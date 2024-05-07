Силы ПВО уничтожили две ракеты РФ на Одесщине. ИНФОГРАФИКА

В Одесской области Силы Противовоздушной обороны уничтожили две ракеты российских захватчиков.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Около 14.00 враг атаковал Одесскую область ракетами.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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