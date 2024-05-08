Я готов предложить Братиславу как площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ, - президент Словакии Пеллегрини
Пророссийский президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в случае необходимости предложит Братиславу для мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
По словам Пеллегрини, перед европейскими политиками, в частности - словацкими, стоит фундаментальный вызов - обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы не допустить реализации трагических сценариев.
Словацкий президент отметил, что 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого понятия мира, поэтому мир воспринимает его как должное.
"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают звенеть в других частях Европы и мира. Говорят о введении войск непосредственно в российско-украинскую войну, многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике", - отметил пророссийский президент Словакии.
Он отметил необходимость говорить о "о прекращении огня, о мирных сценариях", а также "активизировать дипломатию".
Оружие же, по словам Пеллегрини, надо рассматривать "как крайнее средство".
Он также сказал, что в случае необходимости предложит Братиславу, которая имеет опыт проведения подобных саммитов, для проведения мирных переговоров между двумя странами.
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