных производства по уклонению от призыва на военную службу.
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Геніально просто натравити одну частину суспільства на іншу - хай люди поділяться на ухилянтів і тих хто воює на фронті і їх родичів, а Зе влада тим часом і надалі буде красти грощі Заходу на допомогу Україні і ЗСУ.
кондомконунг.