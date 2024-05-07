В Україні запустили два сервіси для військових: Е-кабінет постраждалого та гарячу лінію із соцпитань

В Україні запустили два нові сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ. Це Е-кабінет постраждалого та контактний центр з питань соціального захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні запускаємо два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС", - ідеться в дописі

Які нові сервіси діятимуть для військових?

Електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України.

Тут військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього потрібно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян. (https://services.mvs.gov.ua/)

Також розпочинає роботу контактний центр з питань соціального захисту — 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Як зауважили в МВС, доступна та зрозуміла державна соціальна політика — це те, що ми маємо гарантувати нашим Героям.

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