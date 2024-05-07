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На Львівщині обмежено придатний чоловік ухилився від військового призову. Його засудили до 3 років позбавлення волі

На Львівщині засудили обмежено придатного за ухилення від служби

29-річному мешканцю Дрогобицького району Львівської області винесли вирок за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним

Як зазначається, оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано обмежено придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах.

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"Відповідно, йому було вручено повістку, згідно з якою той мав з’явитися на відправку до місця служби. Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", - йдеться у повідомленні.

Покарання ухилянту

Суд визнав 29-річного мешканця району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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Автор: 

суд (11659) мобілізація (3025) ухилянти (877) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+24
Як би чотири разу ухилився,то нічого не було
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07.05.2024 13:14
+15
Вчора почув страшну звістку. Втопились шестеро ухилянтів у Тисі. До яких пір це буде продовжуватись ? Чому ухилянти - ухилянти в Україні ? Чому не приймати закони, які регулюють взаємовідносини чоловіків зі своєю Батьківщиною ? Закон про мобілізацію - це порядок мобілізації. Чому не дозволити особам, які не бажають воювати в інший спосіб допомагати Україні ? По поправкам до закону, по постановам уряду. Як ? Долучати до невійскових дій, до невійськових спеціальностей. Ухилянти теж українці. І з ними уряд повинен працювати, а не відмахуватись як від зрадників. Сором за дЄрмаківців й зеленСКОГО !!! Зовсім без голови ці "ухилянти у минулому".
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07.05.2024 13:23
+13
"Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП" - не думаю, что на такую жирную службу сейчас попадают с улицы.
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07.05.2024 13:31
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07.05.2024 13:13 Відповісти
Вже умовного не буде???
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07.05.2024 13:21 Відповісти
Це круто+ не обмеження, як п'яним водіям збившим насмерть людину, позбавдення- як розбійнику та насильнику. Це перемога.
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07.05.2024 14:10 Відповісти
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07.05.2024 13:13 Відповісти
Як би чотири разу ухилився,то нічого не було
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07.05.2024 13:14 Відповісти
він і так тепер воювати не піде, так я його ще й годувати буду своїми податками три роки. все правильно.
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07.05.2024 13:14 Відповісти
Буде тепер працювати у виправній колонії.
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07.05.2024 13:27 Відповісти
або не буде
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07.05.2024 13:29 Відповісти
Ні, три роки на дивані буде лежати.
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07.05.2024 13:39 Відповісти
Кем он там буде працювати? Максимум "добрий день, вашу картку заблоковано".
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07.05.2024 13:30 Відповісти
точно
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07.05.2024 13:31 Відповісти
Навіть безоплатно - по благоустрою. Чи на дивані лежати буде? Хочете докладніше? Як попадете - дізнаєтесь.
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07.05.2024 13:41 Відповісти
Рожеві конверти буде клеїти.
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07.05.2024 17:06 Відповісти
В тюрмі немає примусової праці для хворих.
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07.05.2024 14:03 Відповісти
Він не хворий - він обмежено придатний.
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07.05.2024 16:39 Відповісти
Обмежено придатний- це військовий термін. Це означає, що в нього є хвороби, згідно яких його визнали обмежено придатним. Але у цівільному житті немає таких термінів. Тюрма -це цівільний заклад. Там хворих лікують, а не відправляють воювати.
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07.05.2024 17:00 Відповісти
Ну, якщо у вас ткне, наприклад, однорукий ножиком - вважайте його хворим.
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07.05.2024 18:13 Відповісти
А якщо мене безрукий і безногий вкусить- він здоровий
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07.05.2024 22:26 Відповісти
Там може бути відстрочка виконання

