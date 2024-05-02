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Ліквідовано ще 8 "схем для ухилянтів", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всіх організаторів викритих злочинів затримано в різних регіонах України. Фігуранти за гроші допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

Вінницька область

Так, на Вінниччині: ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п’ятьох ділків: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Черкаська область

Повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади в різних громадських організаціях, які перевозять гуманітарну допомогу. У такий спосіб чоловік "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. Ця "схема" дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення викрили 450 груп, які допомагали ухилянтам переправлятися через кордон, - Держприкордонслужба

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Рівненська область

Ззатримано заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.

Також дивіться: Прикордонник продавав ухилянтам дозвіл на проїзд транзитною зоною. Може сісти на 9 років, - ДБР. ФОТО

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Львівська область 

Повідомлено про підозру ще двом організаторам "схем для ухилянтів". Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів
Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

Кіровоградська область 

Затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

Також читайте: 7000 доларів за місце другого водія - на Львівщині поліцейські заблокували злочинну схему для ухилянтів

Ліквідовано нові схеми для ухилянтів

У СБУ повідомили, що організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу.

Автор: 

Нацполіція (15164) СБУ (12812) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+18
Хочеш опустити всю Україну - зроби так щоб люди не хотіли вмирати від безглуздості яку створила Зе влада на фронті і цих людей вона назвала "ухилянтами".
Геніально просто натравити одну частину суспільства на іншу - хай люди поділяться на ухилянтів і тих хто воює на фронті і їх родичів, а Зе влада тим часом і надалі буде красти грощі Заходу на допомогу Україні і ЗСУ.
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02.05.2024 16:55
+17
Президент в нас чотириразовий вікінг
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02.05.2024 16:59
+14
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02.05.2024 17:03
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Хочеш опустити всю Україну - зроби так щоб люди не хотіли вмирати від безглуздості яку створила Зе влада на фронті і цих людей вона назвала "ухилянтами".
Геніально просто натравити одну частину суспільства на іншу - хай люди поділяться на ухилянтів і тих хто воює на фронті і їх родичів, а Зе влада тим часом і надалі буде красти грощі Заходу на допомогу Україні і ЗСУ.
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02.05.2024 16:55 Відповісти
Не стыдно быть ухилянтом, потому что на исландском языке ухилянт это викинг
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02.05.2024 16:56 Відповісти
лисого з кварталу спіймали чи шо ?
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02.05.2024 16:59 Відповісти
Лисий герой України,в нього орден,друг йому подарував.
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02.05.2024 17:05 Відповісти
Президент в нас чотириразовий вікінг
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02.05.2024 16:59 Відповісти
😆
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02.05.2024 17:01 Відповісти
Криворізький кондом конунг.
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02.05.2024 17:29 Відповісти
Трудяги
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02.05.2024 17:00 Відповісти
21 травня зеленський піде на влк у тцк?Г
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02.05.2024 17:01 Відповісти
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02.05.2024 17:03 Відповісти
Поки кровавий режим зеленского не почне будувати бетонні укріплення для ЗСУ та виробляти власну, ******* зброю - а воне не почне - буде їх вже не сотні тисяч - як сказав міністр мвс - будуть міліони.
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02.05.2024 17:04 Відповісти
Краще б ви,********,розкривали сотні схем на розкраданні державних коштів! На себе вийти боїтесь? А ті"схеми",що ви ніби то викрили,вами ж і кришуються! Відкат зараз отримаєте і розійшлись до слідуючого разу! Гниди!
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02.05.2024 17:14 Відповісти
Нагадує боротьбу з бутлегерами під час сухого закону у США. Результати цієї "боротьби" гадаю не варто нагадувати.
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02.05.2024 17:15 Відповісти
Здоровий бугай під два метри в повному екіпіруванні (якого у хлопців на фронті і близько немає) хапає цивільну дрібноту, яку відправить замість себе на неукріплені позиції. На фронті ж такі фізично сильні, здорові бугаї не потрібні - вистачить і старих, хворих та дистрофіків.
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02.05.2024 17:26 Відповісти
Не ухилянтів, а патріотів. Важливіше не те, що людина робить, а що вона при цьому відчуває. Вони тікають із любов'ю до батьківщини та з лютою ненавистю до ворога.
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02.05.2024 17:28 Відповісти
я думав ес-беу шпійонів і терористів повинні ловити
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02.05.2024 17:50 Відповісти
А клієнтам 5 років ув'язнення по який статті? По ст.369 це максимум 5 років, але обмеження волі(що зовсім інше, ніж ув'язнення), а ще спробуй довести факт давання хабаря.
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02.05.2024 18:49 Відповісти
 
 