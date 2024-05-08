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Новости Война
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Я готов предложить Братиславу как площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ, - президент Словакии Пеллегрини

Президент Словаччини Петер Пеллегріні про мирні переговори України та РФ

Пророссийский президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в случае необходимости предложит Братиславу для мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

По словам Пеллегрини, перед европейскими политиками, в частности - словацкими, стоит фундаментальный вызов - обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы не допустить реализации трагических сценариев.

Словацкий президент отметил, что 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого понятия мира, поэтому мир воспринимает его как должное.

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"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают звенеть в других частях Европы и мира. Говорят о введении войск непосредственно в российско-украинскую войну, многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике", - отметил пророссийский президент Словакии.

Он отметил необходимость говорить о "о прекращении огня, о мирных сценариях", а также "активизировать дипломатию".

Оружие же, по словам Пеллегрини, надо рассматривать "как крайнее средство".

Он также сказал, что в случае необходимости предложит Братиславу, которая имеет опыт проведения подобных саммитов, для проведения мирных переговоров между двумя странами.

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Автор: 

Словакия (976) переговоры с Россией (946)


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Топ комментарии
+15
Для мирних переговорів Гаазький суд то найкращий майданчик.
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08.05.2024 17:23
+11
вам бы свои проблемы решить, попрошайки-нищеброды
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08.05.2024 17:10
+11
А Хутiна заарештуєш в Братiславi?
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08.05.2024 17:12
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...запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для проведення мирних між двома країнами. Джерело:

Мало хто знає, що братислава є світовим лідером з кількості проведених самітів з блекджеком і шлюхамимирними перемовинами.
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08.05.2024 17:10 Ответить
+++
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08.05.2024 20:13 Ответить
Словакия также имеет опыт оккупации части Украины и Беларуси. Еще со второй мировой ...так, вспомнилось вдруг.
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09.05.2024 07:43 Ответить
вам бы свои проблемы решить, попрошайки-нищеброды
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08.05.2024 17:10 Ответить
Можна їм запропонувати, раз вони такі мирні і думають про мир, а не війну, вийти з НАТО, розпустити збройні сили, а зекономлені кошти роздати громадянам, або придбати десь здорову економіку і імплантувати собі.
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08.05.2024 17:14 Ответить
А Хутiна заарештуєш в Братiславi?
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08.05.2024 17:12 Ответить
Можуть. Їм дадуть з москви восьму копію путіна. Неліквід.
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08.05.2024 17:22 Ответить
В топку такого "миротворця".
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08.05.2024 17:15 Ответить
Не в топку, а напутіна. От і поговорять про мир заодно.
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08.05.2024 17:16 Ответить
Але потім обох - в топку!
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08.05.2024 17:17 Ответить
Майданчиків для перемовин вистачає. Теми нема.
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08.05.2024 17:17 Ответить
79 років без війни...... Можливо в Братиславі і так, а в нас, на жаль, вже більше 10 років йде війна......
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08.05.2024 17:19 Ответить
Для мирних переговорів Гаазький суд то найкращий майданчик.
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08.05.2024 17:23 Ответить
О Госсподи !!! Знову ця мантра про - переговори з дияволом .!
.
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08.05.2024 17:25 Ответить
нова модель бульбохуйла та його мінська.
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08.05.2024 17:40 Ответить
Кацапи - недоговороздатні божевільні фашисти. Вони вимагають тільки капітуляції, ніякий нормальний мир з ними не можливий. То про що говорити?
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08.05.2024 17:43 Ответить
ВГааге или в Переяславле
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08.05.2024 17:47 Ответить
Я очень пардоню, все знают как я отрицательно отношусь к ругательствам, но тут не выдержал - Х*р тебе в дупу, шоб голова не падала, билят.
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08.05.2024 17:54 Ответить
Ще один "миротворець"!
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08.05.2024 17:54 Ответить
Краще віддай ***** Братиславу, бо якщо не стане України, він її і так забере
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08.05.2024 17:56 Ответить
Пеллегріні,ставай в чергу,тепер доступ до члена ху@ла по запису,з наскоку відсмоктати не вийде
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08.05.2024 18:03 Ответить
вони досі не рзуміють,що на московії цивілізація відсутня,там дикуни.
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08.05.2024 18:29 Ответить
Ще б орбан свою країну запропонував і повний комплект, дві країни дуполізи московитів!!!
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08.05.2024 18:30 Ответить
Назва міста категорично не відповідає для таких переговорів.
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08.05.2024 19:15 Ответить
Я готовий запропонувати Пеллегріні піти нах
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08.05.2024 19:28 Ответить
іпанута істота
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08.05.2024 20:23 Ответить
пропонуємо майданчики для його переговорів зі словацькими рецидивістами в розшуку, щоб не допустити трагічних сценаріїв у Словаччині...
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08.05.2024 20:59 Ответить
Ах ви словацкі с* ки ! Сотні загиблих українців, спалена земля , а ви про захист х* йла дбаїте ?!
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08.05.2024 22:06 Ответить
 
 