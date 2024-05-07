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Новини Війна
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Сили ППО знищили дві ракети РФ на Одещині. ІНФОГРАФІКА

ппо

На Одещині сили протиповітряної оборони знищили дві ракети російських загарбників.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 14 години ворог атакував Одещину ракетами.

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Читайте: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

На Одещині знищили дві ракети росіян

Автор: 

обстріл (28274) Одеська область (3186) ППО (3153)


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Літаки Ф-16. А хто думає про них, про їх безпеку на аеродромах ? Хто думає, як обдурити ворога ? Вони потрібні на фронті. А не на заході країни. Це всі розуміють ? Як вберегти їх поблизу бойових дій ? Думайте панове експерти, панове депутати, панове з ОПісу. Нам, українцям, не потрібні ваші новини про чергову втрату. Несподівану. При передислокації, при ротації та інші пояснення. Ви отримуєте за ДУМАННЯ надзвичайно великі гроші у порівнянні з військовими !! При мінімальних ризиках.
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07.05.2024 16:24 Відповісти
Чутно було три вибухи тож можливо була третя ракета що таки долетіла і кудись влучила, але поки інформації про це немає.
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07.05.2024 16:33 Відповісти
Як варіант - на одну ракету запустили дві протиракети.

Цього разу навіть рашистський "типу Одеський" ТГ-канал, який адмініструється з Ростова, мовчить про влучання.
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07.05.2024 17:08 Відповісти
З рязані
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07.05.2024 17:11 Відповісти
Можливо...

Якось не сильно стараюсь запам'ятати місцеположення цього гівна, тим більше там його багато, і всюди - яка країна, таке і населення!
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07.05.2024 17:17 Відповісти
Рязанській недоскульптор сініцин приперся колись в Одесу і почав тут воду мутити на тлі прорашистських істерик. Потім втік до свого рідного болота. І звідти веде той тг канал. На нього СБУ справу завело. Я на ютюбі йому падлі накидав коментарів на каналі. Зміг би потримати його за шію, звернув би із задоволенням
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07.05.2024 17:47 Відповісти
Не могу ничего добавить, бо сквозь закрытые окна и звук работающего ТВ услышал тока один ******.
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07.05.2024 17:12 Відповісти
 
 