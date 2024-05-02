Ліквідовано ще 8 "схем для ухилянтів", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всіх організаторів викритих злочинів затримано в різних регіонах України. Фігуранти за гроші допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

Вінницька область

Так, на Вінниччині: ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п’ятьох ділків: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

Черкаська область

Повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади в різних громадських організаціях, які перевозять гуманітарну допомогу. У такий спосіб чоловік "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. Ця "схема" дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

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Рівненська область

Ззатримано заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.

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Львівська область

Повідомлено про підозру ще двом організаторам "схем для ухилянтів". Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.





Кіровоградська область

Затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

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У СБУ повідомили, що організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували 10 702 кримінальні провадження щодо ухилення від призову на військову службу.