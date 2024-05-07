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Новини Мобілізація
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Розгляд 11 тис. кримінальних проваджень зупинений судами через мобілізацію обвинувачених, – ЗМІ

суд

В Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних проваджень щодо обвинувачених, які добровільно мобілізувались до лав ЗСУ.

Про це пише NGL.media, інформує Цензор.НЕТ.

Можливість зупинки судового провадження через мобілізацію передбачена ст. 335 КПК, де вказано, що у випадку, якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого […] до звільнення з військової служби".

Аналіз зупинених справ показує, що переважно мова йде про крадіжки, наркотики, важкі ДТП. Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів – привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо.

З усього масиву зупинених через мобілізацію справ у NGL.media детально проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько ста обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Із решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити. Важливо підкреслити, що рішення судів у таких випадках оскарженню не підлягають.

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

Нечисленність випадків (менше 5%), коли судді все ж відмовляються зупинити розгляд справи через мобілізацію обвинувачених, зумовлена тим, що більшість суддів не досліджують, де саме служить обвинувачений і чи має він можливість брати дистанційну участь у засіданнях. У частині проаналізованих NGL.media справ навіть не вказані дати мобілізації.

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Судді трактують ст. 335 КПК як обов’язкову до виконання, без з’ясування про місце перебування мобілізованого обвинуваченого – в тилу чи у зоні бойових дій. Тобто достатньо самого факту служби.

Призупинення кримінальних справ через мобілізацію

Майже половина з 400 детально проаналізованих NGL.media справ стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010-2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть взагалі звільняти через те, що строк давності сплив.

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Автор: 

суд (11659) кримінальна справа (519) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+15
Ні одна падлюка з великими сумами крадіжки не пішла воювати. Пішли ті, які щось вкрали з голодухи
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07.05.2024 21:59
+7
Не поганий вихід для корупціонерів у владі, пійманих на гарячому, які не встигли здриснути за кордон: і майно не конфіскується і самі на відносній свободі, в залежності хто куди попаде.
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07.05.2024 21:58
+6
Украв, згвалтував - у ЗСУ
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07.05.2024 22:21
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07.05.2024 21:56 Відповісти
Всі воювати не можуть і не будуть.
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07.05.2024 22:26 Відповісти
Тандырский тоже скоро на кухне, н-ской части скоро пропишется. Целая дивизия где-то растворилась.
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07.05.2024 21:56 Відповісти
11 тисяч справ - це щонайменше дві бригади.
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07.05.2024 22:31 Відповісти
Уже. Психологом устроился.
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08.05.2024 00:25 Відповісти
Не поганий вихід для корупціонерів у владі, пійманих на гарячому, які не встигли здриснути за кордон: і майно не конфіскується і самі на відносній свободі, в залежності хто куди попаде.
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07.05.2024 21:58 Відповісти
А попвдають вони туди, куди треба. Воюватимуть десь у стрийському котлі доки термін даіності за його справою не сплине.
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08.05.2024 06:11 Відповісти
Ні одна падлюка з великими сумами крадіжки не пішла воювати. Пішли ті, які щось вкрали з голодухи
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07.05.2024 21:59 Відповісти
Чертківські 5ть ментів, що відведи дівчину в відділ і згвалтували. 3ти з них мобілізовані до суду.
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07.05.2024 21:59 Відповісти
Украв, згвалтував - у ЗСУ
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07.05.2024 22:21 Відповісти
Князев уже на фронте?
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07.05.2024 22:28 Відповісти
Дані персони Ніколи не можуть писатись разом---один патріот другий ворог України.
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07.05.2024 23:03 Відповісти
Точніше: перший - ворог, а другий - патріот.
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08.05.2024 01:05 Відповісти
"Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів - привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо",-

Чудова схема!
Далі свіжомобілізований корупціонер делегується на навчання до Європи.
Офійійно!!! перетинає кордон і "Вітаємо поповнення батальону Монако!"
Через Тису плисти не треба
Цікаво, що дорожче така "мобілізація" чи все ж "лист Буданова"?
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08.05.2024 05:48 Відповісти
 
 