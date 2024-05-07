На Львівщині обмежено придатний чоловік ухилився від військового призову. Його засудили до 3 років позбавлення волі

29-річному мешканцю Дрогобицького району Львівської області винесли вирок за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним

Як зазначається, оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано обмежено придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.

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"Відповідно, йому було вручено повістку, згідно з якою той мав з’явитися на відправку до місця служби. Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", - йдеться у повідомленні.

Покарання ухилянту

Суд визнав 29-річного мешканця району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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