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07.05.2024 20:17 Відповісти
Главное он бы и так не пошел. Он же обмежено придатний. Почему вдруг весь форум сук-а, читать разучился ????
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07.05.2024 15:17 Відповісти
Він полігон не витримає. Ще до воювати.
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07.05.2024 17:08 Відповісти
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07.05.2024 13:17 Відповісти
Без коментарів,служити треба.
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07.05.2024 13:23 Відповісти
Сусід з інвалідністю пішов служити в тилову частину, а загинув під Авдіївкою...не хочу сіяти зраду, але " как-то по-дебильному все "
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07.05.2024 17:06 Відповісти
Вчора почув страшну звістку. Втопились шестеро ухилянтів у Тисі. До яких пір це буде продовжуватись ? Чому ухилянти - ухилянти в Україні ? Чому не приймати закони, які регулюють взаємовідносини чоловіків зі своєю Батьківщиною ? Закон про мобілізацію - це порядок мобілізації. Чому не дозволити особам, які не бажають воювати в інший спосіб допомагати Україні ? По поправкам до закону, по постановам уряду. Як ? Долучати до невійскових дій, до невійськових спеціальностей. Ухилянти теж українці. І з ними уряд повинен працювати, а не відмахуватись як від зрадників. Сором за дЄрмаківців й зеленСКОГО !!! Зовсім без голови ці "ухилянти у минулому".
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07.05.2024 13:23 Відповісти
У тебе застарілі дані,станом на зараз ще +3.
Але чомусь не жаль.Служити сцуть -це зрозуміло.Навчитись плавати при сильній течії ,то можна було б...
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Так я так понял чувак обмежено придатний, и его максимум в ТЦК могли отправить или склад глубоко в тылу охранять. Вы читать не умеете? А 6 уплывантов это хорошо, то ж какие то ссыкуняры и точно не "обмежено придатні".
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07.05.2024 15:16 Відповісти
Долею чувака я не зацікавився, бо мене турбує інша проблема. Вона більша за три роки, за втоплеників. Чому влада не вирішує ВАЖЛИВУ для українців проблему - УХИЛЯНТИ і як позбутись УХИЛЯНСТВА урядовими рішеннями ? Не треба закривати очі на проблему, не треба народ виховувати тільки нагайкою. Є інші рішення. Є досвід інших країн, нарешті якщо свого розуму не вистачає. Не вирішиш проблему - ВАЛИ З УКРАЇНИ, і не займай посаду ради картинки на Ю-тубі.
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07.05.2024 15:34 Відповісти
Добре вони знають, як виправити, але не для того саботажники знищили черги добровольців під ТЦК в 22-му законом 8271, щоб ми перемогли.
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08.05.2024 00:28 Відповісти
Это в теории, а на практике на нуль часто. Немає поки що жодної відповідальності командирів про відправлення обмежено придатних на нуль.
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07.05.2024 17:05 Відповісти
Москальский нарратив и чистой воды бред сумасшедшего.
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07.05.2024 22:35 Відповісти
Так не пишить маячню і московські наративи, навіщо ви їх пишете?) Не я придумав закони 8271 і 2124 придумав, а наша моно Рада. Перший закон робить з солдатів рабів. А де закон про аналогічну симетричну відповідальність командирів?? Де розбір боїв і поразок по натівським стандартам? Де незалежне оцінювання командирів? А другий закон знимає з командирів будь-яку відповідальність за людські або матеріальні втрати.
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08.05.2024 13:10 Відповісти
Щоб виправити ситуацію з мобілізацією, потрібно відмінити закон 8271 і внести зміни в закон 2124 про бойовий імунітет, яким звільняються від покарання за втрати навіть командири, які не турбуються за особовий склад і по самодурству чи недолугості гроблять людей, як було в 128-й бригаді.
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08.05.2024 00:24 Відповісти
Саме так. Ці 2 закони ******* людей в ЗСУ. Потрібне незалежне оцінювання командирів і розбір польотів після бою, по натівським стандартам.
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08.05.2024 13:13 Відповісти
Чи сильно дурний,чи хитро--пий? Спокійно пішов би і десь в тилу був би в охороні,чи в тому ж ТЦК
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07.05.2024 13:24 Відповісти
дурный который думал что стльно хитрожопый
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07.05.2024 13:27 Відповісти
Багато випадків, коли раптово з тилу опинулися на нулі.
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07.05.2024 14:04 Відповісти
Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях та навчальних закладах. Джерело:
**********
Він вирішив за краще відсидіти, а не ганьбитися "службою" в ТЦК.
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07.05.2024 16:06 Відповісти
с одной стороны все по закону, вот только законы у нас писаны для простого народа.
Законы для властей не писаны, так что привет от золотой молодежи, которая нежится под пальмами)))
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07.05.2024 13:31 Відповісти
"Чоловік міг нести службу у частинах забезпечення, ТЦК та СП" - не думаю, что на такую жирную службу сейчас попадают с улицы.
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07.05.2024 13:31 Відповісти
Міг, але не пройшов майновий ценз. Не було грошей на внесок очевидно. Тому і вибрав тюрму замість усього цього.
