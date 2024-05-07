Рассмотрение 11 тыс. уголовных производств остановлено судами из-за мобилизации обвиняемых, - СМИ

В Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных производств в отношении обвиняемых, которые добровольно мобилизовались в ряды ВСУ.

Об этом пишет NGL.media, информирует Цензор.НЕТ.

Возможность остановки судебного производства из-за мобилизации предусмотрена ст. 335 УПК, где указано, что в случае, если обвиняемый "был призван для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, суд приостанавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого [...] до увольнения с военной службы".

Анализ остановленных дел показывает, что преимущественно речь идет о кражах, наркотиках, тяжелых ДТП. Много остановленных дел касаются коррупционных преступлений - присвоение или растрата имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и тому подобное.

Из всего массива остановленных из-за мобилизации дел и NGL.media детально проанализировали 400 произвольно выбранных дел и обнаружили, что около ста обвиняемых (25%) по этим делам совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных. Из остальных дел в 95% случаев суды остановили рассмотрение после мобилизации обвиняемых. И только в 5% дел суд отказался это сделать. Важно подчеркнуть, что решения судов в таких случаях обжалованию не подлежат.

Немногочисленность случаев (менее 5%), когда судьи все же отказываются остановить рассмотрение дела из-за мобилизации обвиняемых, обусловлена тем, что большинство судей не исследуют, где именно служит обвиняемый и имеет ли он возможность дистанционно участвовать в заседаниях. В части проанализированных NGL.media дел даже не указаны даты мобилизации.

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Судьи трактуют ст. 335 УПК как обязательную к исполнению, без выяснения о месте пребывания мобилизованного обвиняемого - в тылу или в зоне боевых действий. То есть достаточно самого факта службы.

Почти половина из 400 подробно проанализированных NGL.media дел касается уголовных производств, начатых в 2010-2020 годах. Во время службы обвиняемых сроки давности продолжают начислять, а потому, вероятно, от уголовной ответственности могут вообще освобождать из-за того, что срок давности истек.

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