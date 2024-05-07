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В Украине запустили два сервиса для военных: Е-кабинет пострадавшего и "горячую" линию по соцвопросам

МВС запустило сервіс для військових

В Украине запустили два новых сервиса для военнослужащих и работников органов системы Министерства внутренних дел. Это Е-кабинет пострадавшего и контактный центр по вопросам социальной защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня запускаем два сервиса для военнослужащих и работников органов системы МВД", - говорится в сообщении

Какие новые сервисы будут действовать для военных?

Электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины.

Здесь военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, сотрудники ГСЧС, имеющие статус пострадавших, а также члены их семей, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в Едином окне для граждан (https://services.mvs.gov.ua/).

Также начинает работу контактный центр по вопросам социальной защиты - 1536. Специалисты горячей линии с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00, будут консультировать по вопросам получения психологической, медицинской и денежной помощи, начисления льгот, назначения пенсии и тому подобное.

Как отметили в МВД, доступная и понятная государственная социальная политика - это то, что мы должны гарантировать нашим Героям.

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Автор: 

МВД (9317) программа (184) военнослужащие (6107) приложение (170)


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Черговий розпил бабла. В цій країні - все про велике крадівнтцтво
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07.05.2024 16:35 Ответить
 
 