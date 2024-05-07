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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили две ракеты РФ на Одесщине. ИНФОГРАФИКА

ппо

В Одесской области Силы Противовоздушной обороны уничтожили две ракеты российских захватчиков.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Около 14.00 враг атаковал Одесскую область ракетами.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Также читайте: Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес

На Одещині знищили дві ракети росіян

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обстрел (26951) Одесская область (3547) ПВО (2717)


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Літаки Ф-16. А хто думає про них, про їх безпеку на аеродромах ? Хто думає, як обдурити ворога ? Вони потрібні на фронті. А не на заході країни. Це всі розуміють ? Як вберегти їх поблизу бойових дій ? Думайте панове експерти, панове депутати, панове з ОПісу. Нам, українцям, не потрібні ваші новини про чергову втрату. Несподівану. При передислокації, при ротації та інші пояснення. Ви отримуєте за ДУМАННЯ надзвичайно великі гроші у порівнянні з військовими !! При мінімальних ризиках.
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07.05.2024 16:24 Ответить
Чутно було три вибухи тож можливо була третя ракета що таки долетіла і кудись влучила, але поки інформації про це немає.
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07.05.2024 16:33 Ответить
Як варіант - на одну ракету запустили дві протиракети.

Цього разу навіть рашистський "типу Одеський" ТГ-канал, який адмініструється з Ростова, мовчить про влучання.
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07.05.2024 17:08 Ответить
З рязані
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07.05.2024 17:11 Ответить
Можливо...

Якось не сильно стараюсь запам'ятати місцеположення цього гівна, тим більше там його багато, і всюди - яка країна, таке і населення!
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07.05.2024 17:17 Ответить
Рязанській недоскульптор сініцин приперся колись в Одесу і почав тут воду мутити на тлі прорашистських істерик. Потім втік до свого рідного болота. І звідти веде той тг канал. На нього СБУ справу завело. Я на ютюбі йому падлі накидав коментарів на каналі. Зміг би потримати його за шію, звернув би із задоволенням
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07.05.2024 17:47 Ответить
Не могу ничего добавить, бо сквозь закрытые окна и звук работающего ТВ услышал тока один ******.
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07.05.2024 17:12 Ответить
 
 