На основі доповіді Центру оборонних реформ запроваджено санкції США проти російських компаній

Щодо російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, які фігурували в розслідуванні Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", введено санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Guildhall.

Санкції запроваджено російських компаній-імпортерів нітроцелюлози ТОВ "Прінт колор", ТОВ "Стройтехнологія" і ТОВ "АМС Груп".

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А також щодо компаній-імпортерів бавовняної целюлози, які ввозили в Росію сировину з Узбекистану. Зокрема, ТОВ "Ленахім", ТОВ "Бінагруп", ТОВ "Навімакс груп", ТОВ ПКК "Віва", ТОВ "Ярспецпоставка" і ТОВ "Хімтрейд".

Уряд США застосував санкційні обмеження також щодо двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози - Hengshui Yuanchem Traiding Limited і Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd

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Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО і країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними постачальниками такого роду є Тайвань, Німеччина і Туреччина. Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.