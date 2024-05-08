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Новини Санкції проти Росії
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На основі доповіді Центру оборонних реформ запроваджено санкції США проти російських компаній

Санкції США проти РФ: доповідь Центру оборонних реформ

Щодо російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, які фігурували в розслідуванні Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", введено санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Guildhall.

Санкції запроваджено російських компаній-імпортерів нітроцелюлози ТОВ "Прінт колор", ТОВ "Стройтехнологія" і ТОВ "АМС Груп".

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А також щодо компаній-імпортерів бавовняної целюлози, які ввозили в Росію сировину з Узбекистану. Зокрема, ТОВ "Ленахім", ТОВ "Бінагруп", ТОВ "Навімакс груп", ТОВ ПКК "Віва", ТОВ "Ярспецпоставка" і ТОВ "Хімтрейд".

Уряд США застосував санкційні обмеження також щодо двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози - Hengshui Yuanchem Traiding Limited і Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd

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Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО і країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними постачальниками такого роду є Тайвань, Німеччина і Туреччина. Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

Автор: 

росія (64958) санкції (11773) США (22568)


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названі компанії вже зліквідовані ,і вони вже як працювали,так і працюють дальше ,помінявши назви.
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08.05.2024 09:41 Відповісти
найкращі санкції - це захерачить по https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B035 Тамбовському пороховому заводу , https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 Брянському хімічному заводу , https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 ФКП Комбинат "Камєнскій" , самарському заводу https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B018 "Комунар" , дзержинському https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B015 ФКП "Завод ім. свєрдлова" , югановському https://www.google.com/maps/place/56%C2%B015 53-му арсеналу , ліпецькому https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B031 63-му арсеналу . Це для початку ті, що поближче.
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08.05.2024 09:46 Відповісти
Як діють санкції на Китай ? Китайські виробники гідратцелюлози під санкціями !!! Вау, яка пекуча санкція. Але ці виробники на світовий ринок і не збирались. У них потужний покупець- московія. А інші компанії, які працюють з виробниками по компонентам гідратцелюлози працюють аж гай шумить. То до біса ці санкції. Або санкції на все, включаючи китайські футболки, або нічого !!! Санкції мають зупиняти ті країни, які поклали кацапський хрен на Захід.
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08.05.2024 10:21 Відповісти
 
 