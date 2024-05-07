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Новости мобилизации
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Рассмотрение 11 тыс. уголовных производств остановлено судами из-за мобилизации обвиняемых, - СМИ

суд

В Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных производств в отношении обвиняемых, которые добровольно мобилизовались в ряды ВСУ.

Об этом пишет NGL.media, информирует Цензор.НЕТ.

Возможность остановки судебного производства из-за мобилизации предусмотрена ст. 335 УПК, где указано, что в случае, если обвиняемый "был призван для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, суд приостанавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого [...] до увольнения с военной службы".

Анализ остановленных дел показывает, что преимущественно речь идет о кражах, наркотиках, тяжелых ДТП. Много остановленных дел касаются коррупционных преступлений - присвоение или растрата имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и тому подобное.

Из всего массива остановленных из-за мобилизации дел и NGL.media детально проанализировали 400 произвольно выбранных дел и обнаружили, что около ста обвиняемых (25%) по этим делам совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных. Из остальных дел в 95% случаев суды остановили рассмотрение после мобилизации обвиняемых. И только в 5% дел суд отказался это сделать. Важно подчеркнуть, что решения судов в таких случаях обжалованию не подлежат.

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

Немногочисленность случаев (менее 5%), когда судьи все же отказываются остановить рассмотрение дела из-за мобилизации обвиняемых, обусловлена тем, что большинство судей не исследуют, где именно служит обвиняемый и имеет ли он возможность дистанционно участвовать в заседаниях. В части проанализированных NGL.media дел даже не указаны даты мобилизации.

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Судьи трактуют ст. 335 УПК как обязательную к исполнению, без выяснения о месте пребывания мобилизованного обвиняемого - в тылу или в зоне боевых действий. То есть достаточно самого факта службы.

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

Почти половина из 400 подробно проанализированных NGL.media дел касается уголовных производств, начатых в 2010-2020 годах. Во время службы обвиняемых сроки давности продолжают начислять, а потому, вероятно, от уголовной ответственности могут вообще освобождать из-за того, что срок давности истек.

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Автор: 

суд (25081) уголовное дело (2436) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+15
Ні одна падлюка з великими сумами крадіжки не пішла воювати. Пішли ті, які щось вкрали з голодухи
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07.05.2024 21:59
+7
Не поганий вихід для корупціонерів у владі, пійманих на гарячому, які не встигли здриснути за кордон: і майно не конфіскується і самі на відносній свободі, в залежності хто куди попаде.
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07.05.2024 21:58
+6
Украв, згвалтував - у ЗСУ
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07.05.2024 22:21
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Згодяться всі - немає в нас вибору
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07.05.2024 21:56 Ответить
Всі воювати не можуть і не будуть.
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07.05.2024 22:26 Ответить
Тандырский тоже скоро на кухне, н-ской части скоро пропишется. Целая дивизия где-то растворилась.
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07.05.2024 21:56 Ответить
11 тисяч справ - це щонайменше дві бригади.
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07.05.2024 22:31 Ответить
Уже. Психологом устроился.
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08.05.2024 00:25 Ответить
Не поганий вихід для корупціонерів у владі, пійманих на гарячому, які не встигли здриснути за кордон: і майно не конфіскується і самі на відносній свободі, в залежності хто куди попаде.
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07.05.2024 21:58 Ответить
А попвдають вони туди, куди треба. Воюватимуть десь у стрийському котлі доки термін даіності за його справою не сплине.
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08.05.2024 06:11 Ответить
Ні одна падлюка з великими сумами крадіжки не пішла воювати. Пішли ті, які щось вкрали з голодухи
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07.05.2024 21:59 Ответить
Чертківські 5ть ментів, що відведи дівчину в відділ і згвалтували. 3ти з них мобілізовані до суду.
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07.05.2024 21:59 Ответить
Украв, згвалтував - у ЗСУ
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07.05.2024 22:21 Ответить
Князев уже на фронте?
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07.05.2024 22:28 Ответить
Дані персони Ніколи не можуть писатись разом---один патріот другий ворог України.
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07.05.2024 23:03 Ответить
Точніше: перший - ворог, а другий - патріот.
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08.05.2024 01:05 Ответить
"Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів - привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо",-

Чудова схема!
Далі свіжомобілізований корупціонер делегується на навчання до Європи.
Офійійно!!! перетинає кордон і "Вітаємо поповнення батальону Монако!"
Через Тису плисти не треба
Цікаво, що дорожче така "мобілізація" чи все ж "лист Буданова"?
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08.05.2024 05:48 Ответить
 
 