Сили ППО знищили дві ракети РФ на Одещині. ІНФОГРАФІКА
На Одещині сили протиповітряної оборони знищили дві ракети російських загарбників.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 14 години ворог атакував Одещину ракетами.
Воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
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Цього разу навіть рашистський "типу Одеський" ТГ-канал, який адмініструється з Ростова, мовчить про влучання.
Якось не сильно стараюсь запам'ятати місцеположення цього гівна, тим більше там його багато, і всюди - яка країна, таке і населення!