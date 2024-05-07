Силы ПВО уничтожили две ракеты РФ на Одесщине. ИНФОГРАФИКА
В Одесской области Силы Противовоздушной обороны уничтожили две ракеты российских захватчиков.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Около 14.00 враг атаковал Одесскую область ракетами.
Воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
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Цього разу навіть рашистський "типу Одеський" ТГ-канал, який адмініструється з Ростова, мовчить про влучання.
Якось не сильно стараюсь запам'ятати місцеположення цього гівна, тим більше там його багато, і всюди - яка країна, таке і населення!