На Львівщині обмежено придатний чоловік ухилився від військового призову. Його засудили до 3 років позбавлення волі
29-річному мешканцю Дрогобицького району Львівської області винесли вирок за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним
Як зазначається, оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано обмежено придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.
Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.
"Відповідно, йому було вручено повістку, згідно з якою той мав з’явитися на відправку до місця служби. Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", - йдеться у повідомленні.
Покарання ухилянту
Суд визнав 29-річного мешканця району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.
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Але чомусь не жаль.Служити сцуть -це зрозуміло.Навчитись плавати при сильній течії ,то можна було б...
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Він вирішив за краще відсидіти, а не ганьбитися "службою" в ТЦК.
Законы для властей не писаны, так что привет от золотой молодежи, которая нежится под пальмами)))
Якщо б дали задачу в якій я якось компетентний, то і безкоштовно, ну за їжу на мінімалці щось робив. Але ж усі розуміють що в армії одні дуби з 70-х, руки є? тримай автомат і лопату - біжи виживай, як дєди.
Скоро робота дронів буде практично автоматична, невидимі для спектроаналізаторів, не вразливі до реб, може з тепловізорами. Які контрзаходи готує влада/мо? та напевне ніяких, наберуть ще холопів, а як ті закінчаться не своїх же дітей відправляти, розведуть руками, повісять собі по медальці, і скажуть що вони старались і підуть домовлятись посєрєдінє