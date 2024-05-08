Я готовий запропонувати Братиславу як майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ, - президент Словаччини Пеллегріні

Проросійський президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що у разі необхідності запропонує Братиславу для мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке видання Aktuality.

За словами Пеллегріні, перед європейськими політиками, зокрема словацькими, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

Словацький президент зазначив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття миру, тому світ сприймає його як належне.

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"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", - зауважив проросійський президент Словаччини.

Він наголосив на необхідності говорити про "про припинення вогню, про мирні сценарії", а також "активізувати дипломатію".

Зброю ж, за словами Пеллегріні, треба розглядати "як крайній засіб".

Він також сказав, що в разі необхідності запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для проведення мирних переговорів між двома країнами.

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