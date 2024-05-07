Розгляд 11 тис. кримінальних проваджень зупинений судами через мобілізацію обвинувачених, – ЗМІ

В Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно мобілізувались до лав ЗСУ.

Про це пише NGL.media, інформує Цензор.НЕТ.

Можливість зупинки судового провадження через мобілізацію передбачена ст. 335 КПК, де вказано, що у випадку, якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого […] до звільнення з військової служби".

Аналіз зупинених справ показує, що переважно мова йде про крадіжки, наркотики, важкі ДТП. Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів – привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо.

З усього масиву зупинених через мобілізацію справ у NGL.media детально проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько ста обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Із решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити. Важливо підкреслити, що рішення судів у таких випадках оскарженню не підлягають.

Нечисленність випадків (менше 5%), коли судді все ж відмовляються зупинити розгляд справи через мобілізацію обвинувачених, зумовлена тим, що більшість суддів не досліджують, де саме служить обвинувачений і чи має він можливість брати дистанційну участь у засіданнях. У частині проаналізованих NGL.media справ навіть не вказані дати мобілізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони розповіли, на які посади в армії першочергово потрібні люди: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння

Судді трактують ст. 335 КПК як обов’язкову до виконання, без з’ясування про місце перебування мобілізованого обвинуваченого – в тилу чи у зоні бойових дій. Тобто достатньо самого факту служби.

Майже половина з 400 детально проаналізованих NGL.media справ стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010-2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть взагалі звільняти через те, що строк давності сплив.

Читайте також: Для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи, - Малюська