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Новини Війна
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Я готовий запропонувати Братиславу як майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ, - президент Словаччини Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні про мирні переговори України та РФ

Проросійський президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що у разі необхідності запропонує Братиславу для мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Aktuality.

За словами Пеллегріні, перед європейськими політиками, зокрема словацькими, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

Словацький президент зазначив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття миру, тому світ сприймає його як належне.

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"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", - зауважив проросійський президент Словаччини.

Він наголосив на необхідності говорити про "про припинення вогню, про мирні сценарії", а також "активізувати дипломатію".

Зброю ж, за словами Пеллегріні, треба розглядати "як крайній засіб".

Він також сказав, що в разі необхідності запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для проведення мирних переговорів між двома країнами.

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Автор: 

Словаччина (1097) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+15
Для мирних переговорів Гаазький суд то найкращий майданчик.
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08.05.2024 17:23
+11
вам бы свои проблемы решить, попрошайки-нищеброды
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08.05.2024 17:10
+11
А Хутiна заарештуєш в Братiславi?
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08.05.2024 17:12
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...запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для проведення мирних між двома країнами. Джерело:

Мало хто знає, що братислава є світовим лідером з кількості проведених самітів з блекджеком і шлюхамимирними перемовинами.
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08.05.2024 17:10 Відповісти
+++
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08.05.2024 20:13 Відповісти
Словакия также имеет опыт оккупации части Украины и Беларуси. Еще со второй мировой ...так, вспомнилось вдруг.
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09.05.2024 07:43 Відповісти
вам бы свои проблемы решить, попрошайки-нищеброды
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08.05.2024 17:10 Відповісти
Можна їм запропонувати, раз вони такі мирні і думають про мир, а не війну, вийти з НАТО, розпустити збройні сили, а зекономлені кошти роздати громадянам, або придбати десь здорову економіку і імплантувати собі.
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08.05.2024 17:14 Відповісти
А Хутiна заарештуєш в Братiславi?
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08.05.2024 17:12 Відповісти
Можуть. Їм дадуть з москви восьму копію путіна. Неліквід.
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08.05.2024 17:22 Відповісти
В топку такого "миротворця".
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08.05.2024 17:15 Відповісти
Не в топку, а напутіна. От і поговорять про мир заодно.
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08.05.2024 17:16 Відповісти
Але потім обох - в топку!
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08.05.2024 17:17 Відповісти
Майданчиків для перемовин вистачає. Теми нема.
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08.05.2024 17:17 Відповісти
79 років без війни...... Можливо в Братиславі і так, а в нас, на жаль, вже більше 10 років йде війна......
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08.05.2024 17:19 Відповісти
Для мирних переговорів Гаазький суд то найкращий майданчик.
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08.05.2024 17:23 Відповісти
О Госсподи !!! Знову ця мантра про - переговори з дияволом .!
.
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08.05.2024 17:25 Відповісти
нова модель бульбохуйла та його мінська.
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08.05.2024 17:40 Відповісти
Кацапи - недоговороздатні божевільні фашисти. Вони вимагають тільки капітуляції, ніякий нормальний мир з ними не можливий. То про що говорити?
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08.05.2024 17:43 Відповісти
ВГааге или в Переяславле
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08.05.2024 17:47 Відповісти
Я очень пардоню, все знают как я отрицательно отношусь к ругательствам, но тут не выдержал - Х*р тебе в дупу, шоб голова не падала, билят.
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08.05.2024 17:54 Відповісти
Ще один "миротворець"!
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08.05.2024 17:54 Відповісти
Краще віддай ***** Братиславу, бо якщо не стане України, він її і так забере
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08.05.2024 17:56 Відповісти
Пеллегріні,ставай в чергу,тепер доступ до члена ху@ла по запису,з наскоку відсмоктати не вийде
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08.05.2024 18:03 Відповісти
вони досі не рзуміють,що на московії цивілізація відсутня,там дикуни.
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08.05.2024 18:29 Відповісти
Ще б орбан свою країну запропонував і повний комплект, дві країни дуполізи московитів!!!
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08.05.2024 18:30 Відповісти
Назва міста категорично не відповідає для таких переговорів.
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08.05.2024 19:15 Відповісти
Я готовий запропонувати Пеллегріні піти нах
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08.05.2024 19:28 Відповісти
іпанута істота
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08.05.2024 20:23 Відповісти
пропонуємо майданчики для його переговорів зі словацькими рецидивістами в розшуку, щоб не допустити трагічних сценаріїв у Словаччині...
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08.05.2024 20:59 Відповісти
Ах ви словацкі с* ки ! Сотні загиблих українців, спалена земля , а ви про захист х* йла дбаїте ?!
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08.05.2024 22:06 Відповісти
 
 