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07.05.2024 13:34 Відповісти
Якби місцевих ультрапатріотів ухилянтів мобілізували то скільки крику було б у коментарях, а нас за що! Зе, Пе, ти обіцяв!
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07.05.2024 13:32 Відповісти
Я про коментаторів.
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07.05.2024 13:41 Відповісти
Якби усілякі людки полякОВи не сиділи по Німеччинах а були десь в Оріхові, Гуляйполі або під кацапською окупацією то питання мобілізації таких полякОВих точно не хвилювали б.
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07.05.2024 14:14 Відповісти
Більшість з цих диванних мобілізаторів це пенсіонери, немало з яких колишні чиновники, поліцейскі, військові і т.п. які сидять на хороших пенсіях, тому боючись їх втратити вимагають аби молодші йшли воювати. У разі успіху рашистів вони одразу б перефарбувались в любителів "русскава міра" так само співпрацюючи з окупантами, як співпрацювали за часів "совка".
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07.05.2024 16:20 Відповісти
Во Львове же самые патриотичные патриоты живут, которые выступают за войну до победного конца, при этом сами не хотят идти служить почему-то! Парадокс, не иначе!
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07.05.2024 13:40 Відповісти
Не захотів бути вбивцею і відправляти інших на смерть і каліцтво. Справжній християнин.
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07.05.2024 13:42 Відповісти
Що значить "бути вбивцею та відправляти інших на смерть"? У тебе там вже зовсім мізки поплавило?
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07.05.2024 14:10 Відповісти
"Обмежена придатність" закінчується за порогом ТЦК. А далі всі однакові. Для армії нема такого статусу. А для людини з астмою поїхати зараз в поле на тренування, то в кращому випадку реанімація (якщо довезуть).
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07.05.2024 13:50 Відповісти
Ібо нє *** !
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07.05.2024 13:53 Відповісти
От так хазяїн корчми "У чаші" пан Палівець отримав строк від цісарського суду за засиджений мухами портрет імператора Франца-Йосипа та благополучно пересидів в Панкраці всю Першу Світову.
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07.05.2024 14:10 Відповісти
Правильно зробив, якщо в нього астма, чи онкологія в реміссії, чи сердечна недостатніть, гіпертонія, немає чого робити на полігоні. (всі проходять полігон) Він там одразу помре. А так у тюрмі ще протягне якийсь час.
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07.05.2024 14:14 Відповісти
Якщо не підходить туберкульоз чи ще щось легеневе. Тюрма теж не санаторій.
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07.05.2024 14:37 Відповісти
Якщо людина соціофоб, не може жити за вказівками, під замком чи перебувати в будь-якому колективі є третій варіант - смерть. Для декого померти краще, ніж жити в нестерпних умовах.
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07.05.2024 16:26 Відповісти
Саме так!
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07.05.2024 17:04 Відповісти
Все таки є якась криша над головою, а не сира яма.
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07.05.2024 17:02 Відповісти
Ладно, з гастритом якісь пюрешки купляти розводимі, а як в полях з алергією на пилок Чи до серпня то ще дожити треба
Якщо б дали задачу в якій я якось компетентний, то і безкоштовно, ну за їжу на мінімалці щось робив. Але ж усі розуміють що в армії одні дуби з 70-х, руки є? тримай автомат і лопату - біжи виживай, як дєди.
Скоро робота дронів буде практично автоматична, невидимі для спектроаналізаторів, не вразливі до реб, може з тепловізорами. Які контрзаходи готує влада/мо? та напевне ніяких, наберуть ще холопів, а як ті закінчаться не своїх же дітей відправляти, розведуть руками, повісять собі по медальці, і скажуть що вони старались і підуть домовлятись посєрєдінє
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07.05.2024 16:34 Відповісти
Я от не розумію чому ті хто з бронею не несуть ніяких втрат, про яку справедливість йдеться, якщо з них навіть грошей не беруть.
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07.05.2024 16:43 Відповісти
У радянські часи була одна рушниця на трьох, зараз один бронік на трьох, якийсь пздц це все, але то окупанти відправляли так, а це "типу" "свої"
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07.05.2024 16:47 Відповісти
Я так само, як би була можливість робити корисне для ЗСУ щось, згідно свого здоров'я. Мені цікаво було би працювати, по своїм компетенціям. Я б працював і за мінімалку( харчування сподіваюсь, було би). Але таким немічним і немолодим, як я - контракт ніхто не запропонує, пішлють мобіком з лопатою і автоматом.
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08.05.2024 13:56 Відповісти
Таких вироків по Україні повно. Який сенс це публікувати? Щоб ми почали боятися і бігли в ТЦК за першим викликом? Це взагалі сюр якийсь - садити у в'язницю законослухняних адекватних людей, які просто бояться вибухів, бояться каліцтва (може мають якісь фобії або просто мають низький больовий поріг) або не готові морально брати зброю в руки і убивати (нехай і окупантів)...Так не повинно бути у 21 столітті.
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07.05.2024 17:00 Відповісти
Значить деяким президентам тричі-ухилянтам світить 3 Х 3 = 9 років ?
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08.05.2024 01:14 Відповісти
 
 