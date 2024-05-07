Сили ППО знищили дві ракети РФ на Одещині. ІНФОГРАФІКА

На Одещині сили протиповітряної оборони знищили дві ракети російських загарбників.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 14 години ворог атакував Одещину ракетами.

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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