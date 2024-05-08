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Новости Санкции против России
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На основе доклада Центра оборонных реформ введены санкции США против российских компаний

Санкції США проти РФ: доповідь Центру оборонних реформ

В отношении российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы (сырья, используемого для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива), а также двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы, фигурировавших в расследовании Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", введены санкции Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guildhall.

Санкции введены российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы ООО "Принт колор", ООО "Стройтехнология" и ООО "АМС Групп".

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А также в отношении компаний-импортеров хлопковой целлюлозы, которые ввозили в Россию сырье из Узбекистана. В частности, ООО "Ленахим", ООО "Бинагруп", ООО "Навимакс групп", ООО ПКК "Вива", ООО "Ярспецпоставка" и ООО "Химтрейд".

Правительство США применило санкционные ограничения также в отношении двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы - Hengshui Yuanchem Traiding Limited и Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd

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Напомним, Центр оборонных реформ опубликовал доклад "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", согласно которому значительная часть сырья (нитроцеллюлозы), используемого Россией для производства боеприпасов, поставляется из стран-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Главными поставщиками такого рода являются Тайвань, Германия и Турция. Также в докладе отмечается, что Китай, который до 2022 года не поставлял нитроцеллюлозу в РФ, по состоянию на конец 2023 года стал крупнейшим поставщиком.

Автор: 

россия (95388) санкции (11259) США (26454)


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названі компанії вже зліквідовані ,і вони вже як працювали,так і працюють дальше ,помінявши назви.
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08.05.2024 09:41 Ответить
найкращі санкції - це захерачить по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B035 Тамбовському пороховому заводу , https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 Брянському хімічному заводу , https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 ФКП Комбинат "Камєнскій" , самарському заводу https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B018 "Комунар" , дзержинському https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B015 ФКП "Завод ім. свєрдлова" , югановському https://www.google.com/maps/place/56%C2%B015 53-му арсеналу , ліпецькому https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B031 63-му арсеналу . Це для початку ті, що поближче.
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08.05.2024 09:46 Ответить
Як діють санкції на Китай ? Китайські виробники гідратцелюлози під санкціями !!! Вау, яка пекуча санкція. Але ці виробники на світовий ринок і не збирались. У них потужний покупець- московія. А інші компанії, які працюють з виробниками по компонентам гідратцелюлози працюють аж гай шумить. То до біса ці санкції. Або санкції на все, включаючи китайські футболки, або нічого !!! Санкції мають зупиняти ті країни, які поклали кацапський хрен на Захід.
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08.05.2024 10:21 Ответить
 
 