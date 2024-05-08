На основе доклада Центра оборонных реформ введены санкции США против российских компаний

В отношении российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы (сырья, используемого для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива), а также двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы, фигурировавших в расследовании Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", введены санкции Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guildhall.

Санкции введены российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы ООО "Принт колор", ООО "Стройтехнология" и ООО "АМС Групп".

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А также в отношении компаний-импортеров хлопковой целлюлозы, которые ввозили в Россию сырье из Узбекистана. В частности, ООО "Ленахим", ООО "Бинагруп", ООО "Навимакс групп", ООО ПКК "Вива", ООО "Ярспецпоставка" и ООО "Химтрейд".

Правительство США применило санкционные ограничения также в отношении двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы - Hengshui Yuanchem Traiding Limited и Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd

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Напомним, Центр оборонных реформ опубликовал доклад "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", согласно которому значительная часть сырья (нитроцеллюлозы), используемого Россией для производства боеприпасов, поставляется из стран-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Главными поставщиками такого рода являются Тайвань, Германия и Турция. Также в докладе отмечается, что Китай, который до 2022 года не поставлял нитроцеллюлозу в РФ, по состоянию на конец 2023 года стал крупнейшим поставщиком.