Я готов предложить Братиславу как площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ, - президент Словакии Пеллегрини

Пророссийский президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в случае необходимости предложит Братиславу для мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

По словам Пеллегрини, перед европейскими политиками, в частности - словацкими, стоит фундаментальный вызов - обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы не допустить реализации трагических сценариев.

Словацкий президент отметил, что 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого понятия мира, поэтому мир воспринимает его как должное.

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"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают звенеть в других частях Европы и мира. Говорят о введении войск непосредственно в российско-украинскую войну, многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике", - отметил пророссийский президент Словакии.

Он отметил необходимость говорить о "о прекращении огня, о мирных сценариях", а также "активизировать дипломатию".

Оружие же, по словам Пеллегрини, надо рассматривать "как крайнее средство".

Он также сказал, что в случае необходимости предложит Братиславу, которая имеет опыт проведения подобных саммитов, для проведения мирных переговоров между двумя странами.

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